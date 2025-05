- espacio publicitario -

Quince heridos, un ómnibus volcado y la misma conclusión de siempre: “por suerte no pasó nada”. Pero, ¿cuánto más vamos a normalizar el riesgo?

POR SUERTE NO PASÓ NADA… PERO ¿Y SI HUBIERA PASADO?

El ómnibus de Agencia Central que volcó este sábado a las 4:45 de la madrugada en el kilómetro 197 de la Ruta 3, cerca de Trinidad, circulaba con capacidad completa. Había salido de Montevideo rumbo a Salto. Quince personas resultaron heridas.

Ninguna de gravedad. El conductor, de 59 años, dio cero en la espirometría. A primera vista, todo funcionó como debía.

Entonces, ¿qué fue lo que pasó?

UN VUELCO MÁS, UNA SEÑAL MENOS

El vehículo terminó volcado sobre su lateral izquierdo en la faja natural. No chocó con otro auto, no hubo condiciones climáticas adversas y, sin embargo, se despistó.

La Policía Caminera aún investiga las causas. Mientras tanto, la escena se repite: una madrugada, una ruta interdepartamental, un ómnibus con gente dormida, y un accidente que pudo ser una tragedia.

¿QUÉ ESTAMOS ACEPTANDO?

El país funciona de noche. Miles de personas se trasladan mientras la mayoría duerme. Pero ¿en qué condiciones? ¿Sabemos algo de las rutas oscuras, curvas sin señalización clara, tramos desparejos, y un modelo de transporte que sigue girando sobre la precariedad?

No hay debate nacional sobre estos temas. Solo se habla cuando hay sangre.

La mayoría de los heridos del sábado sufrió politraumatismos y fracturas, pero no están en riesgo de vida. Ese parte oficial, que debería ser apenas un dato clínico, hoy suena como un alivio: ¡por suerte esta vez no pasó nada! Pero, ¿y si hubiera pasado?

HABLAR ANTES DE LOS ACCIDENTES Y NO DESPUÉS

Precisamos hablar de las rutas. Porque cada viaje largo debería ser una decisión segura, no un acto de fe. Porque, por suerte, no pasó nada, pero no es ningún motivo para tranquilizarnos saber que el único plan es contar con la suerte.

¡Seguinos en nuestro canal de YouTube!