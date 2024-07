Responsabilidades compartidas

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

A propósito de los diez ancianos muertos en el incendio de una “Casa de Salud” en Treinta y Tres, hay diferentes versiones y al momento de escribir estas líneas no sabemos qué pasó en el caso concreto.

La situación de los ancianos en nuestro país, sobre todo cuando ya no se valen por sus propios medios, es un problema grave, muy grave diríamos, porque allí confluyen sentimientos, posibilidades económicas, conceptos religiosos y sobre todo la solidaridad.

Según sea la solución dada a cada caso puede esto unir más a una familia de su descendencia o puede separarla, terminarla.

De acuerdo a cada ser humano habrá de prevalecer uno u otro concepto. Pero de una cosa estamos seguros, los casi 250 centros de reclusión de ancianos que existen en el país, no son hoy más que un negocio, del que se espera obtener determinado rédito. Nadie lo hace por solidaridad, aunque nos digamos muy solidarios.

¿Si está bien o mal esto? No lo sabemos. Diríamos que no se puede concebir a todos de la misma forma poner a todos en la misma bolsa. Hay quienes cumplen debidamente con las recomendaciones existentes en la materia, son las excepciones. Hay quienes no lo hacen (la gran mayoría), pero lo disimulan muy bien.

Hay quienes los abandonan en el lugar y hay quienes entienden que allí han hallado la mejor salida posible, pero se siguen preocupando por su situación. No nos atrevemos a opinar sobre el tema, sólo diremos que es difícil aceptar que la vida tiene un principio (el nacimiento) y un final (la muerte), porque fuimos criados para la vida, para aprovecharla, para disfrutarla y no para perderla.

Solo diremos que es un problema no resuelto, en el que el Estado debe cumplir un rol esencial. Ya sea haciéndose cargo de aquellos casos que exijan atención o facilitando las cosas.

No es entendible cómo la búsqueda de lo ideal, puede llevar a lo peor. El Estado debe facilitar las cosas, no puede ser que sólo el pedido de una inspección para comenzar el trámite de una residencia cueste hasta 2 mil dólares.

El asunto merece un estudio honesto y sincero, porque hasta el momento las salidas halladas en su mayoría no son las adecuadas, ni las mejores posibles. El mercado debe estar disponible, pero también debe poner su parte. Como la debe poner el Estado y los familiares y sobre todo se debe controlar, las condiciones que se declaran.

A.R.D.