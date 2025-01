Roxana Martínez Dollanarte – Enóloga

“El vino puede curar y ayudar, el exceso no es bueno”.

En Salto como en otras zonas del sur del país, o en Paysandú donde también se cultivó mucho la cultura de la vid, hay personas que aún conservan ese arraigo por aquello que hicieron sus padres en otros tiempos. O primero los abuelos, quienes llegaron primero por estos lares. Hubo una corriente allá por el comienzo del ‘900 en el siglo pasado donde fuimos una verdadera potencia en materia de vinos, vid y bodegas. Por eso también hay personas que no olvidan sus antepasados y pretenden de alguna manera rememorar y traer a éstos tiempos lo bueno de aquello que ya no existe.

Roxana Martínez Dollanarte es una salteña quién vivió mucho tiempo en Paysandú también por razones laborales; su papá estuvo a cargo de varias hectáreas de plantaciones de muy buena vid de una marca muy reconocida a nivel nacional.

“Si me permiten puedo comenzar esta charla con un poema que mi papá tenía en su escritorio y a mí me encantaba leerlo cada vez que entraba a su lugar de trabajo con los apuntes de lo que iba haciendo en el día a día”.

Delira el delirio

En la copa sin pena

Cuando el sabor del vino

Se sublima por el cauce

Del torrente de mis venas.

Sabores ancestrales

Trascienden el momento

De tertulia, de magia y de poesía.

Se deleita la lengua

En los dientes del tiempo

Ante el beso hedonista

De rancio abolengo.

Eres raíz, sarmiento, y fruto,

Eterna simiente

Que embriaga mi alma de alondra.

“Nosotros crecimos en el medio del campo, cerca de Paysandú. Por eso es que teníamos la experiencia de ir a Salto de vez en cuando y poder visitar distintos lugares.

Mi padre fue un trabajador nato de las tierras ya que venía de tradición familiar; mi abuelo hizo que nosotros amaramos está profesión y de hecho estudié este arte de la vid. Me recibí de Enóloga a mis 45 años, cuando descubrí que se podía estudiar, pero antes el trabajo en el suelo y en cada vendimia me ayudó a conocer desde adentro algo que a mis hijos los llevo ya viajar hasta la misma Francia e Italia para visitar distintas bodegas y esos lugares que parecen sacados de un cuento de hadas.

Perdón que me voy por las ramas (risas), pero cuando vengo a Salto me atrae mucho visitar algunos lugares donde por ejemplo veníamos con mi familia. Éramos niñas que subíamos a un camión con mi madre y mi padre acompañados de una canasta grande con alimentos y bebidas porque había que llegar a Salto y volver a Paysandú en el día.

Cuento esto porque es parte de mi vida y el camino que tome para trabajar en algo que me hace muy bien y me encanta”.

‘El vino como una escusa para hablar de distintos temas’.

“Papá siempre tenía tres botellas de vino; Rosado, Blanco y Tanat. Invitaba a las visitas y a los amigos cuando venían con esos deliciosos vinos. Claro, eran otros tiempos, se podía tomar y manejar (risas). Debajo de una parra lo veíamos disfrutar mucho”.

A los jóvenes estudiantes

“Lo que quiero transmitir a los jóvenes principalmente, es que está profesión de enóloga es una gran carrera que te lleva a conocer un mundo fascinante. Trabajo en el sur del país, hace algunos años. Me he encontrado con muchos estudiantes en Canelones ya que está la sede de estudio aquí. Los he orientado para que no abandonen y sigan. Mi familia es muy arraigada a esta zona del País y echaron raíces por aquí. Mi vida siempre estuvo en torno a esto y no lo pienso cambiar por nada del mundo”.

Las propiedades del Vino.

“No voy a decir nada nuevo, pero un vaso de vino es un tremendo relajante, además de todos los nutrientes que tiene. Cada persona en su casa debería tener al menos una botella de vino para en el final del día poder degustarlo. Antes de irse a descansar es bueno, lo recomiendo, pero que quede claro que es solo un vaso. No estoy incitando al consumo eso que quede claro”.

Las bondades de estas tierras

Salto es un lugar privilegiado para el vino, tenemos la piedra en el suelo que aumenta la temperatura, ese es un factor determinante para tener una uva con mayor velocidad a la hora de madurar. Ayuda también a qué los nutrientes en la planta sean ingeridos para fortalecerla. Más al norte de la ciudad como por ejemplo Constitución los suelos son muy buenos, he estado allí y aún sobreviven los surcos de hace más de 50 años.

Las autoridades locales entiendo deberían fomentar mucho más el turismo que rodea a las bodegas. En el sur lo hacen, acá deberían seguir el ejemplo. Ustedes no saben el potencial que tienen, los que venimos de afuera vemos otras cosas.

Cuando vuelva, en otro momento buscaré reunirme con las autoridades locales y explicarles lo lindo que sería tener una ruta del Tanat ya que somos pioneros gracias a Pascual Harriague.

Se debe enfocar más el turismo y la vid, es necesario y también amplía el espectro laboral en la ciudad.

El departamento debe explotar su gran historia. No quiero aburrir con este tema pero sería bueno que los jóvenes principalmente tomen este tema como referencia.

Por último les dejo este mensaje ‘El vino puede curar y ayudar, el exceso no es bueno’, debemos tener este concepto muy claro”.