Profunda tristeza» por la muerte de Gustavo Basso

La noticia que se confirmó a primeras horas de la mañana causó gran conmoción y tristeza en todo el sector agropecuario.

El empresario Gustavo Basso trágicamente falleció en la mañana de este jueves al chocar su auto contra una máquina vial que estaba sobre la ruta, informaron fuentes policiales. Lamentablemente el hecho ocurrió sobre las seis de la mañana en el kilómetro 115,500 de la ruta 5, en el departamento de Florida en el cual actualmente se construye una doble vía. La máquina se encuentra en el lugar para la construcción del muro central que divide la doble vía. Se encontraba balizada y con custodia de guardia privada, según la Policía Caminera.



Basso, de 66 años, era socio y fundador de Conexión Ganadera, que se dedica a la compra y venta de ganado para inversores, también era director de la firma Gustavo Basso Negocios Rurales y socio del frigorífico Bamidal, en Paso de los Toros, Tacuarembó, además de productor agropecuario.

En las últimas horas se confirmó que Conexión Ganadera participará del salvataje de República Ganadera que confirmó presentarse a concurso de acreedores por producto de atravesar una crisis económica.

Según comunicó Conexión Ganadera a sus clientes: “Nos complace informar que hemos aceptado la convocatoria a colaborar en la búsqueda de soluciones para la situación de la empresa República Ganadera y sus acreedores”.

“Esperamos confiados que el anexo de esta gestión redunde en el fortalecimiento de nuestra cadena productiva y sean nuestros inversores también beneficiados con este aumento de escala”, señaló.

“Conexión Ganadera no compró, no se asoció ni absorbió a la empresa República Ganadera, ajena a nosotros, y competencia en el rubro, por lo tanto no realiza aporte financiero ni económico alguno en un concurso del que es completamente ajeno”, explicó la empresa en la tarde de este miércoles. “La vinculación referida es el producto de una solicitud de los inversores acreedores de esa empresa, para colaborar en el rescate de sus inversiones en riesgo”, añadió.

Finalmente el comunicado expresa “El único aporte que se pretende realizar es una auditoría de la situación actual de la ganadería de República Ganadera, y un plan de producción que haga creíble la propuesta que República Ganadera realice a sus acreedores, sin existir otro tipo de vínculo ni presente ni futuro. La aceptación de tal rol se realizará únicamente en el caso que la información sobre existencia de ganados y campos sea la correcta luego de realizada nuestra auditoría. La colaboración ofrecida a los inversores está inspirada en colaborar con la utilidad que tiene una herramienta que hemos creado y que ha permitido a la ciudad acercarse al campo como nunca antes”.

COMUNICADO DE REPÚBLICA GANADERA