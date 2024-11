Reestructura de licencias en Intendencia

El martes se le presentará una propuesta a ADEOMS con la idea de optimizar el personal

El Secretario General de la Intendencia de Salto, Gustavo Chiriff, abordó con EL PUEBLO el tema de la reestructura para otorgar licencias vacacionales a los funcionarios.

Explicó los motivos por los que no se puede dar licencia a una masa grande de funcionarios e informó que estará presentando una propuesta a ADEOMS.

«Nosotros lo que estamos tratando es de optimizar la cantidad de personas que salen de licencia en la Intendencia de Salto. Es claro que no puede salir la gran masa de trabajadores de licencia, y el motivo principal es el siguiente, digo, de que este año, en enero 2024, hubo una gran cantidad de trabajadores que salieron de licencia y la idea es que bajar eso».

Chiriff detalló que el objetivo es tener un control más estricto sobre las licencias durante un periodo específico, explicando que «del 2 de enero hasta el 22 de enero aproximadamente, tenemos una sesión de crédito donde República AFISA retiene los pagos que se hacen de patente y contribución. Y eso hace entonces que tengamos que tener muchísimo cuidado, sobre todo en esa quincena de enero, con el tema del gasto. Esto porque desde que iniciamos la administración esta, nosotros estamos en un objetivo de que lo que se gasta es lo mismo que ingresa. Por lo tanto, no podemos gastar más de lo que ingresa».

En relación con la comunicación de esta medida, afirmó que: «Evidentemente, quizás la forma de comunicarlo causó un poco de sorpresa, pero no es más ni menos de que optimizar las licencias que van a salir. Pero no tiene otro motivo».

Sobre la reunión con ADEOMS, Chiriff señaló que mantuvieron una reunión «en donde quedamos de reunirnos nuevamente el próximo martes para que nosotros le transmitamos los criterios que estamos pensando. Y en base a eso, bueno, tener también la flexibilidad de que hay determinadas situaciones».

Al ser consultado sobre los sectores que priorizarían para otorgar licencias, tambiñen dió su explicación.

«Lo que pasa es que hay sectores, digo, por ejemplo, te puedo nombrar Recolección, uno de los periodos donde más trabaja, del 24 de diciembre hasta el 7 de enero, 8 de enero. Ahí es donde tiene mucho trabajo. Bueno, buscar en esa optimización de tener cuidado en eso. Después, obras, por ejemplo. Hay una parte, gran parte, que es lo que sale en obras porque también tenemos la licencia de la construcción. Al tener la licencia de la construcción, bueno, los suministros muchas veces no lo tenemos. Entonces, ahí a obras también se le da prioridad , y después a otros sectores donde el servicio que se presta no se cumple en ese momento. Así que, por decirte una cosa, en la biblioteca, por ejemplo. Pero bueno, ahí también buscar la optimización. Es decir, que los funcionarios no necesariamente tienen que salir todos, sino una parte en enero otra parte en febrero. O sea, lo que queremos es distribuir esa masa grande de días de licencia que se sacan en enero, que sea en varios meses».

Finalmente, en relación con la propuesta que se presentará a ADEOMS, expresó: «Si bien tengo la propuesta, pero está faltando definirla un poco más. Y después la vamos a plantear directamente a ADEOMS el martes».