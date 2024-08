Reducir el problema a la basura no es lo más lógico

Uno de los temas que nos ocupa frecuentemente es el de los residuos. Vale decir la basura o los desperdicios que producimos frecuentemente y luego nos descartamos de ellos. Dirán algunos que es un problema menor, que no mueve las agujas, etc. etc.

Sin embargo diríamos que es uno de los grandes problemas que tiene la humanidad. No solo por el descuido y la desaprensión, sino por el daño que hacemos a menudo, arrojando al tacho de los residuos materiales que terminarán “ahogándonos”, debido a que su desintegración excede largamente al de otros elementos imprescindibles para la vida.

El tema ha cobrado nueva vigencia al trascender el proyecto impulsado por la Intendencia Departamental de instalar una planta de compostaje en una de las zonas más fértiles del departamento.

Esto reflota uno de los temas más importantes que tienen las sociedades actuales ¿Qué hacer con la basura? y ¿Quién debe solucionarlo? De una cosa estamos seguros, la solución no radica en esconder nuestros residuos o simplemente hacerlo “desparecer” de la vista pública, porque de esta forma sólo estamos dilatando los problemas.

En estas columnas hemos sostenidos que los salteños (y bien podríamos decir los uruguayos, o los seres humanos en general), somos descuidados, desordenados y desprolijos, con los residuos que producimos.

Es como que no importaran, las consecuencias de nuestra inconducta. En los hechos demostramos que no nos importa el mundo que habremos dejar a los que nos sucedan. Sacrificar parte de una tierra tremendamente productiva, como es la de Nueva Hespérides, sería sumar otro tremendo error.

Compartimos la preocupación de los vecinos del lugar porque no se trata sólo de lo que se pierde, sino si tomáramos el tema en todo lo que supone, tendríamos que tener en cuenta también los olores nauseabundos del lugar, los líquidos que se filtran y sobre todo la afectación de una tierra que tradicionalmente se ha aprovechado para la horticultura, la vitivinicultura y demás.

Pero de una cosa estamos seguros, alguien se tiene que hacer cargo y entender que no se trata tanto de qué hacer con los residuos, sino que debe entenderse que el problemas comienza cuando producimos ciertos materiales, cuando arruinamos los recursos naturales y sobre todo cuando demostramos la inconsciencia que nos caracteriza.

Un consejo que debería tenerse en cuenta. Nadie puede concebir un proyecto para los residuos locales sin recaba la opinión de los vecinos del actual vertedero y de saber que opinan los organismos técnicos al respeto, porque podría ser mayor el daños, y las pérdidas, que los beneficios.

A.R.D.