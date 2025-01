Rodolfo «Lolo» Aguirre. La huella decana, esa de Salto Uruguay.

«El club tiene que volver a tener los genes de campeón»

-Dicen a veces los que profundizan en algunos conceptos de vida, que a la ilusión hay que sumarle el compromiso. Porque sin compromiso, se vacía la ilusión. Es más o menos eso…

«Yo digo que tenemos la ilusión, todos quienes estamos siendo parte de esto que surge del Salto Uruguay de hoy. Uno siente que hay objetivos y que estamos dando pasos, para que la jerarquía también nos alcance a nosotros».

¿Cómo se va puliendo una jerarquía? O cómo se la alcanza.

«Definiendo los nombres. Defiendo el grupo. Sabiendo cuál es el rol de cada uno, pero además, sabiendo que en esto de la vida y del fútbol, los complementos cuando existen valen siempre.

A ver, amplialo…

«Hace unos días estábamos hablando del plantel futuro y alguien planteó su apoyo para integrar un jugador que no es del medio. Otro, se sumó en lo inmediato, por otro jugador. Bueno… eso es ir descubriendo situaciones que de principio no estaban planteadas. O sea, el dinero no saldrá de Salto Uruguay, ¿se entiende?»

Salto Uruguay parte de alguna base. Seguro. ¿O no tanto?

«La base en lo deportivo es sostener al plantel del año pasado. Salto Uruguay tiene jugadores de 18, 19 y 20 años. Algunos de ellos, han sido campeones del Interior con el combinado. Esos jugadores tienen que explotar en el club. Pero a su vez el club tiene que volver a tener los genes de campeones».

LA RAZÓN DE LA NUEVA HORA

Lunes a la tarde. Siesta de Salto. La ciudad parece dormitar, después de la inocencia hecha regalo. Para el «Lolo», el regalo del 6 de enero llegó antes, cuando la Comisión Directiva de Salto Uruguay anunció su Dirección Técnica. De aquel jugador que fue y bien Campeón Salteño, a esta pretensión que ilumina. Que pretende germinar. RODOLFO JAVIER AGUIRRE MEDINA, es el «Lolo» de Salto Uruguay. Y no hay siesta para él en un lunes como el que pasó, desde el momento que el fútbol no deja de movilizar. Con la pelota no se puede. Es la envolvente pasión que siempre gana. Prevalece sin ocultamientos. El «Lolo» decano.

¿QUIÉN DIJO QUE NO PUEDE SER?

-La pregunta cae vertical y sin planos de alternativa. Es esa pregunta. La más quemante de todas. Saber al cabo si un Salto Uruguay campeón es tan lejano en el tiempo. O no se puede. O no es posible.

«Sabemos que tenemos que reforzar el plantel. Queremos ser claros: poco pero bueno. Pensamos en un zaguero central, un volante y dos delanteros. No queremos superpoblar. Y repito lo de esa generación que Salto Uruguay dispone. Esos juveniles que son potenciales y que deben alcanzar gravitación. No es un tema de edad, es un tema de condiciones. Y muchos de ellos tienen algo de lo que tanto se habla en los últimos tiempos: sentido de pertenencia. Que esos juveniles la tengan. Necesitamos que la identificación exista. No podemos competir de billetera a billetera con otros clubes. Lo sabemos bien. Pero que Salto Uruguay capitalice las armas disponibles, para igualarnos en la condición y perfilar lo nuestro. Aquí no cuentan los afanes derrotistas. Que eso se vaya sabiendo».

Ocurre que se hablará siempre de los últimos años de Salto Uruguay, lejos de la gloria de ser Campeón Salteño….

«Sí….. está bien. De acuerdo. Pero bueno…. eso pasó y no se puede cambiar. Salto Uruguay bajó a la «B», ¿no?. Eso también pasó. Hay que terminar con el tiempo de la burla. Nosotros tenemos que plantarnos en el presente y apuntar al mañana. El presidente nuestro, es de los que la tiene clara, de cómo hacer o por donde va la proyección. Lo nuestro pasará por creer en la prédica y que los jugadores la entiendan. Hablamos con cada jugador, para ir marcando la idea. O el fin que nos debe comprometer. Lo del principio, ¿de acuerdo?. Ilusión con compromiso. Si no hay compromiso, la ilusión pasa de largo. Eso es lo que no queremos: que pase de largo».

Dos meses de pretemporada, el médico, y el enfermero….

El Campeonato Salteño despuntará el 10 de agosto. Pero el inicio del mes de febrero, no deja de impactar en los clubes, desde el momento que nacerá el período de pases. La idea que rige en Salto Uruguay es concreta: iniciar la pretemporada dos meses antes de ese 10 de agosto. Para el Director Técnico es suficiente, «pero menos que ese tiempo, no». En Salto Uruguay solo resta definir quién será el Preparador Físico. Por lo demás el Cuerpo Técnico es parte de la resolución en tiempo y forma.

Director Técnico: Rodolfo Aguirre.

Ayudante Técnico: Sergio De Mattos.

Entrenador de Arqueros: Álvaro Álvez.

Médico: Dr. Julio Flores.

Enfermero: Guillermo Álvez.

Para el «Lolo», estas dos últimas funciones, no menos que esenciales. Mientras Carlos Rodrigo «Calto» Aguirre, será el coordinador general del fútbol de Salto Uruguay. Pero además, el nexo directo con la Comisión Directiva que preside Marcelo Cordero. La sensación es que no hay puntada sin hilo. Que el esquema se fortalece y que la credibilidad va pidiendo permiso. Desde ahora. Desde ya.

