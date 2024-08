Resultados de las Juveniles Sub14 y Sub15

Resultados de la Serie A-H en las divisiones Sub 15 y Sub 14. Salto se destacó en ambas categorías, con victorias en Sub 15 (2-1) y Sub 14 (2-0). Las posiciones se actualizan en cada serie con Artigas, Treinta y Tres, y Maldonado liderando en Sub 15 y Salto, Soriano y San José Capital en Sub 14.

Resultados de la Sub 15:

Serie A : Guichón 1 – Salto 2.

: Guichón 1 – Salto 2. Serie B : Paso de los Toros 3 – Tacuarembó 3 | San Gregorio 0 – Rivera 2.

: Paso de los Toros 3 – Tacuarembó 3 | San Gregorio 0 – Rivera 2. Serie C : Flores 1 – Soriano 0 | Young 2 – Río Negro 1.

: Flores 1 – Soriano 0 | Young 2 – Río Negro 1. Serie D : San José Capital 1 – San José Interior 3 | Colonia Capital 2 – Colonia Interior 0.

: San José Capital 1 – San José Interior 3 | Colonia Capital 2 – Colonia Interior 0. Serie E : Florida 5 – Tala 2 | Durazno 0 – Canelones 2.

: Florida 5 – Tala 2 | Durazno 0 – Canelones 2. Serie F : Lavalleja 1 – Pando 3 | Soca 0 – Maldonado 1.

: Lavalleja 1 – Pando 3 | Soca 0 – Maldonado 1. Serie G : Treinta y Tres 2 – Cerro Largo 1 | Río Branco 1 – Chuy 1.

: Treinta y Tres 2 – Cerro Largo 1 | Río Branco 1 – Chuy 1. Serie H: Batlle y Ordóñez 1 – Vergara 2 | Varela 1 – Sarandí del Yi 1.

Posiciones:

Serie A : Artigas 6, Salto 3, Guichón 0.

: Artigas 6, Salto 3, Guichón 0. Serie B : Paso de los Toros 7, Rivera 6, Tacuarembó 4, San Gregorio 0.

: Paso de los Toros 7, Rivera 6, Tacuarembó 4, San Gregorio 0. Serie C : Flores 9, Soriano 4, Young 4, Río Negro 1.

: Flores 9, Soriano 4, Young 4, Río Negro 1. Serie D : Colonia Capital 9, San José Interior 4, Colonia Interior 4, San José Capital 0.

: Colonia Capital 9, San José Interior 4, Colonia Interior 4, San José Capital 0. Serie E : Canelones 7, Durazno 4, Florida 3, Tala 2.

: Canelones 7, Durazno 4, Florida 3, Tala 2. Serie F : Maldonado 9, Soca 4, Lavalleja 3, Pando 3.

: Maldonado 9, Soca 4, Lavalleja 3, Pando 3. Serie G : Treinta y Tres 9, Cerro Largo 6, Chuy 1, Río Branco 1.

: Treinta y Tres 9, Cerro Largo 6, Chuy 1, Río Branco 1. Serie H: Sarandí del Yi 5, Vergara 5, Batlle y Ordóñez 3, Varela 2.

Resultados de la Sub 14:

Serie A : Guichón 0 – Salto 2 | Belén 0 – Artigas 10.

: Guichón 0 – Salto 2 | Belén 0 – Artigas 10. Serie B : Paso de los Toros 1 – Tacuarembó 3 | San Gregorio 1 – Rivera 5.

: Paso de los Toros 1 – Tacuarembó 3 | San Gregorio 1 – Rivera 5. Serie C : Flores 0 – Soriano 1 | Young 0 – Río Negro 3.

: Flores 0 – Soriano 1 | Young 0 – Río Negro 3. Serie D : San José Capital 3 – San José Interior 0 | Colonia Capital 2 – Colonia Interior 2.

: San José Capital 3 – San José Interior 0 | Colonia Capital 2 – Colonia Interior 2. Serie E : Durazno 2 – Canelones 2 | Florida 2 – Tala 1.

: Durazno 2 – Canelones 2 | Florida 2 – Tala 1. Serie F : Soca 3 – Maldonado 5.

: Soca 3 – Maldonado 5. Serie G: Treinta y Tres 2 – Cerro Largo 3.

Posiciones: