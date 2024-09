Recordemos: la guerra no comenzó con los beepers

El mundo todo habla con razón del ingenioso ataque con los beepers que en segundos dejó mal heridos a aproximadamente 3.000 terroristas de Hezbolá y también mató a unos 25, y sólo a ellos ya que eso aparatos estaban en uso únicamente en manos de Hezbolá. Claro que entre la admiración por el ingenio que algunos destacan y los comunicados de Hezbolá presentándose como víctima de una “masacre cometida por el enemigo” , es importante recordar los hechos: la guerra no comenzó con los beepers.

El 7 de octubre, la organización terrorista Hamas irrumpió al sur de Israel y cometió una terrible masacre en la que asesinó a más de 1200 personas, la mayoría civiles, y secuestró a unas 250, también la mayoría civiles. La mayoría judíos, pero también beduinos musulmanes, extranjeros cristianos y budistas. Al día siguiente, el 8 de octubre, la organización terrorista Hezbolá, brazo de Irán en Líbano, se sumó a “la fiesta”, disparando numerosos cohetes hacia el norte de Israel. En “solidaridad” con Gaza, dijo Hezbolá. Claro, en solidaridad con los suyos, los terroristas.

Desde entonces, sin provocación previa ninguna de parte de Israel, Hezbolá disparó unos 8.800 misiles, cohetes, drones explosivos y diferentes tipos de proyectiles hacia territorio israelí en más de 3.000 ataques. Mató a 25 civiles, la mayoría israelíes y 1 de India, que estaba trabajando en las plantaciones en una de las localidades fronterizas, a 23 soldados y miembros de las fuerzas de seguridad, causó muy serios daños en numerosas localidades aledañas a la frontera y provocó la evacuación de 61.000 habitantes del norte de Israel.

Ese es lo que comenzó la guerra, no los beepers, que dicho sea de paso no fue un operativo reivindicado por Israel pero que claro está que todos pensamos que fue obra suya, como genial acción exclusivamente anti terrorista.

Hace casi un año que el jefe de Hezbola Hassan Nasrallah se aferra de su postura pro Hamas y dispara hacia Israel. Está dispuesto a destruir Líbano como Hamas llevó a la destrucción de gran parte de Gaza. También el jueves, después de los beepers, aseguró que se mantiene en la misma línea . Los esfuerzos negociadores del enviado norteamericano Amos Hochstein, que fue siempre recibido por Israel con la esperanza de que tenga éxito pero sin mucha confianza en el resultado, fueron infructuosos. Como dijo hace unos días el ministro de Defensa de Israel Yoav Gallant, las opciones eran “hasdará” ( o sea un tipo de arreglo) o “·haslamá”, escalada, y los continuos ataques de Hezbolá dejaban en claro que se había terminado el tiempo de la “hasdará”.

De todos modos, recordemos que en el 2006, la guerra terminó supuestamente con un acuerdo, con la resolución 1701 del Consejo de Seguridad que determinaba que Hezbolá se alejaría de la frontera con Israel. Eso de todos modos no era suficiente, pero ni eso fue cumplido ni un día. Y ahora no hay motivos para creer que eso funcionaría. Eso no devolverá a los más de 60.000 evacuados a sus casas.

Es en esa situación que se enmarca el ataque de los beepers y los aparatos de radio militares del día siguiente, martes y miércoles de la semana pasada, que no fueron reivindicados por Israel. Es en ese marco que entra la decisión israelí de asestar el jueves otro durísimo golpe a Hezbolá. En un ataque de la Fuerza Aérea se logró eliminar en una estructura subterránea en el corazón de la Dahia, el bastión de Hezbolá en Beirut, a los máximos jefes militares de la organización. Ante todo, a Ibrahim Aqil, su jefe de operaciones, el más alto mando desde que fue eliminado el jefe militar máximo de la organización Fuad Shukur en julio, que estaba requerido también por Estados Unidos por la cantidad de infantes de marina asesinados en una explosión en Beirut hace décadas. Pero con él fueron eliminados también todos los altos mandos de la fuerza Radwan, considerada la unidad élite de Hezbolá, mucho más entrenada y peligrosa aún que los Nukhba de Hamas que irrumpieron el 7 de octubre a Israel. Por lo menos 16 fueron eliminados.

Según se reveló este domingo, en esa reunión durante la que Israel atacó y mató a todos esos jefes terroristas, estaban planeando un ataque a la Galilea similar al 7 de octubre de Hamas.

El que haya sido Israel quien intensificó el ritmo y calidad de los ataques a Hezbolá, concentrándose todos estos últimos días, desde el jueves de noche, en la destrucción de numerosos lanzadores que estaban prontos para disparar miles de cohetes hacia Israel, no significa que la culpa de la guerra la tenga Israel.

Durante demasiado tiempo, casi un año entero, Israel se contuvo demasiado. ¿Qué otro país aguante casi 9.000 misiles hacia sus ciudadanos sin destruir al otro lado? Recordemos, los ataques salen todos del territorio soberano libanés, en el cual opera un agente de Irán , Hezbolá.

Si Israel no hubiera tratado todos estos últimos ya once meses y medio de evitar una guerra de gran envergadura, Líbano ya no tendría agua ni electricidad.

El ejército de Líbano- un adorno en el país, mucho más débil que Hezbolá- y los Cascos Azules de la ONU, nada hacen para frenar a los terroristas. Parece que llegó el momento de Israel de avanzar en el esfuerzo en su contra. No necesariamente de destruirlo, ya que eso sería una tarea titánica, pero sí de socavar lo más posible sus capacidades militares, de eliminarle lanzacohetes y misiles.

Y eso, sin olvidar que la parte más peligrosa del arsenal de Hezbolá, aún no ha sido tocada, aunque sí usaron este domingo un tipo de misil que antes no habían disparado. Para eso, para las armas del día del juicio, esperan la orden de Teherán. El gran desafío de Israel es, sin provocar una guerra regional, presionar de tal forma que les deje ver que no les conviene. O como dijo este domingo el Primer Ministro Netanyahu: “si todavía no lo entendieron, lo van a entender”.

Ojalá.