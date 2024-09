Facundo Marziotte, Edil del Partido Nacional

EL PUEBLO consultó al Edil del Partido Nacional Facundo Marziotte, quien expresó tener una visión filosófica contraria a las grandes superficies al momento de discutirse en el seno de la Junta Departamental la autorización al Intendente de Salto de delimitar la zona donde se solicita instalar una filial de la cadena nacional de supermercados El Dorado en nuestra ciudad, sitio donde actualmente se encuentra la cancha del Club Atlético Chaná en la avenida Barbieri.

En sus propias palabras, volcadas ante la consulta de EL PUEBLO, deja en claro su visión personal sobre este asunto, aunque al momento del debate ningún otro Edil de su bancada esgrimió una posición distinta a la formulada por Marziotte. Veamos la línea central de su pensamiento.

SOMOS CRÍTICOS

“Con respecto a la instalación del supermercado El Dorado –comenzó expresando Marziotte- nosotros hemos sido críticos no por El Dorado en sí o por este caso en particular, sino porque tenemos una visión ideológica o filosófica sobre las grandes superficies”.

“De pique, no estoy de acuerdo con las grandes superficies, sobre todo en una ciudad relativamente chica como es la nuestra. Si tengo que elegir entre defender a nuestras PYMES (pequeñas y medianas empresas) o una gran superficie, que además son capitales que no son salteños, en este caso son uruguayos pero no son salteños, prefiero defender a los nuestros, que además son los que conviven con algunas situaciones. Por ejemplo, el atraso cambiario con la República Argentina con el que tenemos que convivir permanentemente. Entonces, desde ese lugar, mi planteo particular es en defensa de nuestras PYMES y no en favor de estas grandes instalaciones”.

TRABAJO Y REALIDAD

“La situación actual de Salto de la falta de trabajo hace que cualquier inversión sea vista con buenos ojos por los salteños en general, pero por esta circunstancia no podemos entregar cualquier cosa. Esa es un poco la visión que tenemos. Obviamente que en cuanto a los números de falta de trabajo hace que este tipo de inversiones sean vistos con buenos ojos por el lado de la construcción y luego por la puesta en funcionamiento del supermercado”.

“También es verdad que las grandes superficies que se han instalado han ido en baja en cantidad de puestos de trabajo que van generando en el funcionamiento. Veremos qué es lo que sucede con éste, si es que se instala o no. En este momento está funcionando una comisión que será la que en definitiva determinará si es necesario o no la instalación de esta nueva gran superficie en nuestra ciudad y si posteriormente será autorizada su instalación en nuestro departamento. Pero al final del día, quien tendrá la decisión última será el Intendente”.

PROVEEDORES LOCALES VERSUS CAPITALINOS

“Con respecto a lo que puede pasar, lo decíamos recién, en referencia a las PYMES que están cercanas a la zona de influencia donde se estaría instalando el supermercado, que además tiene otra cuestión que no es menor, que tiene que ver con los proveedores de ese supermercado, que en gran mayoría llegarán de la capital del país, porque para cualquier cadena de este tipo es mucho más certero y rentable desde un punto de vista netamente económico, actuar directamente con los productores o con las grandes empresas y marcas que están instaladas en la capital del país que son las que proveen a esta línea de supermercados y no con nuestras empresas, que son más chicas hasta por una cuestión de escala, y que son las que están acá, como son los distribuidores de esas PYMES que decía recién”.

“Entonces, claramente hay una afectación que seguramente va a llegar y que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esa es un poco nuestra posición sobre este tema en particular. Somos conscientes que no se trata de un tema sencillo”.

PROYECTAR EL FUTURO DE SALTO

“Como he dicho hace tiempo, cuando el Intendente plasmó por primera vez este tema, de que hay que pensar un Salto en el futuro, a veinte o treinta años, y estas cuestiones tenemos que pensarla adentro de esto mismo, ¿qué Salto queremos en esta matriz y en este tema en particular? ¿Queremos un Salto que esté dominado por las grandes superficies o queremos un Salto donde las PYMES, o incluso por qué no las micros empresas, se sigan superando y sean nuestros propios capitales los que crezcan y que son además los que terminan volcando a nuestra propia economía su dinero?”

“Claramente tenemos que pensar estas cosas, sin quedarnos afuera de lo que es el mundo en general, pero sí pensar estas cuestiones que para mí particularmente no son menores”, concluyó el Edil nacionalista Marziotte.