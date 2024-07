Puesta a punto del Escrutinio Departamental de las Internas

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

Concluido el escrutinio departamental por parte de la Corte y de la Junta Electoral que incluye el conteo de los votos observados, podemos llegar a algunas primeras conclusiones, sabiendo que más tarde cada lista y partido político seguramente analice de forma minuciosa cómo votó en cada zona de la ciudad y del departamento a través de las distintas series de la credencial cívica.

Respecto a lo que nos convoca, el departamento de Salto, de los 106.399 salteños habilitados para votar en una elección que no era obligatoria para los ciudadanos, concurrieron a las urnas 46.426 personas (43,6%, tasa mayor de la media nacional que apenas alcanzó al 35,8%), de donde 412 votos fueron en blanco y 738 votos fueron anulados. Además, puede observarse dos dimensiones, lo nacional a través de la hoja del órgano deliberativo nacional (ODN) y lo local con la hoja del órgano deliberativo departamental (ODD).

De todas maneras, si bien no había una competencia real entre los distintos partidos políticos ya que se trataba de una elección interna propiamente dicha, igualmente debe destacarse a modo anecdótico cómo se votó en cada una de las hojas por partido, sin que esto signifique que luego podrá proyectarse a algún resultado electoral en octubre de este año o en mayo del año próximo.

SOBRE LA HOJA ODN

Lo primero que puede decirse es que el Frente Amplio recibió 17.152 votos, seguido por el Partido Nacional con 11.231, el Partido Colorado con 8.809, Cabildo Abierto con 1.646, Partido Coalición Republicana con 195, el Partido Identidad Soberana (Salle) con 154, Partido Basta Ya (Bonica) con 132, el Partido Independiente con 122, Partido Constitucional Ambientalista (Lust) con 56, Partido Ecologista Radical Intransigente (Vega) tuvo 14 y Asamblea Popular (Martínez) 7 votos.

Los más votados en Salto para Presidente de la República por partido político: Álvaro Delgado con 9.737 votos por el Partido Nacional, Andrés Lima con 8.489 votos por el Frente Amplio y Tabaré Viera con 3.602 votos por el Partido Colorado. Los demás partidos tenían candidato único.

Las listas más votadas por partido político: Lista 933 con 5.085 votos del Frente Amplio, Lista 400 con 3.034 votos del Partido Nacional, Lista 6060 con 1.003 votos del Partido Colorado, Lista 2108 con 414 votos de Cabildo Abierto. Los demás partidos tenían lista única.

SOBRE LA HOJA ODD

En esta hoja se mantienen las tendencias de cómo votó cada partido político, pero difieren los números. Veamos. El Frente Amplio se mantuvo aquí también como el partido más votado con 17.666 votos, seguido por el Partido Nacional con 11.568, Partido Colorado con 9.419, Cabildo Abierto con 1.838, el Partido Coalición Republicana se mantuvo con sus 195 votos, el Partido Independiente con 142, Partido Basta Ya con 135, Partido Constitucional Ambientalista con 67 y Asamblea Popular 7 votos.

Los sublemas más votados en Salto por partido político: “Encuentro Federal Artiguista” (ENFA) con 9.757 votos en el Frente Amplio, “Ahora Salto” con 7.716 en el Partido Nacional, “Malaquina Intendente de Todos” con 5.206 en el Partido Colorado, “La Columna Lealtad y Unidad” con 564 votos en Cabildo Abierto. Los demás partidos tenían lista única.

Las listas más votadas por partido político: la Lista 1070 (Varela) con 1.910 votos del Frente Amplio, Lista 400404 (Constenla) con 1.855 del Partido Nacional, Lista 85 (De Brum) con 1.430 del Partido Colorado, Lista 1764 (Eguiluz) con 452 de Cabildo Abierto. Los demás partidos tenían lista única.

BREVE ANECDOTARIO

En esta elección interna quedó habilitado el Partido Coalición Republicana para ser utilizado en las elecciones departamentales de mayo de 2025. En principio serían los partidos Nacional, Colorado y Cabildo Abierto quienes propondrán hasta tres nombres a las candidaturas a la Intendencia de Salto. Por lo que han resuelto los coaligados, sería uno por partido. Los nombres que ya se conocen de acuerdo a los votos obtenidos, serán Carlos Albisu por el Partido Nacional y Marcelo Malaquina por el Partido Colorado, restando aún por resolver a quién propondrá Cabildo Abierto.

En filas del oficialista Frente Amplio por el momento circulan algunos nombres en el marco de las especulaciones, pero oficialmente las autoridades partidarias han dicho a EL PUEBLO que se resolverá el tema en su Plenario Departamental, el que sería convocado a estos efectos posiblemente en el mes de diciembre.

En materia de candidaturas a la Diputación por los distintos partidos políticos, ya fue confirmado que el Diputado Álvaro Lima irá por su reelección en el Frente Amplio, desconociéndose hasta el momento otras candidaturas que según pudo saber EL PUEBLO, aún no han sido resueltas por los distintos sectores.

En el Partido Nacional en principio, todas las candidaturas que se presentaron en las internas del pasado 30 de junio continuarán su carrera a octubre.

En el Partido Colorado habría dos candidaturas que buscarán la sucesión del Diputado Omar Estévez. Por el lado del sector mayoritario irá Horacio de Brum y por el sector de Vamos Salto irá Mariano Casola. Los demás partidos políticos aún no se han expresado, pero se descarta la candidatura a la Diputación de Hoover Rosa en el Partido Independiente y de Cecilia Eguiluz, Gabriel Rodríguez y Carlos Bruno por Cabildo Abierto.

Hasta acá los nombres que han podido confirmarse, seguramente en los próximos días esta primera lista de candidaturas a la Cámara Baja se amplíe con nuevas propuestas electorales.

SIGUIENTES PASOS

En los próximos días, las autoridades electorales realizarán las proclamaciones de los ciudadanos electos para los órganos deliberativos tanto nacional como departamental, para que en los días siguientes sean convocadas cada una de las llamadas convencionales nacionales (ODN) para que realicen las proclamaciones de las fórmulas presidenciales bajo fiscalización de la Corte Electoral.

Las próximas elecciones donde se votará para Presidente de la República y para formar el parlamento (Representantes Nacionales y Senadores) se llevarán a cabo el domingo 27 de octubre, siendo de carácter obligatorias para todos los ciudadanos habilitados para votar.

Con respecto a la elección del Presidente de la República, la reforma constitucional de diciembre de 1996 modificó el procedimiento establecido en la Constitución de 1967, previendo la posibilidad de la realización de un balotaje o segunda vuelta presidencial “entre las dos candidaturas más votadas” el “último domingo del mes de noviembre del mismo año” en caso de no alcanzar una “mayoría absoluta de votantes”, según establece el artículo 151 de nuestra Constitución de la República.

Dr. Carlos Albisu, candidato a Intendente por Partido Nacional

“Pensando en una elección diferente en mayo de 2025, que será histórica, donde el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto van a traccionar juntos” Dr. Carlos Albisu / Partido Nacional

EL PUEBLO consultó a Carlos Albisu, quien representará al Partido Nacional como candidato a Intendente de Salto por el nuevo partido Coalición Republicana, sobre cuáles son sus primeras impresiones pasadas las elecciones internas de los partidos políticos.

FRÍA Y ATÍPICA

“La campaña electoral fue muy fría en todo sentido –comenzó diciendo Albisu-, en todo el país y en todos los partidos. Fue atípica, algo que lo sentíamos en el día a día, no solo en las recorridas por Salto sino también en Montevideo o en cualquier otro departamento, que lo vimos por temas laborales o políticos acompañando a Álvaro Delgado. Terminó siendo una elección de solo tres semanas, de las más cortas que he visto. Incluso, extrapolándola a la del 2019, que uno veía determinadas movidas, aquí no sucedieron”.

“Con un Partido Nacional que por primera vez desde 2004 prácticamente no tiene interna, que luego se vio reflejado en las urnas lo que uno iba sintiendo en la previa, una diferencia muy grande entre el primero y el segundo de casi 60 puntos, que es lo que veíamos en la calle. En Salto viendo ya desde el año pasado que eso se venía, tomamos la decisión de dividir a nuestro sector, Aire Fresco, en cuatro listas, donde cada una jugó con su propia estrategia. La 50 con seis agrupaciones, la 400 con dos agrupaciones, y después la 434 por su lado y la 12 por el otro, listas nuevas que arrancaron en noviembre, como para generar un poco de efervescencia y competencia, para así hacer crecer al partido y a nuestro sector, que en la pasada elección fue el más votado, con algo así de 5.100 votos. Así que en esa dinámica que venimos haciendo como sector Aire Fresco que desde 2010 hemos podido ir creciendo elección tras elección, poder crecer en una elección donde era difícil poder hacerlo justamente por ser poco atractiva”.

“Con un Frente Amplio que al menos en la previa tenía la mayor competencia desde que existen las internas, y con un Partido Colorado con una variedad de candidatos y a su vez con una particularidad local en su competencia. Entonces, con ese panorama nos encontrábamos nosotros, incluso dijimos previamente que en estas internas veíamos muy cómodo en tercer lugar al Partido Nacional porque justamente estas son internas de partidos, no es una competencia entre el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Así fue que vimos en las últimas internas al Frente Amplio salir tercero en Salto y luego salir primero en octubre y ganar las municipales, así que nunca es directamente proporcional a lo que se viene”.

QUEDAMOS MUY CONFORMES

“Fue una elección en que el Partido Nacional votó un poquito más de lo que nos imaginábamos, con un Aire Fresco que creció un 55% de elección a elección, termina sacando 7.716 votos contra los 5.100 de la pasada elección, cosa que nos sorprendió justamente por lo que decíamos, de que la interna blanca era poco fermental. Ahí traccionó la dirigencia, la militancia, esa interna que intentamos crear para hacer crecer al partido y al sector, y por lo visto dio resultado porque se crece en una elección donde se baja en todo el país. Aire Fresco de Salto, después de Montevideo, Canelones, Artigas y San José, es el quinto más votado a nivel país, ese dato no es menor, cosa que no había pasado en las otras elecciones. Es cierto también que el partido baja en votación en todo el país, como era de esperar por la poca competencia que había”.

“Nosotros quedamos muy conformes con lo que fue la elección, contentos por haber aumentado no un par de votos sino 2.600 y pico de votos de elección a elección, y quedando de cara a octubre reacomodando un poco las fichas. Tenemos la intención que las agrupaciones de Aire Fresco puedan continuar separadas porque entendemos que le hacen bien al partido. Porque acá el Partido Nacional tiene un gran objetivo, que es recuperar la banca con el compañero que sea. Porque así como digo que votó muy bien Aire Fresco, creo que hay alas del partido que votaron bien que terminaron teniendo una elección por encima de lo que pensábamos, felizmente para el partido, porque capítulo aparte, todos pusieron lo suyo y traccionaron para que el partido anduviera bien o que no bajara tanto como incluso bajó en algunos departamentos”.

“Así que vamos a octubre a recuperar la banca buscando la mejor estrategia para que al partido le vaya bien, que es a lo que aspiramos, incluso votando por encima de lo que lo hicimos en las últimas elecciones. La de octubre claramente será otra elección con un candidato firme que conocemos desde que arranca Aire Fresco Salto, porque en 2010 cuando nos juntamos con Luis ahí también estaba Álvaro Delgado. Tenemos claro que es el mejor candidato y que es la continuidad de este gobierno de coalición. Así que hacia eso vamos, continuando en el fortalecimiento de los lazos con el resto de la coalición, con la que hemos tenido un buen relacionamiento en lo que ha sido este período, por supuesto que con matices aunque siempre avanzando y dialogando, que es lo que nosotros hemos buscado en todo momento”.

En lo departamental, “vamos hacia un partido de la Coalición Republicana, a la que le pusimos mucha fuerza junto a compañeros del partido, como su presidente Alejandro Secco, Walter Texeira Núñez, los doctores Altuna y otros para tratar de traccionar no solo para llegar a los 50 votos que se necesitaban en Salto, y no era fácil conseguirlos en medio de una elección interna donde todos tienen interés de que a sus listas y partidos les vayan bien, por lo que teníamos que salir de esa burbuja que eran las internas para ir a buscar esos votos para la Coalición, ya pensando a una elección diferente en mayo de 2025, que será histórica, donde el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto van a traccionar juntos, no como una colectora de votos sino como digo siempre, como una colectora de ideas, porque acá en el 99% de los temas y proyectos que tenemos en mente por cuestiones que nos preocupan del departamento, las compartimos”, concluyó Albisu.

Pablo Constela, más votado en la interna del Partido Nacional

En política como en la vida hago lo correcto, no lo conveniente Pablo Constela / Aire Fresco, Partido Nacional

Uno de los ganadores de las elecciones internas fue el Licenciado en Dirección de Empresas Pablo Constenla.

Pertenece al sector de Carlos Albisu y obtuvo la mayor votación , siendo uno de los promovidos en este período para intentar quedarse con la banca en diputados.

En su paso por Salto Grande fue referente de algunos proyectos y el primero en renunciar siguiendo a su líder Carlos Albisu en ese momento presidente renunciante ante la CTM .

Constenla basa su éxito electoral en el equipo de trabajo y en la cercanía permanente con la ciudadanía.

En el diálogo mantenido con EL PUEBLO, mostró su satisfacción por el trabajo realizado y las decisiones tomadas.

Primero que nada estoy muy contento con el resultado, muy contento con la militancia, con el equipo de la Lista 400 que dejó todo en la cancha y que demostró que tiene una estructura que anda muy bien. Tomar este resultado con mucha alegría pero también con mucha responsabilidad y la humildad que nos destaca porque es un paso en la carrera que sigue ahora de cara a octubre.

Son diferentes elecciones pero bueno muy satisfechos con el resultado, muy contento y muy orgulloso de nuestro equipo y de nuestra gente que nos acompañó y nos dio ese voto popular en las urnas.

¿Seguirán trabajando de la misma forma con esa estructura a la que le reconoce la tarea?

Sí por supuesto y siempre con ese mano a mano, mirando a los ojos a la gente con este trabajo que venimos haciendo hace muchos años, hay que separar lo que es la campaña electoral de lo que es el trabajo político, la política no termina o no se da solo en épocas de elecciones, la política es siempre, la necesidad de la gente y los problemas de la gente y la esperanza de la gente no es cada cinco años en época electoral y luego se va, es permanente y uno tiene que estar permanentemente en territorio, creo que también eso fue un reconocimiento, un lindo reconocimiento en las urnas a todo el trabajo que hemos hecho quizás de manera silenciosa, sin tanto difundir en redes sociales, porque nos parece que es la mejor manera, es el mano a mano, mirando a los ojos, solucionando lo que se puede solucionar y tratar de golpear todas las puertas necesarias para solucionarlo y bueno las cosas que no se pueden por lo menos gestionarlas e intentarlas sacar adelante.

¿Qué te parece que es lo que más conquistó de tu perfil habiendo tenido por medio todo el tema de Salto Grande también?

Sobre eso no tengo una lectura personal, yo acá valoro mucho lo que es el trabajo del equipo, de un gran equipo humano que tiene la lista 400, de gente con mucha experiencia, como también con muchos jóvenes, con muchas nuevas ideas, con esa energía, con ese corazón que le ponen, no atribuyo sólo a un tema personal.

Luego con respecto a lo de Salto Grande, siempre lo dije y lo vuelvo a decir, fue para mí el tema de la renuncia, fue lo que se debía hacer, lo que yo consideraba personalmente que debía hacer. No lo medí nunca en consecuencias electorales si me servía más o me servía menos, simplemente fue a mi manera, esto a título personal, de tener un gesto republicano, de acatar lo que expresaba el Parlamento y horas pasadas a la interpelación donde se manifiesta el Parlamento comunico mi decisión de renunciar y creo que fueron cuatro días posteriores a formalmente la carta de efectiva, la renuncia.

Pero son hechos separados, no lo mido en eso como un tema de réditos electorales, sino que es como nos manejamos en la vida, siempre hacerlo lo correcto, no lo conveniente.

“Como designación política y de confianza, desde el primer día tuvimos presente que nuestra función culminaba voluntariamente el 1° de marzo de 2025, al igual que la del Dr. Carlos Albisu”; sin embargo, “esta anticipada decisión se debe a que quien me convocara ya no forma parte del organismo”, pero también “entendiendo las recomendaciones del Parlamento, así como las recomendaciones del Ejecutivo nacional a través de la cancillería”.

“Agradezco la oportunidad de formar parte del equipo convocado por el Dr. Carlos Albisu, quien ha llevado adelante una exitosa y valiosa gestión durante su presidencia al frente de la delegación del Uruguay”, sentenciaba la carta.

¿Ya siguen trabajando de cara a las a las nacionales?

Sí, esta lista nunca para de trabajar en lo que tiene que ver como decía hoy anteriormente en la otra pregunta, porque la necesidad de la gente no se va por un tema de campaña electoral o aparece luego, sino que es un trabajo constante. Ahora, lo que es de cara a la campaña electoral, por supuesto que estamos en unos días de reflexión, de análisis, de analizar toda la situación, cómo se dio en los diferentes lugares, cómo anduvieron los resultados en diferentes lugares, cómo encarar también la campaña.

Ya pronto para encarar fuertemente la campaña hacia octubre.

Marcelo Malaquina, Candidato a Intendente por el Partido Colorado

“Veo todo esto como una oportunidad para crecer y para captar nuevos votantes” Marcelo Malaquina / Partido Colorado

Marcelo Malaquina, cuya figura logró nuclear a varias agrupaciones y listas hasta ganar la elección interna del Partido Colorado, también conversó con EL PUEBLO al momento de elaborar este informe. Cabe recordar que el sublema “Malaquina, el intendente de todos”, logró imponerse al sector Vamos Salto, liderado por el Senador Germán Coutinho, por aproximadamente 1.600 votos.

-¿Un comentario general sobre cómo votó el Partido Colorado en Salto?

El Partido Colorado votó menos de lo esperado pero aún así marcó tendencias en lo que respecta a preferencias del electorado. Nosotros votamos más que la media a nivel país. Por supuesto que se quiere votar más y que la votación ha decaído en comparación con la del 2019, pero aún así, sin dejar de ser realista, más que verlo como un fracaso o entrar en esa sensación de que el Partido Colorado está mal, dato que lo sabemos desde hace años y lo aceptamos pero sin accionar mucho, lo veo como una oportunidad. El Partido Colorado y el electorado le quiere dar oportunidades a nuevas caras, nuevas generaciones, así lo demostró la elección en lo nacional y en lo departamental. Por tanto, veo todo esto como una oportunidad para crecer y para captar nuevos votantes.

-¿Cuál fue la clave para que le ganaran al otro sector, a Vamos Salto?

Una campaña seria, planificada, con fuerza y ganas, así como también con convicción. Fue una buena campaña, n donde pudimos dejar en claro nuestro ánimo de renovación y nuevas ideas. Una de las claves importantes fue el conocimiento que teníamos sobre el actuar del líder del otro sector. Algunos integrantes de nuestro equipo pudieron prever las tácticas electorales y políticas que plantearon, y también otras que no pudieron plantear, ya sea porque les resultaba erróneo o porque lo neutralizamos, lo cual fue una ventaja. Tanto el Dr. Perna como Juan Llantada, así como otros integrantes de nuestro equipo, me habían avisado de diversas cosas que sucederían. La mezcla de experiencia junto con la renovación, dió el resultado final. Esa fue una de las claves. Pero lejos de ser una campaña violenta, más allá que de un lado y del otro pudo haber gente que se sobrepasó, fue una campaña interna normal, de toda la vida y hasta similar a los de los viejos tiempos, que hace que el Partido Colorado crezca. Por una cuestión natural, obvio que hubo cruces, porque por algo existen dos sectores distintos dentro del Partido, así son las internas, pero eso no marca que no podamos trabajar juntos entre todos en el futuro próximo, somos Colorados ante todo. Lo que es verdad es que hacía años no se veía una interna así, pero justamente por la falta de competitividad que existía. Las urnas hablaron y ahora toca unirse para los desafíos que se vienen, principalmente la elección departamental del 2025.

-¿En qué consiste el trabajo de aquí en más de cara a octubre?

Consiste en presentarle a los salteños propuestas y visiones serias, claras y realizables. La ciudadanía me ha dado el honor de poder ser candidato a Intendente Colorado por la Coalición, por tanto ahora nos tocará recorrer todo el Departamento nuevamente para convencer a la gente de que somos los indicados para administrar la Intendencia y los destinos de Salto. La ciudadanía también ha marcado que Horacio De Brum sea el Candidato a Diputado por nuestro sector, por tanto todo el equipo se encolumnará tras él para que sea uno de los próximos legisladores salteños. Comenzaremos a terminar de bajar a tierra nuestros planes de gobierno, tanto a la Intendencia como para la Diputación, para que se sepa que existe un nuevo rumbo, que es el que proponemos.

-¿Cómo se logra unir al Partido ahora?

Al Partido Colorado se lo logrará unir de distintas maneras. Teniendo liderazgos fuertes, que comprendan los desafíos y las chances reales que el Partido tiene por delante, así como también dándole la vida orgánica necesaria, que sea la base institucional. La convención departamental quedará conformada y se la llamará para proclamar la candidatura a la Intendencia, pero también se conformará un nuevo Comité Ejecutivo Departamental, que tendrá un Secretario General y distintos espacios para que se genere la vida partidaria. Ni que hablar que las elecciones marcan que la unión es lo que nos hará fuerte y no sólo por lo departamental, que es lo importante para nosotros, si no que también por la candidatura presidencial de Andrés Ojeda-Silva, que nos tendrá militando esta renovación que tanto queremos.

Dr. Horacio de Brum, Referente de la lista más votada del Partido Colorado

“La elección más importante fue el cambio en los liderazgos del Partido Colorado en Salto” Dr. Horacio de Brum / Lista 85, Partido Colorado

El Dr. Horacio de Brum es el líder de la Lista 85, la que resultó más votada dentro del Partido Colorado, resultado que lo posiciona como uno de los candidatos a la Diputación en octubre. Con él conversó por extenso EL PUEBLO para este informe y aquí están los pasajes medulares:

“Fue clave el trabajo en equipo. Trabajó mucha gente y mucha lo hizo en silencio. Tuvimos un equipo de comunicaciones que nadie conoce pero fue muy eficiente. Después, cierta suerte que tuve que nos acompañaran personas coloradas y no coloradas que silenciosamente trabajamos. Apostamos más al mano a mano. No éramos de subir en las redes sociales las fotos con los dirigentes o de las reuniones que hacíamos en la campaña y en los barrios, salían sí los videos que hacíamos visibilizando algunos temas que tiene Salto para resolver. Creo que fuimos claros en el mensaje que dimos a la ciudadanía, y esta creyó en nuestro proyecto”.

UNA ELECCIÓN MUY DIFÍCIL

“Fue muy difícil porque muchos nos decían: Pero Horacio, ¿cómo le vas a ganar a la estructura del otro sector del Partido Colorado que hace 20 años que está? Y la verdad que nosotros con mucho esfuerzo tratamos de transmitirle al vecino de Salto los sueños y las esperanzas que teníamos; creo que eso entró en la piel de muchos, nos creyeron y ahora tenemos una alta responsabilidad. Pero creo que la elección más importante no fue solamente de la lista 85, la elección más importante fue el cambio en los liderazgos del Partido Colorado en el departamento de Salto…Renovación que también se dio a nivel nacional, con Ojeda, y que se dio en Salto con una diferencia muy importante de más de 1.600 votos que dejó muy claro que prácticamente el 60% de los colorados que participaron de esta elección optó por Marcelo Malaquina”.

DE CARA A OCTUBRE

“Lo que estoy haciendo ahora es salir a saludar y agradecer a los dirigentes de la ciudad y de las localidades que nos acompañaron. Estoy haciendo una gira pueblo a pueblo para darle un abrazo a cada uno de los vecinos de nuestra campaña…Desde Paso Cementerio, Campo de Todos, Cayetano, Sarandí de Arapey, porque esos votos fueron muy importantes y decisivos para que hoy podamos estar hablando del triunfo de la 85. Todos los votos fueron decisivos, pero especial cariño le tengo a la campaña. Luego hay que empezar a transmitir lo que pensamos ya de cara al 30 de octubre….”. En ese sentido, dijo que es fundamental transmitir “por qué es importante que Marcelo Malaquina tenga un diputado que responda a su proyecto político”. Luego prosiguió: “El primer objetivo fue ganar el 30 de junio, objetivo logrado entre todos los grupos de Malaquina. El segundo objetivo, ya más grupal de la 85, ser la lista más votada y de esa forma encabezar la lista a diputados en octubre. El tercer objetivo es el propio 30 de octubre; para ganar en mayo, para que Malaquina pueda ser el intendente de todos, es importante que su proyecto político comience a tomar más forma de la que tiene. Es claro que si el sublema “Malaquina, el intendente de todos” tiene en la diputación a su gente, claramente reforzará su proyecto. Poder tener un intendente y un diputado del mismo proyecto es muy importante, es lo que le vamos a hacer entender a los salteños. A su vez, reunirnos con los demás compañeros de “Malaquina, el intendente de todos”, porque si bien no hay nada condicionado, voy a adoptar algunas de sus propuestas para incluirlas en lo que fueron las propuestas de la lista 85 de cara a las internas. En principio el Partido Colorado tendrá dos candidatos a diputado, Mariano Casola por Vamos Salto, y yo que represento el proyecto de Marcelo Malaquina y de todos los grupos que lo apoyan. Con eso no se descarta un tercer o cuarto candidato, es decir, puede haber alguno más que va a estar por fuera de nuestro acuerdo político. Hay que dejar bien en claro que nosotros estamos con el proyecto de Malaquina desde el inicio, y es importante poder llegar a la Intendencia en mayo de 2025 con el legislador que esté dentro del mismo proyecto”.

ALGUNAS PROPUESTAS

Finalmente, se refirió a las zonas rurales: “recogimos votos en todo el departamento, pero puedo decir que tuvimos más de 400 votos en el interior del departamento. Fíjese cuántos votos sacó el director de Descentralización de la Intendencia con su lista del Frente Amplio. Prácticamente solo con los votos de la 85 en el interior le empardamos. Entonces, si será importante…”. Y habló de propuestas: “una de las propuestas que tenemos es caminería rural y conectividad, todo lo que tenga que ver con Internet. Si garantizamos una buena conexión a Internet en toda la superficie del departamento, le estamos garantizando a cualquier vecino estar abierto al mundo, poder conectarse al mundo. Si no, pregúntele a las mujeres y a los hijos de los esquiladores que se fueron a España, cómo están conectados. Están conectados porque si hay buen acceso a Internet, pueden hablar con su padre todos los días. Eso es muy importante. Hoy ya hay una solicitud de una universidad española para poder emitir títulos en Uruguay y poder brindar estudios cien por ciento o line. Por lo tanto uno va a poder cursar un estudio terciario en cualquier parte del departamento. Me podrán decir que no todos pueden pagar una universidad privada, sí, es verdad, habrá que mejorar el tema del acceso. Pero cuando decimos caminería rural en las propuestas, porque es un desastre, y todavía no vimos el plan para ejecutar con los 700.000 dólares que mandó el gobierno nacional, también hablamos de conectividad. Además hay otra cosa en el campo, hay mucha gente que está muy sola, y una forma de no estar tan sola es estar conectado a través de Internet con su teléfono celular”. Luego, eligió explicar estos puntos: “trabajar para eliminar el vertedero municipal a cielo abierto. Quiero trabajar con las autoridades del Ministerio de Ambiente, con las del Ministerio de Salud y con las del gobierno departamental siguiente para eliminar el vertedero. Acá hubo 700.000 dólares de la CTM y se fueron para Artigas, habría que preguntarle a las autoridades del gobierno departamental de Salto por qué no lo aprovecharon. Ahora usted pasa por el km 190 de la ruta 4, yendo a Artigas a mano izquierda, y usted ve un vertedero municipal ordenado, no como el nuestro, que da vergüenza. Segundo tema, que quiero trabajar con las autoridades de la enseñanza pública, es poder tener aquí en Salto una sede de la Universidad Tecnológica, que fue de las obras buenas que tuvo el gobierno de Mujica, que es la segunda universidad pública del Uruguay, que ya tiene sede en Paysandú, en Rivera, en Durazno, y no hay una sede acá en Salto. Esta universidad trabaja sobre cursos y carreras vinculadas a las nuevas tecnologías, robótica e inteligencia artificial. Entonces las carreras tradicionales ya las tenemos con la UDELAR y universidades privadas, ahora trabajemos para preparar a nuestros jóvenes en lo que el mundo hoy está demandando”.

Eduardo Varela Minutti, principal referente de la lista más votada del FA de Salto

“La sociedad buscó renovar, buscó ver caras nuevas” Eduardo Varela Minutti / Juntos Por Salto, Frente Amplio

Eduardo Varela Minutti encabezó la lista 1070, que terminó siendo la más votada en el Frente Amplio, lo que lo llevará a ser el compañero de fórmula a la Diputación de Álvaro Lima, quién irá por su reelección en octubre. EL PUEBLO consultó a Varela sobre las primeras impresiones que le dejaron las internas del pasado domingo 30 de junio.

NOS LLENA DE GANAS

“A más de una semana de los que fueron las elecciones –comenzó expresando Varela-, sentimos muchísima satisfacción, por supuesto porque todos aquellos que levantamos una bandera política desde el primer día luchando por una sociedad más justa y por defender los derechos de las personas, cuando llega una elección genera el compromiso y las ganas de que nos vaya bien”.

“De todas maneras, en principio prefiero destacar lo que fue la votación a nivel nacional, donde el Frente Amplio aumentó más de lo que esperábamos. Pero también estamos más que satisfechos por lo que han sido los votos que recibió el Frente Amplio a nivel departamental, donde hubo otro crecimiento que nos llena de ganas, de esperanza, de energía y fuerza para poder afrontar todo lo que va a venir”.

“También me surgen palabras de agradecimiento, primero que nada a todos los militantes que nos acompañaron en un proceso de cuatro años, no de meses previo a una elección, sino que veníamos construyendo este proceso que ya llevaba cuatro años de una militancia incansable, que quizás cuando algunos nos decían que estábamos un poco apresurados, nosotros entendíamos que el 30 de junio, que en aquel momento faltaban todavía tres años y medio para llegar, tenía que ser en base a militancia, sacrificio, a entender que había que generar un sentido de pertenencia en los jóvenes para enfrentar la elección, y ese fue el resultado que nos llevó a ser la lista más votada del ENFA, la lista más votada del Frente Amplio, que nos generó una enorme satisfacción y que por supuesto, nos posiciona a nivel departamental en un lugar que es de muchísima responsabilidad. Somos conscientes de ello, que a la vez nos llena de energía para poder así redoblar el esfuerzo en la juventud que cree que es posible renovar las filas de una fuerza política, que cuando el trabajo se hace bien los resultados se ven, que el esfuerzo vale la pena, que el tener que abandonar horas de la vida personal y del descanso de cada militante tiene sus resultados. Este es el primer paso rumbo a octubre y noviembre que va en función de recuperar el gobierno nacional”.

TENEMOS UNA ORGÁNICA QUE RESPETAR

“Siempre hemos respetado a esta fuerza política y hemos entendido su funcionamiento; por lo tanto entendemos también que el proceso tiene que seguir siendo de construcción colectivo. Es por eso que el lunes 1° de julio entendíamos que habíamos ganado una interna pero que también entendíamos que primero estaba la fuerza política, y que tenemos una orgánica que respetar, y aquellos compañeros que desplegaron su mayor esfuerzo, como hicieron todas las listas del ENFA y del Frente Amplio, para poder tener luego la votación que tuvimos, todos fuimos importantes, nadie fue más que nadie. Por supuesto que hubo posicionamientos porque para eso competíamos en una interna”.

“Como grupo político, como Juntos por Salto del ENFA, ahora nuestro pensamiento se concentra a octubre. En nuestro caso nos va a tocar estar en el equipo de la Diputación junto al Diputado Álvaro Lima, buscando su reelección, y en mi caso, tendré la primera suplencia. Desde allí estaremos trabajando en octubre, planificando como ENFA todas las líneas estratégicas. En estos próximos días se darán a conocer los proyectos que vamos a llevar juntos como fórmula de la Diputación, pero por sobre todas las cosas, como ENFA. Todos los compañeros serán parte de un programa que se va a armar para poder defender luego en el parlamento en favor de Salto, con una impronta distinta”.

TODOS BUSCARON RENOVAR

“Otra conclusión a la que podemos llegar luego de ver los resultados de las elecciones internas, es que todos los partidos políticos buscaron renovar. Eso lo vimos en el Partido Nacional, con una excelente votación de Pablo Constenla; también en el Partido Colorado donde se vio una muy buena votación de Horacio de Brum, Mariano Casola y Marcelo Malaquina. En Cabildo Abierto de Cecilia Eguiluz. Esto quiere decir que la sociedad, en una elección que no fue obligatoria pero donde sin embargo hubo un compromiso de su parte, buscó renovar, buscó ver caras nuevas. Entonces, somos y nos sentimos parte de esa renovación dentro del Frente Amplio y particularmente dentro del ENFA”.

“¿Qué vamos a buscar? Tratar de hacer lo que hemos hecho hasta ahora y que hemos hecho siempre, fortalecer nuestro compromiso con la sociedad y seguir luchando por todas aquellas personas que a veces no tiene voz para poder defender sus derechos. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Rendirle a la sociedad el día de mañana, como hicimos en la gestión departamental en la Oficina de Juventud, que dejamos la vida trabajando, que el compromiso estuvo, que cada vez que tuvimos un error escuchamos y lo corregimos, y que por sobre todas las cosas tenemos que trabajar por la bandera de Salto por sobre todos los colores políticos”.

“Esperemos que toda esta renovación tenga un buen resultado, que pasa porque los beneficios no vayan a los políticos sino que terminen en la gente. Que haya entendimiento entre los futuros Diputados del Partido Nacional, del Partido Colorado, de Cabildo Abierto y del Frente Amplio para poder sacar los grandes temas de Salto adelante. Sin entendimiento ni diálogo político no habrá buenos resultados”.

“Aprovecho esta oportunidad que nos da EL PUEBLO para agradecer a todo el Frente Amplio por darnos la oportunidad de integrar la fuerza política, agradecerle a la militancia por su esfuerzo porque sin ella no somos nada. Así que luego de estas elecciones, quedamos llenos de energía y de esperanza que encauzaremos rumbo a octubre porque tenemos que volver a recuperar el gobierno nacional con mayoría parlamentaria para seguir transformando la vida de los uruguayos”, concluyó.

Cecilia Eguiluz, líder de la lista de Cabildo Abierto más votada en Salto.

“Hemos tendido puentes y lo seguiremos haciendo, respetando además las diferencias de las agrupaciones y sus referentes” Dra. Cecilia Eguiluz / Éxodo XXI, Cabildo Abierto

Al analizar los resultados de las elecciones del 30 de junio lista por lista, surge que dentro del partido Cabildo Abierto la lista más votada en Salto fue la número 1764, lista surgida en el año 2021 y liderada por la Dra. Cecilia Eguiluz. Con ella habló EL PUEBLO mientras elaboraba el presente informe.

“Cabildo cumplió con el objetivo”

En primer lugar, a modo de evaluación general de lo que fue esta instancia electoral, reflexionó Eguiluz: “En Salto Cabildo Abierto sostuvo la votación del año 2019, o sea, Cabildo cumplió con el objetivo, y eso era importante. Debemos tener en cuenta que en Salto la merma de votación general comparando la elección interna anterior y esta fue del 1.7%, o sea la gente fue a votar prácticamente en igual cantidad, y nuestro partido votó 1.5% menos siguiendo la tendencia de la votación general. Hay que tener en cuenta también que Manini Ríos es el candidato a Presidente de todos los Cabildantes, eso implicó que no existiera una competencia interna por liderazgos y se vio reflejado en las urnas, porque los votantes no sintieron motivación de ir a votar. A diferencia de Salto, donde sí había una interna local, en otros lados los cabildantes entendieron que no había nada para decidir y eso seguramente explica por qué Cabildo Abierto votó menos que en el año 2019”.

“La clave siempre es el trabajo”

Surgió en un momento de la entrevista la pregunta de cuál fue la clave , o claves, para que su lista obtuviera un resultado por encima de las demás del partido, a lo que respondió:

“La clave siempre es el trabajo, cuanto más compromiso y trabajo se haga, más posibilidades hay de lograr los objetivos. Nosotros en Éxodo XXI, que es nuestra agrupación, venimos trabajando fuerte desde el año 2021, por lo tanto teníamos, el pasado 30 de junio, el primer desafío electoral. Fue sin dudas un aprendizaje para todos nosotros, para cada uno de los que integramos la agrupación y para quienes nos fueron a votar. Así que estamos contentos por el trabajo y agradecidos a quienes nos acompañan; tenemos una agrupación con gran capital humano y eso es primordial”.

Añadió luego que “al otro día de la elección ya tuvimos la primera reunión evaluatoria y luego hemos estado agradeciendo y saludando, tanto a nuestros militantes como a las demás agrupaciones, ya que todos hicimos un buen trabajo”.

“Pretendemos obtener la diputación”

En tanto sobre el camino a recorrer de aquí en más, sostuvo: “ahora ya empezamos a trabajar nuevamente con la organización de nuestra agrupación, que hoy no solo tiene dirigentes barriales y en algunas localidades del interior, sino que además viene armando grupos de mujeres, de jóvenes y equipos dedicados a las propuestas parlamentarias. Pretendemos obtener la diputación, ser los representantes de Salto y a su vez representar a Manini en Salto para que todos los ciudadanos puedan tener ese vínculo de primera mano”.

“Cabildo Abierto está creciendo y cambiando…”

Ya con una mirada más abarcativa hacia el resto de su partido, dijo que “Cabildo Abierto está creciendo y cambiando, y cada una de sus agrupaciones es importante”, y agregó luego que “en nuestro caso hemos trabajado para que Manini en Salto crezca, no hemos tenido problemas con las demás agrupaciones y si algunas veces hemos sido agraviados, hemos hecho lo que hay que hacer, que es dar la otra mejilla y trabajar. Éxodo es una agrupación que no tiene actualmente responsabilidades políticas, no tiene ningún cargo de confianza, ni puesto político en ningún ente del Estado, somos militantes políticos del llano y hemos tenido la humildad de trabajar desde ese lugar sin descanso y por Manini”.

“La agrupación política con más convencionales”

Por otra parte, recordó la ex legisladora colorada y actual figura de relevancia en Cabildo Abierto, que “hemos sido impulsores de la Comisión de Asuntos Políticos en Salto y hoy somos la agrupación política con más convencionales nacionales y departamentales por Salto”. En ese sentido y pensando en unir al partido tras las elecciones internas y ya analizando el escenario futuro de elecciones nacionales (octubre) y departamentales (mayo) dijo además que “hemos tendido puentes y lo seguiremos haciendo, respetando además las diferencias de las agrupaciones y sus referentes, porque entendemos que eso lejos de ser un problema, es por el contrario una realidad que aporta al crecimiento”. Y con énfasis concluyó con que “lo importante es que en octubre Manini sea el Presidente de la República y que ese objetivo nos mantenga a todos trabajando con fuerza y por encima de las diferencias sectoriales”.