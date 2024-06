Razón de ellos…

Coito, el elegido…

Este 11 de junio, se cumplió un año del Mundial sub-20 obtenido por la selección uruguaya, pero luego de ese histórico logro no se pudo seguir con el proceso debido a que Marcelo Broli no renovó su vínculo contractual con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que empezó la búsqueda de un nuevo director técnico que ya está llegando a su fin.

Ignacio Alonso, presidente de la AUF, confirmó hoy en diálogo con la emisora CW33 de Florida que, tras varios meses de entrevistas, finalmente el elegido es Fabián Coito: “Ayer mismo definimos en el Ejecutivo que se pasara adelante con la negociación final por Fabián Coito, que ha sido un referente en la dirección técnica de juveniles”.

Este seleccionado actualmente se encuentra dirigido por Diego Ruso Pérez, quien cuando asume Coito volverá a ser el asistente, como lo fue con Broli. En la jornada de ayer, Uruguay perdió 1-0 con Estados Unidos en un amistoso jugado en el Complejo Celeste.

Carrasco, el postergado…

El pasado lunes, Nacional decidió prescindir de los servicios de Álvaro Recoba como director técnico tras la goleada sufrida frente a Cerro por 3-0. “Él entendió la situación y yo entendí su postura. Obviamente fue de mutuo acuerdo porque los dos pensamos lo mejor para Nacional”, dijo ayer Alejandro Balbi, presidente del club, en conferencia de prensa.

Jorge Bava era el nombre preferido por la dirigencia, pero León de México no lo dejará salir, por lo que se manejaron otras opciones: Alexander Medina, Martín Lasarte y Daniel Carreño. Sin embargo, el clamor popular tiene su elegido: Juan Ramón Carrasco.

Pese a la insistencia de los hinchas, sorbe todo en redes sociales, JR no es ni siquiera considerado por los directivos. “No me cierra por ningún lado porque es cada vez más la gente que me pide, es abrumadora la ventaja en las encuestas. No quiero ser reiterativo, pero ya se sabe todo lo que generamos cuando vamos a la institución”, dijo hoy Carrasco en diálogo con 100% deporte de radio Sport 890.

Arezo, ¿el que vuelve?

Peñarol se empezó a mover en el mercado para reforzar su plantel de cara al segundo semestre del año. Logró que Leonardo Fernández se quede seis meses más a préstamo y abrochó la contratación de Facundo Batista, pero no se detendrá ahí e irá por varios jugadores más, entre ellos otro delantero.

El nombre que despierta ilusión en los hinchas es el de Matías Arezo, quien fue el goleador carbonero en 2023 y que se destacó en un equipo que nunca terminó de funcionar.

Sueñan con su regreso, pero aún tiene contrato con Granada de España, que descendió, por lo que podría haber una negociación.

Robinho, el condenado

Robinho, ex estrella de fútbol que ha jugado en equipos como Real Madrid, Manchester City y AC Milan, se encuentra cumpliendo una condena de nueve años en una cárcel brasileña por violación.

Tras ser declarado culpable en 2017 por su participación en la violación en grupo de una mujer albanesa en un club nocturno de Milán, el ex futbolista se ha mantenido ocupado en su reclusión, tomando un curso de electrónica básica y participando en programas de lectura.

Robinho, quien cuenta con un patrimonio neto estimado de 60 millones de libras (68 millones de euros), fue trasladado desde su residencia lujosa en Santos a la prisión rural de Tremembé, cerca de São Paulo, donde ahora vive en una celda de ocho metros cuadrados.