Policía Caminera incautó 14.108 kilogramos de verduras y frutas de contrabando en Durazno

La mercadería procedente de Brasil tiene un valor comercial de $5.349.874

El sábado 15 de junio, en un puesto de control que realizaba Policía Caminera en el Km. 170 de la ruta 5, se detuvo la marcha de un camión con semirremolque matriculado en Brasil, conducido por un ciudadano uruguayo de 48 años, domiciliado en la ciudad de Santana do Livramento, quien llevaba como acompañante a un hombre de 39 años, domiciliado en Rivera.

Cuando los policías le consultaron sobre lo que transportaban, el conductor manifestó que frutas y verduras y presentó un recibo de movimiento con sello de la Aduana de Curticeiras del día 14 de junio.

Los efectivos se comunicaron con personal de la Administración de la Dirección Nacional de Aduanas de Rivera con el fin de verificar la información y recibieron la comunicación de que el camión no había pasado por ese puesto de control y que la documentación presentada por el camionero no estaba registrada y el sello no correspondía a esa oficina.

Tras detectar esa irregularidad, se trasladó al camión a la sede de Policía Caminera de Durazno y junto con personal del Batallón 13 de Durazno se realizó la descarga de la mercadería y se contabilizó:

5.238 kilogramos de choclo

3.600 kilogramos de ajo

2.500 kilogramos de repollo

800 kilogramos de pepino

600 kilogramos de palta

400 kilogramos de banana

400 kilogramos de mandioca

360 kilogramos de mango

210 kilogramos de papaya

Además de la mercadería, se incautó el camión, el remolque y los celulares de sus ocupantes.

Por orden de la Fiscalía actuante se solicitó a la Dirección Nacional de Aduanas la valoración de la mercadería incautada, que tiene un valor comercial de $5.349.874.

Posteriormente, el camión y la mercadería fueron inspeccionados por personal de la Dirección General de Represión de Tráfico Ilícito de Drogas conjuntamente con los perros Conan y Drago, no resultando en otras incautaciones.

Finalmente, el Juez Letrado de 1° Instancia de Durazno de 4° Turno dispuso la condena del conductor del camión como autor penalmente responsable de la comisión de un delito de uso de documento público falso en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de contrabando, a la pena de 18 meses de prisión, que cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba.

Para el otro ocupante del vehículo se dispuso el cese de detención.

Los vehículos y la mercadería quedaron a disposición del Juez de Aduanas, quien dispuso la destrucción de la mercadería.