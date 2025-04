Progreso o Saladero: ¡huele a partidazo!

Porque Saladero es uno de los dos punteros en la Divisional B, y porque Progreso expone mejoría y siente que puede atreverse. Pero además juegan en el Dickinson, y es cierto que para los jugadores, hacerlo en el estadio es motivante.

Invita a la más vital propuesta que nace no solo del querer, sino de la aptitud. Saladero no tiene goles en contra y, frente a Dublín Central, no fue rentable en ofensiva. Progreso es capaz de generar respuesta.

Es una ocasión imperdible para que el equipo de la ruta accione los argumentos y pueda sorprender.

Pregunta: ¿es capaz de sorprender? Lo real es que huele a partidazo.

Para el fútbol de la B es la cuarta fecha de la primera rueda. Entrevero del bueno en la zona alta y sin tantas señales respecto a quienes pueden definir los dos ascensos.

Hay señales, cosa cierta, pero tampoco alcanzan el carácter de definitivos.

Saliendo del pantano

El preliminar del Dickinson es otro con promesa abierta, sobre todo por la evolución de El Tanque y porque Cerro no es de los que pretende permanecer al margen de la discusión mayor.

Es uno más para el combate, mientras Almagro se ajusta los cinturones para levantar vuelo, y Parque Solari necesita consolidar propiedades y salir del pantano de sus propias dudas.

No es una fecha clave, pero trasciende.

Es una fecha con interrogantes, no faltan.

Más de un pretendiente en carpeta, de eso no hay dudas.

El ayer anda en la vuelta…

Progreso y Saladero nunca fueron campeones salteños. Eterna espina clavada.

Pero no podría cuestionarse que la historia de los dos rescata tiempos queribles para siempre y jugadores que se afincaron en la memoria colectiva.

Por la ruta de la banda o por aquel sur albinegro.

Aquellos de Progreso

Walter «Chamaco» Benítez, Américo Santos López, Wilson Núñez, Luis Dornelles, Héctor «Zurdo» Silva, Elbio «Chueco» Quinteros, Juan Rusnik, Rubén «Cantinflas» Silva, Mario Ramírez y Fernando Villalba.

Aquellos de Saladero

Ítalo «Yayo» Ortiz, Silvio Tognacioli, Osnildo «Mosquito» Ortiz, Francisco Vallejos, Juan Antonio Pacheco, Wáshington «Pocho» Dávila, Juan Carlos Tognacioli, Rafael «Topo» García, Marcelo Piñeiro y Rubén Suárez.

Diez de uno. Diez de otro. Hoy con Progreso y Saladero, pero antes, ellos también.

La calculadora de EL PUEBLO

Equipo 1 % Equipo 2 % Empate % Chaná 15% Peñarol 15% 70% Dep. Artigas 5% Fénix 5% 90% Dublín Central 25% Parque Solari 50% 25% Almagro 0% Palomar 0% 100% El Tanque 30% Cerro 30% 40% Progreso 25% Saladero 75% 0%

De cancha en cancha

Divisional Primera B – 1° División – 4° Fecha – 1° Rueda – Domingo 6 de abril

Campo de juego: Estadio Héber Racedo

14:30 hrs. Chaná vs Peñarol

Árbitros: Sebastián Hernández , Johan Ghelfi , Mauro Melo

vs , , 16:30 hrs. D. Artigas vs Fénix

Árbitros: Marcelo Izaguirre, Diego Artave, César Loetti

Parciales:

Chaná y D. Artigas ingresan al sector oeste

y ingresan al sector oeste Peñarol y Fénix al sector este

Campo de juego: Parque Carlos Ambrosoni

14:30 hrs. Dublín Central vs Parque Solari

Árbitros: José de los Santos , Jonathan Guglielmone , Jhon Asencio

vs , , 16:30 hrs. Almagro vs Palomar

Árbitros: José Carballo, Matías Fagúndez, Mauricio Revuelta

Parciales:

Parque Solari y Almagro ingresan al sector norte (principal)

y ingresan al sector norte (principal) Dublín Central y Palomar al sector sur

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson

14:30 hrs. El Tanque vs Cerro

Árbitros: Fernando López , Robert Ledesma , Danilo Urrutti

vs , , 17:00 hrs. Progreso vs Saladero

Árbitros: Robert Ledesma, Fernando López, Danilo Urrutti

Parciales:

Cerro y Progreso ingresan a la tribuna España

y ingresan a la tribuna El Tanque y Saladero a la tribuna Irazoqui