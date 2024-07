Programa especial en radio La Regional: 175 años de la Universidad pública, autónoma y cogobernada

El proceso fundacional de la Universidad tuvo su origen en 1833 cuando con impulso de Dámaso Antonio Larrañaga se crearon las primeras nueve cátedras que iban a integrarla. En 1838 el presidente Manuel Oribe emitió el decreto de creación de la Universidad Mayor de la República, pero no fue hasta el 18 de julio de 1849 que esta se estableció formalmente por mandato del presidente Joaquín Suárez, cuando se cumplían 19 años del juramento de nuestra primera Constitución.

En el marco de los 175 años de la Udelar, radio La Regional realizó un programa especial para recorrer parte de esta historia, y como la misma ha tenido y sigue teniendo, un importante capítulo a nivel local, con la presencia desde más de 60 años, de la Udelar en Salto.

Con la participación de Elisa Coronel funcionaria del Departamento de Enseñanza de la sede Salto, de Andrea Princisgh docente de Facultad de Enfermería, y de Natalia Bisio también docente de Facultad de Ciencias Sociales, conversamos sobre la historia y también sobre los desafíos de esta institución.

“Son 175 de nuestra Universidad pública, que no sólo le otorga la oportunidad a los futuros profesionales del país, sino que también cumple diferentes funciones con un impacto muy positivo.En mi caso en particular vengo desde una ciudad muy chica como Young, en río Negro, y no manejaba la posibilidad de ir a estudiar a Montevideo una vez finalizado el liceo . En el año 1997 el ex Instituto de Enfermería comenzaba a ofrecer parte de la carrera acá en Salto, y fue ahí que me decidí a venir a estudiar acá. Por eso considero fundamental seguir apostando al crecimiento de la Udelar que debe estar en todo el territorio uruguayo y brindando oportunidades para todos los jóvenes del país, comenzó diciendo la docente de Enfermería.

Elisa Coronel es funcionaria desde hace 24 años pero también es egresada de Facultad de Derecho, y por tanto es protagonista de las primeras generaciones de estudiantes de ese Servicio en Salto. “Conocí a quienes inauguraron los primeros cursos de Derecho en Salto y realmente fueron visionarios. Yo ingresé en el 1986 pero ya desde antes y en esa época, era todo esfuerzo; la ciudad tomó como propia a la Udelar en Salto, se adueñó de ella, y hubo que empujar y mucho para que creciera su presencia acá. Y la verdad que todo eso hizo que me enamorara de la institución, del debate, de la libertad de cátedra. Fue como el renacer luego de la Dictadura, no olvidemos que veníamos de hacer el liceo en Dictadura. Recuerdo que venían muchos docentes de Montevideo, teníamos muchas horas de clase, éramos pocos estudiantes y era como que teníamos clases personalizadas. Nos conocíamos todos y el intercambio era muy enriquecedor. Por eso tengo el recuerdo de años muy efervescentes y valiosos”, expresó.

En el año 1957 comenzaron a dictarse los primeros cursos de Facultad de Derecho en Salto, desde el año 1912 tenemos presencia de las Estaciones Experimentales de Facultad de Agronomía en Salto y Paysandú, “…y eso desde el inicio de nuestra historia nos ha llevado a convivir con diferentes realidades. La descentralización que ha tenido diferentes formatos a lo largo de toda esta historia, que comenzó con los cursos de Derecho, que luego fue sumando a Arquitectura, Agronomía, Veterinaria; la construcción de este edificio a comienzos del 2000 también fue otra ola descentralizadora hasta los Centros Regionales, como este CENUR, que tienen 10 años de existencia. La riqueza de haber convivido siempre entre tantos Servicios y el desafío constante de continuar construyendo Universidad pública también para el interior del país, indicó Natalia Bisio.

En su caso expresa que siempre la movió el sentimiento de justicia. Pensó en estudiar Derecho pero terminó optando por Trabajo Social, y el comienzo de la carrera tuvo que hacerlo en Montevideo.” Sólo teníamos el primer año acá, en el local de calle Artigas; y cuando volví de Montevideo , volví para seguir apostando desde acá. Tenemos una realidad que debe ser abordada , no nos queda otra que pensarnos en colectivo y en la interdisciplina, y ese es el desafío que tenemos de construir Universidad desde este territorio. Pensando en cómo hacerlo hay que diseñar Planes de Estudio para preparar profesionales que den respuesta a la demanda de nuestra sociedad. Y lo rico que tenemos acá de convivir entre diferentes disciplinas, de poder investigar, hacer Extensión con otras carreras, de participar y de encontrarnos en los órganos de cogobierno que son fundamentales también. Cada sede del CENUR tiene su Comisión Directiva, tenemos el Consejo Regional, y la construcción democrática y participativa de estos espacios; el qué, cómo y para qué formamos nuestros profesionales (más cuando el 80% de los profesionales de nuestro país se forman en nuestra Universidad), debe ser nuestro Norte. Y para ello es fundamental reivindicar la participación y el involucramiento para defender la autonomía en todas nuestras decisiones”, agregó.

En la misma línea de los desafíos, de pensar qué profesionales necesita el mundo, Princisgh agregó que “… en nuestro caso (Facultad de Enfermería) estamos por egresar con la primera generación del nuevo Plan de Estudios, y al mismo tiempo estamos evaluando ese Plan porque en definitiva nuestra formación está abocada a dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Y de la mano con la revisión constante de los Planes, tenemos que reconocer que aún tenemos un deber muy importante con la formación de pos grado. Es necesario que los profesionales se sigan perfeccionando luego del grado”.

Y en ese sentido, Bisio considera que “..también debe ser un compromiso de nuestra Universidad pública, trabajar y formar a otros actores de la sociedad con los cuales estamos en constante contacto”, lo cual agrega que “..también es necesario generar los recursos para atender esas necesidades . El presupuesto debe estar dirigido para cumplir lo que nos fijamos como objetivos. Definir hacia dónde queremos crecer, cuál es la estructura académica y administrativa que queremos, para luego ponerle el recurso.Y de la mano de esto reivindicar el sentido de lo público, de lo que nos es común; por eso me interesa una Universidad de puertas abiertas, formando profesionales que sean ciudadanos, y no solo buenos profesionales. Ciudadanos que además estén comprometidos con una forma de construir nuestras sociedades”.

Finalmente, Elisa Coronel expresó que hay diferentes formas de pasar por la Universidad. “Como madre de un hijo que este año ingresó a la Universidad, siempre digo que hay que involucrarse, que hay que conocer cómo funciona, quiénes forman parte, cómo puedo y debo participar. Que existen los gremios, los órganos de cogobierno, la Extensión universitaria; y todo eso nos debe llamar e interpelar a la participación”.