¿El día que un robot se rebeló en China? El video viral que mezcla susto, ciencia ficción y geopolítica

Un video registrado durante una demostración tecnológica en China desató el caos digital este 3 de mayo.

Las imágenes muestran a un robot industrial en fase de prueba que, en un aparente error de programación, comienza a moverse con violencia, golpeando a dos ingenieros que lo operaban. El material se viralizó de inmediato: en redes sociales ya lo llaman “el primer levantamiento de las máquinas”.

Los movimientos erráticos del autómata, que agita los brazos con brusquedad, fueron suficientes para provocar gritos, memes y un revival colectivo de Yo, Robot, la película inspirada en los relatos de Isaac Asimov. No faltaron quienes argumentaron incumplimiento de las Tres Leyes de la Robótica, especialmente la primera: “Un robot no puede dañar a un ser humano”. En este caso, la ley parece haberse quedado sin batería.

LA EXPLICACIÓN TÉCNICA

Pero el incidente, más allá de lo pintoresco, tiene explicación técnica. Expertos en robótica aseguran que se trató de un fallo puntual en los sensores de movimiento o en la calibración del sistema de entrenamiento.

No hubo autonomía, ni inteligencia artificial tomando decisiones. Tampoco hubo heridos de gravedad. Y no, el robot no despertó con furia existencial.

TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN

Sin embargo, el episodio alimentó la hoguera de las teorías conspirativas. Algunos usuarios en redes lo vincularon con la creciente tensión entre Estados Unidos y China en materia de tecnología.

En particular, se planteó —con tono de sospecha— que el accidente pudo ser filtrado con intencionalidad política en el marco de la guerra tarifaria y el control sobre los avances en robótica e inteligencia artificial. Un robot que “ataca” a sus propios creadores sería, en este contexto, una metáfora perfecta… o una advertencia velada.

VERIFICANDO LA INFORMACIÓN

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente el lugar exacto, el nombre de la empresa involucrada, ni la ciudad donde ocurrió el incidente del robot humanoide que supuestamente se descontroló y atacó a sus programadores en China.

Esta falta de información concreta y verificable siembra dudas razonables sobre el contexto real del hecho. Aunque el video es impactante, podría tratarse de una interpretación errónea o exagerada, amplificada por el efecto viral. Frente a esto, la cautela es clave: en tiempos de sobreinformación, no todo lo que se mueve como robot, piensa como robot.