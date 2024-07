¿Por qué vamos a seguir juntando firmas?

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

Dip. Rodrigo Albernaz

Cabildo Abierto tomó el problema del endeudamiento que alcanza a la mitad de la población uruguaya y decidimos salir a juntar firmas al no haber tenido apoyo de nuestros socios de la coalición (salvo de algunos actores políticos a título personal y el PERI). Desde el primer momento escuchamos todas las voces diciendo que no se podían cambiar las reglas de juego, pero conforme pasaban los meses y el número de firmas aumentaba, sorpresivamente bajaron tímidamente algunas tasas de interés y nos alegramos que eso sucediera. En mayo pasado nuestro partido anunció que habíamos llegado a las trescientas mil firmas, pocas más de las exigidas por la Corte Electoral. Pero frente al posible descarte de algunas, seguiríamos juntando firmas para tener una reserva mayor y de esa manera asegurarnos que sí haya plebiscito en mayo de 2025 el mismo día de las elecciones departamentales. Quizás esta determinación de Cabildo Abierto sensibilizó al sistema financiero y pocos días atrás el Banco Central anunció un plan de reestructura de deudas hasta $100 mil y un perdón para deudas menores de $5 mil, que comprendía algunas entidades financieras privadas y el BROU.

Nos alegramos nuevamente aunque nuestra propuesta es mucho más profunda porque hablamos de deudas con límites superiores a estos $100 mil pesos y además comprende a todas las deudas sean éstas con entidades públicas y/o privadas, bancos, financieras, cooperativas de ahorro y crédito , BPS, DGI, Intendencias y las oficinas recuperadoras de créditos. Fue publicado en medios de prensa que más de cien mil personas se contactaron el primer día para adherirse a este nuevo plan, sin embargo miles no pudieron hacerlo ya que sus deudas excedían el monto que ellos proponían de $100 mil y principalmente porque centenas de miles de deudas fueron compradas por oficinas de recuperación de crédito, que son las que llaman y llaman a los deudores y los asustan con todo tipo de amenazas si no pagan, llevando a la desesperación a miles de uruguayos.

Lo cierto es que si Cabildo Abierto no hubiese puesto este tema sobre la mesa, seguramente esta pequeña solución no habría existido. Nos llamaron locos, que hablábamos de un problema que no existía, sin embargo ahora hubo un reconocimiento público de que hay más de 700 mil personas que figuran como deudores irrecuperables. Lo anunció el Banco Central, el propio gobierno a pesar de que nuestros socios de la coalición no nos quisieron acompañar. No le dieron la espalda a Cabildo Abierto, sino que le dieron la espalda a más de un millón de uruguayos que hoy pagamos intereses usurarios con o sin atrasos en los créditos.

8Hay que respetar los contratos, pero el primer contrato que debemos respetar es la Constitución de la República que en su artículo 52 prohíbe la usura y de esto no se hace eco el plan anunciado. La usura es anticonstitucional, ilegítima aunque es legal debido a una ley del gobierno frenteamplista, y la responsabilidad de cambiar esta situación es de la clase política porque es quien propone soluciones a los problemas de la gente.

Por eso vamos a seguir caminando, golpeando puertas para informar a los vecinos, vamos a seguir juntando firmas para asegurarnos que en mayo del próximo año sean los propios ciudadanos los que decidan las reglas del juego.