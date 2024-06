Qué es lo mejor y qué es lo peor

Los neutrales de la Liga, apuntalaron el fin: que se juegue en la “A” un torneo de 16 fechas (primera y segunda rueda) y luego con los 8 primeros, afrontando partidos de play off. Ida y vuelta. Hasta llegar a semifinales y final: un proceso similar al que se comprueba en otras partes del mundo, donde la liguilla se fue oxidando como objetivo hasta su mismísima extinción.

Un total de seis representantes de clubes, votaron para jugar una liguilla de seis. A partir de esa mayoría, el sistema de disputa vuelve a variar.

La duda se incrusta sin levante: SABER SI LO VOTADO RESPONDE A LA NECESIDAD DEL MEDIO Y A LA MAYORÍA DE LOS CLUBES. Porque se trata del 50% a favor de una iniciativa, por lo que se supone el 50% restante alistado en posición contraria.

Es casi obvio en situaciones como estas, donde el voto “es el alma que pronuncia”, acudiendo fines sectoriales y no siempre generales.

¿El bien común es el bien de todos? ¿Y cómo arribar a un criterio que se convierta en bandera de la mayoría?

Jugar una liguilla de seis….¿es un atraso o una ventaja?. El riesgo que supone que a la tercera fecha, dos o tres equipos hayan hipotecado su chance y si esos equipos son por naturaleza taquilleros, la condena con sabor a colapso.

La idea de play off, fue capaz de ejercer seducción. Le confería chance a 8 EQUIPOS. No era poca cosa. Un 50 por ciento no lo entendió así.

Cabe preguntarse si fue un acto de razón. O un acto de torpeza cargada de grises.