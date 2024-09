PLAZA RURAL COLOCÓ EL 98,3% DE LOS GANADOS DE INVERNADA

Plaza rural concretó este miércoles la primera de sus dos jornadas de ventas de su edición 291, logrando la colocación de más del 98% de la oferta de ganados de invernada. Fueron 6.743 los ganados comercializados por el consorcio, desde el Hotel Cottage en la rambla de Carrasco, o por tv cable, internet y streaming de audio, así como por la renovada app de Plaza Rural.

Alejandro Zambrano, director de Zambrano & Cía destacó que la primera jornada concretada fue muy positiva, muy linda y dinámica, cumpliendo con el horario previsto. Un remate con una muy buena oferta de terneros, que culminó con un solo lote sin vender, prácticamente colocación total, con un promedio de US$ 2,56 que si bien ajustó algunos centavos, al bulto fue un promedio muy interesante de US$ 544, producto de muchos lotes de terneros pesados, agregó.

Zambrano además dijo que en la misma línea, las terneras promediaron los US$ 2,28, lotes mixtos con ventas totales, al igual que el resto de las categorías de novillos y vacas de invernada. Finalmente Alejandro Zambrano destacó que el comienzo de esta edición va acompañando las referencias generadas en el “rematazo” anterior (290) donde los valores de las diferentes categorías habían aumentado entre un 5% y 7%.

VALORES PARCIALES PROMEDIOS US$

Terneros -140 kg.: US$ 3,00 (5,4%); terneros -180 kg.: US$ 2,80 (1,6%); terneros +180 kg.: US$ 2,49 (0,1%); terneros: US$ 2,56 (-2,2%); terneras: US$ 2,28 (0,3%); terneros y terneras: US$ 2,37 (6,4%); mixtos más de 1 año: US$ 2,00; novillos 1 a 2 años: US$ 2,16 (-8%); novillos 2 a 3 años: US$ 2,08 (-0,5%); novillos mayores a 3 años: US$ 1,90 (0,1%) y vacas de invernada: US$ 1,64 (-0,3%).

Las ventas continúan hoy jueves con 1.242 Vaquillonas 1 a 2 años; 365 Vaquillonas + 2 años; 3.048 Vientres Preñados; 1.718 Pieza de Cría y 42 Bovino Criollo Uruguayo.