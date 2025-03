PROYECTAR EL AÑO

Imagen de FreePik

Escucha la columna

¿Alguna vez proyectaste tu año? ¿Empezaste a proyectar tu 2025?No hablo solo de facultad y trabajo, sino de un proyecto real del año que abarque todo lo fundamental para vos.Hacerte preguntas como ¿Qué necesito este año? ¿Hacer un deporte? ¿un hobby? ¿Empezar terapia? ¿Reducir horarios de trabajo? (o aumentarlos) ¿Mudarme? ¿un curso nuevo?

Hago una adaptación de un material que me dieron y me pareció muy bueno, para armarte algunos tips y animarte a proyectar/organizar tu 2025, disfrutarlo y no dejar que las circunstancias decidan por nosotros.

1) Listar los ítems importantes en tu vida: estudio, trabajo, deporte, interioridad, familia, amistades, hobby… y completar con lo que vos quieras. (ayuda si lo haces en orden de prioridades, ¿qué es más importante para vos?)

- espacio publicitario -

2) Pensar las actividades que quisieras hacer en cada uno de esos ítems y listar horarios de las que requieran ir a otro lugar (ej: club, materias a cursar, horarios de trabajo)

3) Analizar cuánto tiempo necesitás para cada una de las actividades del punto 2) y si es viable economicamente lo que te gustaría.

4) Intentar armar una «semana tipo» para chequear si es compatible y si el tiempo de descanso que te queda es viable para tu salud. ¡fundamental! dejar tiempo libre para imprevistos varios (familiares, enfermedades, viajes implaneados desde ahora, etc)

El uso de agenda favorece mucho, o los planners semanales, o al menos una hoja con 7 columnas (una para cada día de la semana) que podes pegar en la pared o incluso una pizarra que borras cada semana.

La vida no es una lista, pero creo que pensar al menos de acá a mitad de año, puede ayudarnos un montón.

También podremos ganar en flexibilidad para, si algo de lo planteado no funciona, poder ser nosotros quienes elegimos modificarlos para el segundo semestre del año.