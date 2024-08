Que no se escondan…

“Si hay algo que no me gusta

cuando salgo a protestar

es que en vez de dar la cara

mande a otro en su lugar…

No esconda la mano,

no esconda la mano,

no esconda la mano, no señor…” Víctor Lima

Estaba pensando que ante la afirmación del senador Luis Alberto Heber respecto a que debería considerarse como “delito” pernoctar en la calle, me gustaría asistir a una instancia (programa de tv, por decir un ejemplo) donde este legislador expusiera su postura y se le respondiera con argumentos desde el otro lado, es decir desde el lado de aquellos como Fernando Pereira entre otros, que consideran los dichos de Heber como una “barbaridad”..

Estaba pensando que cuando algunos políticos dicen que la transformación educativa que impulsó Robert Siulva es “una mera improvisación”, me gustaría observar un intercambio donde se hable del tema dándole a la ciudadanía argumentos a favor y en contra. Se me ocurre que estén el propio Robert Silva y quienes del Frente Amplio (aunque no solo de este partido) dicen que habría que volver a transformar la transformación (y no es un juego de palabras).

Estaba pensando que cuando Yamandú Orsi dice que, de llegar a ser Presidente de la República, no habría grandes cambios en la economía, me gustaría saber qué piensa hacer en cuanto a los impuestos, al precio de los combustibles, a lo que cobran los jubilados y pensionistas de menores ingresos, etc. Pero que lo dijera ante quienes piensan diferente, estando junto a ellos, en un verdadero intercambio en simultáneo.

Estaba pensando que hay cientos de temas más para agregar, pero parece que en ninguno tendremos posibilidad de esas instancias. Lamentablemente.

Sí es seguro que habrá debates (porque son obligatorios) después de octubre, de cara a la segunda vuelta de noviembre, si es que la hay; pero lo que digo es que me gustaría que hubiesen estas instancias antes de octubre. Y no necesariamente hablo de debates puramente, sino que me refiero a espacios de diálogo, de reflexión compartida, de intercambio como decíamos, entre los diferentes candidatos.

No olvidemos que APC, la Asociación de Profesionales de la Comunicación de aquí de Salto, pretendía realizar el 15 de este mes una actividad en el Teatro Larrañaga, donde se pensaba que estuvieran todos los presidenciables. Se aclaraba incluso que no se trataría de un debate, sino de exposiciones de cada uno de ellos sobre diferentes temas, para que la ciudadanía fuese comparando, sacando conclusiones. Sería muy bueno, ¿verdad? Sin embargo, Orsi agradeció la invitación y manifestó que no participaría. Algo así como: “todo bien con la propuesta de ustedes, muchachos, muchas gracias pero conmigo no cuenten”.

Perfectamente podría pensarse: ¿soberbia o temor?, ¿complejo de sentirse superior o inferior a los demás? Pero quizás ni una cosa ni otra. Porque en realidad, me parece que hasta el propio Orsi quisiera estar en este tipo de actividades, simplemente que su comando de campaña no se lo permite (¿y la libertad?), es decir, queda claro que es una estrategia. A nuestro entender, una estrategia equivocada: egoísta por sobre todo (con la ciudadanía en especial pero hasta con el mismo candidato también al que le coartan su libertad).

¿Cómo una persona como el profesor Yamandú Orsi, a quien consideramos muy preparada para cualquier discusión política (no cualquiera llega adonde llegó), puede aceptar una prohibición de esa naturaleza, impuesta por su propio partido?

Desde una´parte de la coalición multicolor se habla de “las limitaciones que tiene Orsi”, que obligan a “cuidarlo bajo llave”. No creemos que sea así; reiteramos que lo consideramos una persona inteligente y capaz, pero penosamente sumiso a esta decisión. No creemos que sea este hombre alguien que rehúye a la confrontación de ideas. No creemos que sea como ha dicho el Presidente Lacalle, metafórica e irónicamente, que Orsi quiere “evitar el examen porque se salteó todas las bolillas”.

Pero…Sucede que una prohibición de ese tipo, provoca inevitablemente las más variadas interpretaciones.

Pero analicemos ahora, algo que ocurrió hace poco más de una semana. Se iba a realizar un congreso llamado Latam Renovable, y estaban invitados a exponer en él todos los candidatos. Pero hete aquí que poco antes, Ojeda recibe una comunicación donde se le informa que “por razones de organización”, quedaba sin efecto la invitación. Y que solo se pasaría en ese evento, por altoparlante, un mensaje de la coalición y otro del Frente Amplio. Nada de candidatos. Raro, ¿no? Pues parece que la explicación está aquí: los organizadores confesaron a Andrés Ojeda que “hubo una presión muy fuerte” para bajarlo del evento, y que esta provino “del entorno de Yamandú Orsi”. Así las cosas, nadie tenía que “bajarse”, sino que todo parecería “una cuestión de organización”.

Por supuesto que desde el Frente Amplio se negó tal acción. Pero (qué casualidad) casi inmediatamente de ocurridos estos episodios que estamos narrando, el comando de Orsi informó que su candidato no participaría de ningún evento que lo enfrentase con más de un candidato oficialista.

Llama mucho la atención, que la izquierda uruguaya viene sosteniendo desde hace mucho tiempo (incluso desde antes de las internas), que su programa de gobierno está muy claro, que ha sido muy bien trabajado con innumerables aportes (sobre todo con insumos de aquellas famosas recorridas “El Frente te escucha”) y al mismo tiempo se niegue a intercambiar o debatir sobre él. ¿Hay algo que se pretende esconder y se teme que salga a luz en una confrontación en público con los otros candidatos? Debemos suponer que no, pero debe aceptarse sin enojos que la ciudadanía puede interpretarlo así fácilmente.

Cuidado, el de Orsi es tal vez el caso más emblemático en este momento (y en gran medida porque, desde nuestro punto de vista, es quien tiene chance de ganar hasta en primera vuelta), pero desde los demás partidos, en algunos puntos también el hermetismo se hace sentir. Por ejemplo cuando se nos dice que todavía hay que ajustar qué elementos se agregan al programa, tomados de las propuestas de los precandidatos que no ganaron, etc. Señores, ¡hace más de un mes que pasaron las internas! El pueblo quiere conocer las ideas ya, y tiene derecho. El pueblo quiere verlos exponer uno frente a otro, intercambiar, debatir…¿Para cuándo? Porque después, ustedes mismos son los primeros en exigirle al pueblo “que haya altura en la campaña”, “que se discutan ideas”, “que se hable de los temas que realmente importan y no de cosas personales”, y bla bla bla…Bien, estamos de acuerdo, pero ¿y si empiezan ustedes, y ya?

La esencia de una democracia también se compone de debates, intercambios de ideas, discusiones sobre determinados planes, comparación -y contraste- de propuestas con distintas visiones. ¿Y no les parece que es todo eso, justamente, lo que le están negando al pueblo uruguayo al esconderse?

Insisto para finalizar, que no califico ni de miedo, ni de reconocida incapacidad, menos aún de cobardía… de nadie. Pero tampoco me resigno a este vacío.

Y digo más: creo que si -como estoy convencido- es un derecho de los ciudadanos que nos ofrezcan instancias como las que estamos reclamando, se deduce que es una obligación de todos los partidos acceder a ello. No queremos oscuridad. Cuanto más transparente todo, mejor.