Preocupación por la situación judicial en Salto con atrasos y falta de jueces que afectan el acceso a la justicia   

La Asociación de Abogados de Salto, representada por su presidente, el Dr. José Luis Camejo, ha manifestado una profunda preocupación ante la crítica situación que enfrentan los juzgados de Paz y el Juzgado de Familia en el departamento.

Esto ha generado que se convoque a una concentración pacífica en las puertas de los Juzgados de Paz a las 08:30 hs.de esta mañana, donde se dará lectura a la respuesta de la SCJ (Suprema Corte de Justicia) y se informará sobre las gestiones que han venido realizando los abogados salteños para evitar la problemática que esto ocasiona para los profesionales, funcionarios y la población.

Ante la consulta de EL PUEBLO el pte. de la Asociación Dr. José Luis Camejo, se mostró indignado por la decisión de la SCJ y el desconocimiento del norte del país.

“Hace meses que dos juzgados están sin jueces, y esto implica un atraso importante en el trabajo judicial, con trámites que se paralizan y expedientes que lamentablemente quedan acumulados sin solución”, expresó Camejo. “Esto no solo afecta nuestro derecho al trabajo como abogados, sino que también perjudica gravemente a los ciudadanos, quienes ven resentido su acceso a la justicia”.

Cuellos de botella y expedientes paralizados

La ausencia de jueces titulares ha llevado a la designación de jueces subrogantes, pero esta solución ha demostrado ser insuficiente. “El problema con los jueces subrogantes es que deben atender su propio juzgado y, además, encargarse de expedientes que no conocen. Esto implica que necesitan estudiarlos antes de decretar, lo que inevitablemente demora los procesos. No es una solución efectiva”, explicó.

“De los cuatro juzgados de Paz que hay en Salto, solo dos cuentan con jueces titulares. Los otros dos funcionan con jueces subrogantes, pero aun así les siguen asignando casos nuevos, lo que genera un cuello de botella. Muchos expedientes quedan muertos ahí, paralizados por completo”, detalló Camejo.

El escenario en los juzgados de Familia no es diferente. La eliminación de uno de ellos y la redistribución de sus funcionarios hacia los juzgados especializados en violencia de género ha provocado una sobrecarga de trabajo. “Ya habíamos advertido que esto iba a pasar. Tanto los abogados como los funcionarios lo señalamos, e incluso el jefe administrativo de la Corte lo reconoció. Sin embargo, no fuimos escuchados, y ahora la situación es insostenible”, lamentó.

Decisiones centralistas y falta de recursos

Según Camejo, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) toma decisiones que no reflejan la realidad de Salto, tratándolo como si fuera una ciudad pequeña. “Cuando hablan del interior, parece que todas las ciudades son iguales. Manejan a Salto como si fuera Flores o una localidad de menor población, pero el volumen de trabajo aquí es mucho mayor, y eso termina afectando a jueces y funcionarios, que trabajan bajo enorme presión. Muchos terminan con estrés”, afirmó.

La Asociación solicitó a la SCJ que no se asignaran más casos a los juzgados sin jueces y que se reconsiderara la eliminación del Juzgado de Familia, pero no hubo avances. “Recibimos una carta en la que nos informan que la eliminación de dos juzgados de Paz se concretará recién el año próximo. Sin embargo, eso no soluciona el problema actual, porque los juzgados siguen paralizados y acumulando casos. Esto es insostenible”, advirtió.

Impacto en los ciudadanos

El Dr. Camejo destacó que esta situación no solo afecta a los abogados, sino principalmente a los ciudadanos. “Muchas veces la gente no entiende por qué sus casos no avanzan. Creen que el problema es del abogado o del juez, pero no saben que el sistema está colapsado. Falta personal, falta infraestructura, y los recursos no alcanzan para atender el volumen de trabajo que hay en Salto”, explicó.

“Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la justicia en tiempo y forma. Sin embargo, con esta situación, los procesos se alargan indefinidamente. Esto genera una gran frustración tanto en los abogados, que somos los primeros en rendir cuentas ante los clientes, como en los justiciables, que no encuentran respuestas”, señaló.

Desigualdades regionales

Camejo también cuestionó las desigualdades entre los juzgados del norte y el sur del país. “Cuando vamos al sur, vemos juzgados con mejor infraestructura, personal capacitado y sistemas informáticos avanzados. En Salto, tuvimos que donar monitores para que los juzgados pudieran trabajar. Incluso hay jueces que ponen dinero de su bolsillo para reacondicionar las salas. Es una situación muy injusta”, expresó.

Gestiones y pasos a seguir

La Asociación de Abogados ha realizado múltiples gestiones ante la SCJ y la Mesa Administrativa para buscar soluciones, pero hasta ahora no han tenido resultados concretos. “Nuestra misión ahora es informar a la población sobre la gravedad de esta situación. Esto no es un problema solo de abogados o funcionarios, es un problema que afecta a toda la sociedad”, aseguró Camejo.

Aunque el panorama es complejo, la Asociación no pierde la esperanza de que se reconozca la urgencia de mejorar el sistema judicial en Salto. “Seguiremos insistiendo para que la Suprema Corte realice un estudio profundo sobre nuestras necesidades. Salto no puede seguir siendo tratado como una ciudad más del interior. Es fundamental que se asignen los recursos necesarios para garantizar el acceso a la justicia”, concluyó.