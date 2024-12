Psiquiatra Marian Rojas-Estapé

Entrevista por Marcelo Galarza para Diario EL PUEBLO

A través de los vínculos que vamos generando en el transitar de esta profesión, encontramos personas y profesionales que también nos ayudan a conocer a otros individuos que marcan el rumbo de muchos que necesitan la ayuda para desplegar todo su potencial en lo que son capaces de hacer. Gracias a María del Pilar Olmedo, licenciada en Comunicación egresada de la Universidad de la República, fue quien nos acercó a esta doctora española que recorre el mundo y en este caso, estará en Punta del Este el próximo 20 de Enero para brindar una de sus formidables conferencias las que son aclamadas por muchos ya que se ha convertido en una de las profesionales más influenciables de estos tiempos. A través de YouTube la podemos ver o en las redes sociales, basta con escribir su nombre y de inmediato accedemos a su perfil.

Gracias a María del Pilar pudimos conectarnos directamente con Marian, para saber de sus vida y obra; su gran obra.

“Soy médico Psiquiatra, me licencié en la Universidad de Navarra en el año 2007 y actualmente trabajo en el Instituto Rojas Estapé. Tras terminar la carrera de Medicina opté por colaborar en un proyecto solidario en Camboya que acabaría cambiando mi vida en muchos aspectos. Allí trabajé en la Fundación de SomalyMam, AFESIP, ayudando a niñas de los prostíbulos que habían sido vendidas a redes de tráfico sexual desde pequeñas. Entré en los burdeles para entender mejor la historia de esas jóvenes y desde entonces colaboro con Somaly para ayudar en la prevención del tráfico sexual”.

‘Ayudando permanentemente’

“Así mismo, ayudé en una ONG excepcional, “Por la sonrisa de un niño“; es espectacular el trabajo que realizan para sacar a los niños del basurero de Phnom Pehn y darles una alternativa en educación o formación para salir adelante. Allí descubrí, aun más si cabe, mi vocación por la Psiquiatría. Ayudé y aprendí todo lo que pude realizando terapias a esas niñas que habían sufrido traumas severos y descubriendo el sufrimiento de la forma más cercana”.

‘Con la cabeza y el Corazón’

“Siempre me han interesado los proyectos solidarios, razón por la cual durante la carrera viajé a Estados Unidos y trabajé en un colegio del Bronx (Nueva York), impartiendo clases a niñas de ese barrio marginal. Tengo miles de aventuras…y todos los que me conocen saben que allá donde voy…”me pasan cosas”, porque me involucro con la cabeza y el corazón”.

‘La práctica del optimismo’

“Indago y estudio para llegar al fondo de la mente y entender el optimismo, el cerebro, el estrés y la felicidad y bienestar. Creo profundamente en el sentido del humor y en la necesidad de practicar el optimismo».

Su regreso de Camboya

“Tras la vuelta de Camboya, me examiné y comencé la residencia de psiquiatría en el Hospital Puerta de Hierro en Madrid. Durante el 2013 pasé una temporada trabajando y aprendiendo en Kings College en Londres profundizando en el campo de la somatización como profesionales de primer nivel, este es uno de los temas que más me interesa hoy. Durante el final de la residencia trabajé en el Gregorio Marañón en la Unidad infantil juvenil y en Barcelona en la Unidad de Drogas del Hospital del Mar”.

Charlas en cualquier parte del Mundo

“Desde el año 2007 imparto conferencias en charlas en diferentes lugares del mundo sobre:

La unión de mente y cuerpo: somatización.

Gestión del estrés.

Persona vitamina.

Educación de los hijos.

Gestionar el mundo de la pantalla.

Cómo hacer que te pasen cosas buenas.

Trabajar el mundo afectivo sexual.

Actualmente estoy indagando en el impacto de la pantalla en los niños y jóvenes; así como la relación entre la tecnología en la mente y relaciones de los adultos.

Desde el año 2013, soy Profesora Invitada de la escuela de negocios IPADE en México. Desde hace unos meses he comenzado un proyecto, iLussio, Bussiness and Emotions, donde aunamos felicidad, emoción y proyecto de vida en el ámbito de la empresa. En 2018 salió publicado mi primer libro “Cómo hacer que te pasen cosas buenas”.

Ha sido una de mis grandes alegrías profesionales. Nunca imaginé que un libro pudiera tener una acogida tan positiva. Lleva más de 40 ediciones en España, está a la venta en más de 40 países y traducido a 9 idiomas. Transformar el mundo complejo de la mente, en algo sencillo y fácil de entender. Por ello, sigo estudiando a diario para poder seguir ayudando a muchos”.

Persona Vitamina: su segundo gran éxito

“En 2021 escribí el segundo libro “Encuentra tu persona vitamina”. En el cual destaco la importancia de las relaciones humanas; como nos fortalecen o nos debilitan. Gran parte de la cantidad de nuestra vida depende de cómo nos relacionamos, de cómo somos capaces de querer recibir afectos de otros.

Desde el 2023 colabora como embajadora de Manos Unidas apoyando en varios proyectos relacionados con la trata de niños.

Siempre pretendo compartir impresiones y pensamientos que observo diariamente gracias a mi trabajo. Transmitir la importancia del equilibrio entre la mente y las emociones ¡Para alcanzar ese equilibrio emocional y psicológico que todos buscamos!”.

“Actualmente la unión de mente y cuerpo es uno de mis principales campos de estudio y actuación para entender el comportamiento humano y las enfermedades. Considero que la buena gestión de las emociones es clave para poder ser feliz. No podemos ver el cuerpo ni sus síntomas sin tratar ni indagar sobre las emociones y la mente.”

La invitación abierta

“Los invito a todos y a todas a conocernos en Punta del Este el próximo 20 de enero. Estaré allí para dialogar con ustedes y presentarme ante el Uruguay entero, os espero”.