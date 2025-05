Rogelio Texeira, dirigente de la Lista 9576 del Frente Amplio

Se propone implementar un Centro Socio Cultural Territorial en el Extremo Este de la ciudad como forma de generar ciudadanía

En el marco de la campaña electoral, el sector Seregnistas-Progresistas, lista 9576 del Frente Amplio, propuso en las últimas horas la creación de un Centro Socio Cultural en la Zona Extremo Este de la ciudad, para atender las necesidades y demandas de los habitantes de la conocida Unidad Barrial Matadero. Estos nuevos barrios marcan una importante expansión para uso habitacional de esa zona de la ciudad de Salto, pero con la particularidad de postergar la generación y construcción de espacio público de calidad y equipamientos urbanos para desarrollos socio-culturales, imprescindibles para la construcción de lazos integradores y el acceso equitativo a los derechos, bienes y servicios que ofrece la sociedad.

Este Centro Socio-Cultural Territorial se propone como un espacio de construcción de convivencia, encuentro, aprendizaje y crecimiento para todos los miembros de la comunidad. A través de actividades culturales, educativas y deportivas, buscando fortalecer los lazos sociales, celebrar la identidad barrial y ofrecer un espacio de desarrollo creativo para todos los residentes de la zona. Así lo expresó a EL PUEBLO Rogelio Texeira.

“Vemos que la zona del Extremo Este es la que más ha crecido en población”, comenzó explicando Texeira, “estamos hablando de los barrios Artigas, Uruguay, Nuevo Uruguay, Williams, Goslino, La Chacrita, Burton o Martínez Méndez y en los últimos años se suman Andresito, Manuel Oribe y los llamados proyecto El Volcán. En definitiva, es toda la zona que está básicamente hacia el Este de la ciudad, desde la Caminera de la 3 y 31 hacia el Oeste, que es la zona que más se ha densificado en cuanto a la incorporación de viviendas, pero que carece de espacios públicos de calidad y de algunos servicios”.

“Hay algunas cuestiones que están cubiertas, quizás no en forma suficiente, sobre todo vinculadas al deporte, como el fútbol. Está Gladiador, Sud América, El Tanque. Gladiador y Sud América tienen además baby fútbol, como la Liga Agraria que también comenzó a tener. Pero hay otros deportes que han quedado para atrás”.

“Entonces, hay actividades que es necesario ir generando. No hay espacios para que desarrollen actividades culturales, y eso pasa mucho en los barrios de Salto, pero ese nos parece que es un lugar para dar inicio a esta propuesta, un espacio que pueda comprender y tener ahí adentro distintas actividades que lleven no solo a formar artistas sino fundamentalmente a construir ciudadanía. Que la gente se pueda entender, pensando además en clave de derechos para los vecinos de esa zona o también acceso a bienes y servicios que tiene la sociedad que por estar a cinco kilómetros no están”.

“La propuesta está arriba de la mesa, habrá que hacerla, construir y pulirla en forma participativa”.

DÉFICIT EN CULTURA

Texeira tiene una visión crítica a lo que ha sido la gestión cultural tanto a nivel departamental como en lo nacional. “En estos últimos cinco años ni en Salto ni en el país hubo actividades de construcción de cultura, y no me refiero a ese concepto de élite sobre la cultura, como la ópera o que viene el ballet. No, estamos hablando de acceso a bienes culturales, a ayudar a construir identidad. Por algo se cerraron los Centros MEC, parece que había un interés que eso no pasara. Hemos tenido un déficit muy grande de la cultura”.

“Faltan espacios. No puede ser que en el Teatro Larrañaga, por ejemplo, en algún momento se hizo una kermese, donde los gurises comían caramelo y corrían de aquí para allá. El teatro no es para eso, tiene que haber otro lugar para eso”.

“Por eso decimos que debería haber algún lugar en condiciones en la zona Extremo Este donde poder proyectar una película, donde poder llevar la Usina Cultural, donde hay equipamientos con sala de grabaciones. Que tenga una biblioteca, algo que está inspirado en el sistema de bibliotecas públicas de Medellín, con una fuerte presencia del Estado en esos lugares que han quedado postergados para ayudar a construir convivencia, que es el único antídoto que se conoce contra la violencia”.

“Creemos que es imprescindible que ese lugar sea el primero en establecer este tipo de Centro Socio Cultural. En Salto Nuevo y en la Zona Sur se precisa pero están a siete u ocho cuadras del centro de la ciudad. La zona que proponemos está a cuatro o cinco kilómetros, y en esa zona populosa de Salto Nuevo donde está el Bernasconi, la piscina barrial y la cancha de baby fútbol, quizás ahí el tema no sea tanto lo cultural sino que quizás haya que plantear cuestiones más vinculadas al deporte”, concluyó Texeira.