“Si. Creo que sí. Que pudimos cometer errores y que nos costó encontrar el nivel más próximo de lo que uno pretende de Nacional. Pero también digo que Nacional no dejó de insistir y me quedo con esa imagen. ¿Pero quién dijo que es fácil ganar? Sobre todo, cuando hay equipos que no dudan en acentuar un sistema defensivo con tal que no le conviertan goles. Por lo tanto, lo mejor que puede pasar es llegar al gol antes de los 20 minutos y que el partido se abra. Si eso ocurre, surgen espacios y con espacios a favor, todo es más posible”.

(Desde HÉCTOR ALEJANDRO TORRENS, una manera de entender. Nacional, después del reparto de puntos frente a Salto Nuevo y antes de Universitario).