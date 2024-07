Reclaman el 10 % de jubilación retenido tras su migración de las AFAP al BPS

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

Desde el grupo “cincuentones” se viene informando que siguen luchando para recuperar su jubilación bajo el slogan ” A igual aporte, igual remuneración”

El grupo reclama el 10 % de jubilación retenido tras su migración de las AFAP al BPS. El Frente Amplio presentó un proyecto de ley para derogar el artículo que los perjudica.

Recientemente, el diputado del Frente Amplio Felipe Carballo presentó un proyecto de ley que propone la derogación únicamente de este artículo para que los “cincuentones” perciban un aumento del 10 % en sus haberes que será automático pero no retroactivo.

EL PUEBLO consultó a la vocera del grupo Sylvia Veigas quien aportó detalles de la situación del grupo de jubilados que forman parte de los trabajadores que fueron obligados a ingresar a las AFAP.

“Somos un colectivo con más de 36.000 personas, que en su inicio, en el año 96, cuando se crearon las AFAP, teníamos hasta 40 años en ese momento, obligatoriamente nos pusieron dentro de lo que era el régimen de las AFAP. Ese régimen prometía que íbamos a tener mejores jubilaciones , que el BPS, estaba desfinanciado y que nos íbamos a ver favorecidos”, cuenta Veigas.

LEY DE CINCUENTONES

” Cuando llegó el momento de jubilarnos, que estábamos cercanos a jubilarnos, en realidad se vio lo que era previsible. Nosotros no llegamos a tener 20 años de aportes en el régimen mixto, con lo cual no teníamos un ahorro particular demasiado grande y, comparativamente, las jubilaciones iban a ser muy bajas. En el gobierno del doctor Vázquez decidieron crear lo que fue la ley de los cincuentones, que nos permitió salir de las AFAP transfiriendo todos nuestros ahorros de las AFAP para el BPS y, en el caso de los que ganaban sueldos mayores, habíamos generado alguna deuda.”

La reforma jubilatoria de 1996, aprobada en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, fue el primer paso hacia el problema para los “cincuentones”: todos los menores de 40 años de edad al 1 de abril de ese mismo año debieron pasar obligatoriamente al régimen mixto de aportes al Banco de Previsión Social (BPS) y a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). Esto significó que personas que habían nacido unos meses antes que quienes integran este grupo cobraran, a través del régimen anterior, hasta un 30 % más de su jubilación. Los “cincuentones” no completaban 30 años de aportes a las AFAP que les permitieran generar el ahorro suficiente para una remuneración acorde a sus aportes y años de trabajo.

Lo que esta ley también establecía era que quienes decidieran pasar de un régimen de reparto a otro deberían aportar un 10 % del monto de su liquidación inicial del haber jubilatorio, para minimizar un supuesto impacto económico que causaría este pasaje de los “cincuentones”, es decir, que el grupo se vio perjudicado y hasta la actualidad se encuentra cobrando un 10 % menos de lo que le corresponde.

DESCUENTO INJUSTO Y DISCRIMINATORIO

“Éramos 185.000 personas que estábamos involucradas en esa situación, de las cuales sólo nos fuimos 36.000. Los que no se fueron tenían una deuda muy grande que pagar. El hecho de que nos dejaran salir fue bueno porque igual, pagando, si tú hacías la cuenta y te convenía, te podías ir. Pero nos pusieron una cláusula que está en el artículo 16 que dice que al monto jubilatorio que daba cada jubilación en particular, se le descontaría un 10%. Entonces, lo que nosotros pedimos es que a igual aporte, la jubilación sea igual.”

Veigas explica que al aplicarle un 10% de descuento al monto jubilatorio todos los aumentos subsiguientes van a ser sobre un monto más chico. “O sea, todos estos años, como que ganamos menos dinero”

Lo que los “cincuentones” buscan es que se derogue el artículo 16 de esta ley que impone el descuento para poder hacerse de la totalidad de su jubilación. Desde el grupo, se sostiene que el descuento del 10% es “injusto y discriminatorio” dado que realizaron todos los aportes correspondientes .

Además, establecen que la agrupación “cincuentones” nunca fue convocada en la discusión de la ley 19590, por lo que no participó de su elaboración y que “no es admisible, que por malas proyecciones y especulaciones tanto el 1996 como en 2017, nos veamos perjudicados reiteradamente como ningún otro grupo etario”.

“Yo lo pongo en esto, más o menos la media de jubilaciones en esa situación es de 40 mil pesos, y a esos 40 mil pesos, pensar que una persona que alquila, yo que sé, por ejemplo, capaz que en Salto no, pero en Montevideo seguro, por menos de 20 mil pesos no alquila. Se queda con 20. Con esos 20 tiene que comer, tiene que vivir, pagar todas las cuentas. Si tú le sacas 4 mil pesos, con esos 4 mil pesos la persona hace muchas cosas. Además tú aportaste por todo.”

Actualmente, este proyecto está siendo estudiado en la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes y el miércoles 17 de julio recibirán a un grupo representante de los “cincuentones” para comenzar a trabajar.