Robo de cables deja sin telefonía e internet a zona de Daymán

El robo de cables dejó sin telefonía ni conexión a internet a sectores de Termas del Daymán. Comercios debieron cerrar por la interrupción del servicio.

Robo de cables dejó sin telefonía ni internet a sectores de Termas del Daymán

Una situación que generó complicaciones durante la jornada se registró en Termas del Daymán, donde varios sectores quedaron sin teléfono y sin conexión a internet debido al robo de cables en la zona.

Según se pudo saber, el hecho afectó directamente el funcionamiento de distintos servicios y provocó dificultades en la actividad comercial, especialmente en locales que dependen de sistemas electrónicos y en linea para realizar ventas o procesar pagos.

Como consecuencia de la interrupción del servicio, varios comercios de la zona debieron cerrar sus puertas o vieron seriamente afectadas sus ventas, al no poder operar con normalidad ni utilizar equipos conectados a la red.

La falta de de conectividad también generó inconvenientes para residentes y visitantes que se encontraban en el área turística, mientras se aguardaba la reparación de la infraestructura dañada y la reposición del servicio, que según ANTEL podría tardar varias horas.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por los reiterados robos de cables, un problema que en distintas oportunidades ha afectado servicios esenciales en la región.

