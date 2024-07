Recoba lo salvó a Nacional: 1-1

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

Nacional y Rampla Juniors igualaron 1-1 en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del grupo B del Torneo Intermedio. El Bolso no pudo igualar a Miramar Misiones en la cima de su serie ni aprovechar el traspié de Peñarol para acercarse en la Tabla Anual, donde sigue segundo a cinco puntos, y los picapiedras se mantienen últimos en la tabla de promedios. Nacional se fue con todo arriba y lo pagó caro a los 91’, cuando quedó muy mal parado atrás y los rojiverdes no perdonaron. Adoryán, la figura del conjunto picapiedra, habilitó en profundidad a Maximiliano Burruzo, quien había entrado a los 77’ por Royón y no falló al quedar cara a cara con Suárez. En la penúltima jugada, el lateral Germán Gabriel vio su segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Leandro Lozano y generó un tiro libre que derivó en el empate. Tras una serie de rebotes, Recoba capturó la pelota viva en el área chica y selló el 1-1.

PERO ADEMÁS… Fénix 1 River Plate 0.Progreso 3 Racing 2