Primeras «chispas»: Partido Colorado e Independiente cuestionan prohibición del voto cruzado, los Blancos no están de acuerdo

El Partido Colorado y el Partido Independiente presentaron un recurso ante la Corte Electoral contra la reglamentación que prohíbe el voto cruzado en las elecciones departamentales y municipales.

El diputado Felipe Schipani argumentó que esta disposición limita la libertad de los ciudadanos para elegir a sus representantes y cuestionó la extensión de la «cláusula candado» al nivel municipal, afirmando que no tiene sustento constitucional ni legal.

Ante algunas consultas realizadas por la prensa quiero aclarar que el Partido Nacional NO está de acuerdo con el voto cruzado.



Mis declaraciones apuntan -y a eso me refiero con la solicitud de "no innovar"- a que la Corte Electoral mantenga su resolución dictada para las