Prueba de aguas abiertas unirá Salto y Concordia



Este sábado se realizará la tradicional prueba de natación en aguas abiertas Salto–Concordia sobre 5 km en el río Uruguay, con nadadores de ambos países.

La tradicional prueba de natación en aguas abiertas que une a las ciudades de Salto y Concordia se disputará este sábado desde las 16:00 horas, reuniendo a decenas de nadadores de Uruguay y Argentina en uno de los desafíos deportivos más emblemáticos del río Uruguay.

La competencia tendrá un recorrido de 5.000 metros en modalidad punto a punto, con largada desde el Club Remeros de Salto y llegada en la Playa Los Sauces de la ciudad de Concordia, en la provincia argentina de Entre Ríos. El circuito se desarrollará siguiendo el sentido de la corriente del río y estará debidamente señalizado mediante boyas para orientar el trayecto de los participantes.

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La organización confirmó un cupo máximo de 310 nadadores, distribuidos entre 230 participantes argentinos y 80 uruguayos.

La prueba contará con un tiempo máximo de competencia de una hora y treinta minutos, período en el cual los nadadores deberán completar el recorrido entre ambas orillas del río Uruguay.

Uno de los aspectos destacados del reglamento es el uso obligatorio de elementos de seguridad personal, como torpedo, boya de natación u otro dispositivo similar, medida que apunta a reforzar las condiciones de seguridad durante el desarrollo de la travesía.

En lo que respecta a la documentación, se informó que los nadadores argentinos deberán presentarse con documento de identidad válido para salir del país. En el caso de los menores de 18 años, deberán contar con la correspondiente autorización de sus padres de acuerdo con los requisitos establecidos por la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina. Esta documentación es de carácter excluyente y será solicitada por las autoridades migratorias.

Por su parte, los participantes uruguayos deberán concurrir al Club Remeros con cédula de identidad para su identificación ante funcionarios de Migraciones de la República Oriental del Uruguay y para el posterior regreso desde territorio argentino.

En el plano deportivo, la competencia contempla distintas categorías para ambos sexos. Entre ellas se encuentran las divisiones de nadadores libres desde juvenil (16 a 20 años) y las distintas categorías máster que se extienden desde los 21 años hasta más de 71 años. La edad de referencia para la clasificación será la correspondiente al 31 de diciembre de 2026.

También se desarrollarán categorías especiales para guardavidas —quienes deberán presentar su carnet habilitante— y para nadadores federados entre 13 y 17 años.

La premiación incluirá copas para los primeros puestos de la clasificación general en damas y caballeros, así como trofeos para los tres primeros lugares de cada categoría. Además, todos los participantes que completen el recorrido recibirán medallas “Finisher”.

En paralelo, durante la jornada también se realizará la premiación correspondiente al Circuito de Aguas Abiertas Río Uruguay 2025/2026, reconociendo a los nadadores más destacados de la temporada, debido a que es la última fecha.

La largada se realizará con el agua a la altura de la cintura, mientras que la llegada se concretará mediante el toque del cartel de meta ubicado en el agua. A partir de ese momento, los nadadores deberán continuar dentro de la manga delimitada hasta la línea de control, donde se registrará oficialmente su tiempo mediante sistema de chips electrónicos.

La competencia vuelve a consolidarse como uno de los eventos deportivos más atractivos de la región, convocando a deportistas de distintas edades que desafiarán las aguas del río Uruguay en una jornada de integración y superación personal.

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