Policiales

Incendio en Casa de Familia

Alrededor de las 16:25 de ayer, personal policial y de Bomberos acudieron a una vivienda en la intersección de las calles Edmundo Pratti y Uruguay por un incendio. En el lugar, el personal especializado trabajó en la extinción del fuego. Al momento del siniestro, no había moradores en la vivienda, y las pérdidas fueron totales.

Hurto en un Local Comercial

A las 10:15 de ayer, personal policial acudió a un local comercial ubicado en la Avenida José Enrique Rodó, altura 1100, por un hurto consumado. En el lugar, se entrevistó a un hombre de 30 años, quien informó que constató el daño en una chapa del local y el hurto de la caja registradora, que contenía la suma de $15.000. Se está trabajando en la investigación.

Detenciones de Masculinos

Problema Familiar en Complejo Harriague

A las 00:15, mediante un llamado al servicio 9-1-1, personal policial concurrió al Complejo Harriague por un problema familiar. En el lugar, un hombre de 35 años manifestó que había tenido una discusión con su hermano, un hombre de 23 años. El usuario radicó denuncia. Al consultar el Sistema de Gestión y Seguridad Pública, se confirmó que el hermano de 23 años tenía un requerimiento pendiente, por lo que se procedió con los trámites correspondientes. Se está trabajando en el caso.

Detención en Barrio Horacio Quiroga

A las 08:25 de ayer, el personal del GRT comunicó que, en un pasaje del Barrio Horacio Quiroga, procedió a la detención de un hombre de 25 años. Al avistar el móvil policial, el hombre exhibió un arma blanca a los funcionarios. Se puso en conocimiento a la Fiscalía de Turno. Se está trabajando en el caso.

Autora Penalmente Responsable de un Delito de Hurto

El pasado sábado, a las 16:00, desde la calle Migliaro sin número, en el barrio Calafí, se recibió un llamado al Servicio 911 por un intento de hurto. En el lugar, un hombre manifestó que había sorprendido a una mujer escondida detrás de su heladera, quien intentaba hurtarle el celular. Al no lograr su cometido, la mujer se dio a la fuga. Personal policial logró localizar en la zona a una mujer de 28 años, quien no estaría ajena a los hechos. La Fiscalía de Turno dispuso su detención y los trámites correspondientes. Tras las actuaciones en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Octavo Turno de Salto, se condenó a Y.A.R.S. como autora penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa, en régimen de reiteración real con un delito de hurto en concurso fuera de la reiteración y un delito de violación de domicilio, a la pena de diez meses de prisión, con descuento del tiempo de detención sufrido y las accesorias legales de rigor.

Adolescente Autor Responsable de un Delito de Lesiones Graves

Este domingo, a las 17:00, desde la intersección de Herrera y Obes y Atahualpa, se recibió un llamado al Servicio 911 por un herido de arma blanca. Al arribo del personal policial, se comunicó que un particular había trasladado al herido al Hospital Regional Salto. Según el funcionario apostado en el centro, se trataba de un hombre de 30 años, sin diagnóstico primario al momento. En el lugar fue detenido un adolescente de 17 años, quien portaba dos cuchillos en la cintura y no estaba ajeno a los hechos. La Fiscalía de Turno dispuso su detención y los trámites correspondientes. El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Octavo Turno de Salto declaró al adolescente como autor responsable de una infracción grave a la ley penal tipificada como un delito de lesiones graves, y ordenó una medida socioeducativa no privativa de libertad consistente en su incorporación al proyecto Magone de la obra social Don Bosco por el término de ocho meses, además de ocho meses de prohibición de concurrencia al domicilio de la víctima, prohibición de acercamiento, relacionamiento y/o comunicación directa o indirecta con la víctima, y dos meses de trabajo comunitario a razón de 4 horas semanales, con descuento del tiempo de detención cumplido.