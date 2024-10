Resultados del Fútbol: Nacional Empata, Universitario Gana y Ferro Carril No Puede

Nacional 1 – Salto Uruguay 1

No hay razón para discutir. La discusión fue condenada. Por ese Nacional del inicio superior, el gol prematuro de Morales y la gradual compaginación, decana, hasta el inicio de la recta final en que llegó al gol. Salto Uruguay no dejó de creer en una tesitura de fútbol que lo va potenciando, y Nacional supo de excesos de desniveles. Las cuatro variantes en la recta final no mejoraron sustancialmente. El empate dictó su propia justicia.

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Dickinson.

Árbitro central: Robert Ledesma (Bien).

Asistentes: Sebastián Hernández – Guillermo Araújo.

NACIONAL (1):

Carlos Eduardo Regueira; Alejandro Cavanna, José Pedro Gómez, Juan José Núñez, Nicolás Silva y Rosas (Zapata); Diego Agustín Suárez, Bruno Matías Basualdo, José Rodríguez Pereira (Moreira), Santiago Daniel Reina; Matías Rodrigo Morales (Martínez), Nicolás Arbiza (Trindade).

Director Técnico: Héctor Alejandro Torrens.

SALTO URUGUAY (1):

Joaquín González; Luciano Silva, Santiago Reyes, Matías Batista, Lucas Silva; Giovanni Santana (Lucas Alvez), Joaquín Aguirre, Ariel Basualdo, Ramiro Martínez (Emiliano Rosas Pintos); César Silveira, Cristian Rodríguez (Lalindre).

Director Técnico: Rony Guzmán Costa.

GOLES:

2′ Matías Morales (N).

Segundo tiempo: 1′ Lucas Silva (S.U).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Joaquín Aguirre – Joaquín González.

EL MEJOR DE NACIONAL: Santiago Reina.

Universitario 2 – Libertad 0

¿Cuestión de lógica? La imposición de Universitario sobre Libertad, por los goles de George dos Santos y Santiago Díaz, a la manera de rúbrica para un equipo que alcanzó el sentido práctico, tantas veces desnivelante en fútbol. Pero además: ¿cuestión de lógica? Universitario buscó siempre cortar camino y Libertad apeló a lo más empedrado, complicando la partida, la progresión y con la llegada limitada siempre. Cuando “Santi” Díaz, ingresado en el segundo tiempo, clavó el segundo, la historia se terminó.

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Saladero.

Árbitro central: Andrés Píriz (ACEPTABLE).

Asistentes: Matías Fagúndez – Danilo Urruti.

LIBERTAD (0):

Leonardo Fgúndez; Johan Colombo, Iván Cumbá, Nicolás Pintos, Juan Carlos Ribero; Agustín Chaparro, Leonardo Silva, Lautaro Godoy, Kévin Ustra; Gustavo Carballo, Gabriel Suárez.

Director Técnico: Pablo Damian Vela.

UNIVERSITARIO (2):

Jorge Fleitas; Facundo Correa, Octavio Pintos, Richard Rodríguez, Elías Andaluz; Gabriel Tavárez, Gastón Barrientos, Martín Silva, Ramiro Sagradini; George Dos Santos, Leonardo Ferrari.

Director Técnico: Alejandro Irigoyen.

GOLES:

George Dos Santos – Santiago Díaz (U).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Gastón Barrientos – Santiago Díaz.

EL MEJOR DE LIBERTAD: Lautaro Godoy.

Ferro Carril 0 – Ceibal 0

El estallido de no poder. Fue el último partido en terminar y el que dejó la duda respecto a la derivación del empate. A Ferro lo perjudicó en alguna medida y a Ceibal le implicó la suma de un punto que no le viene mal. La marcada ausencia resolutiva en los dos, más aún en Ferro, esta vez sin ingredientes válidos en los metros finales. La sensación es que Ceibal pensó más en el arco propio que en el de enfrente. Haber rescatado un punto hace al estímulo: después de todo, no le restó puntos a cualquier rival.

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Luis T. Merazzi.

Árbitro central: Mauro Melo (ACEPTABLE).

Asistentes: César Loetti – Johan Ghelfi.

FERRO CARRIL (0):

Guzmán Aranda; Diego González, Juan Viera, Daniel Lescano, Hernán Barros; Elbio Blanco Grieves, Leandro De Mora, Javier Quintero, Nahuel Machado; Jorgeluis Vera, Natanel Tabárez.

Director Técnico: Luis Alberto Avellanal.

CEIBAL (0):

Jony Fleitas; Franco Rivero, Juan de los Santos, Matías Núñez, Oscar Nicolás Cáceres; Mahicol Emanuel Naim, Braian Brizuela, Edward De Freitas, Rodrigo Ezequiel Martínez; Santiago Curbelo, Nicolás Fagundez.

Director Técnico: Gonzalo Ganicoche.

GOLES: No hubo.

EL MEJOR DE LA CANCHA: Javier Quintero.

EL MEJOR DE CEIBAL: Edward De Freitas – Nicolás Cáceres.