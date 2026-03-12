Preocupación por bomba de agua quemada en zona de ladrilleros del vertedero

Más de 24 familias del vertedero municipal quedaron sin agua tras quemarse la bomba que abastece a la zona de ladrilleros.

Una situación de gran preocupación atraviesan actualmente las familias que viven en la zona de ladrilleros cercana al vertedero municipal, luego de que la bomba de agua que abastece al lugar se quemara, dejando sin acceso regular al servicio a más de 24 familias.

El agua resulta indispensable no solo para el consumo diario, sino también para el trabajo que realizan los vecinos del lugar, quienes se dedican mayoritariamente a la elaboración de ladrillos, actividad que constituye su principal fuente de ingresos.

- espacio publicitario -

Según se informó, el problema ya fue comunicado a las áreas correspondientes del municipio. Desde Servicios Públicos indicaron que la situación fue derivada a Desarrollo Social y a otras direcciones municipales, donde actualmente se estaría evaluando una posible solución. Sin embargo, hasta el momento no se han concretado medidas que permitan resolver el problema.

La preocupación también fue trasladada formalmente por la Comisión del barrio, que presentó la solicitud ante las autoridades con el objetivo de encontrar una solución urgente para los vecinos afectados.

En diálogo con la comunidad, el vecino Daniel Albernaz manifestó su inquietud por la situación y solicitó la intervención inmediata de las autoridades competentes. Según explicó, el acceso al agua es fundamental tanto para el consumo familiar como para el desarrollo de las actividades productivas que sostienen a las familias del lugar.

Los vecinos recordaron además que la bomba que funcionaba hasta ahora había sido instalada gracias al esfuerzo de la propia comunidad, que realizó un aporte colectivo cercano a los 2.000 dólares para poder contar con el servicio.

Sin embargo, ante la rotura del sistema, la magnitud del problema supera las posibilidades económicas de los vecinos, por lo que consideran imprescindible que el municipio intervenga para garantizar una solución rápida.

Mientras tanto, las familias continúan atravesando dificultades para acceder al agua, una necesidad básica para la vida diaria y para la continuidad del trabajo que realizan en la zona.

Ante esta situación, los vecinos plantean la necesidad urgente de instalar una nueva bomba de agua, esperando que las autoridades puedan brindar una respuesta concreta a la brevedad.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/qqgx