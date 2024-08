Plaza Rural colocó el 96,22% en su remate de agosto

Con estreno de la IA, Plaza Rural logró la comercialización total de 11.221 vacunos, en un mercado altamente demandante que a excepción de los vientres preñados, el resto de las categorías se vendió al 100%, al igual que los 1.476 lanares. Como siempre, con negocios a cargo del Banco República, en vivo y en directo desde el Hotel Cottage en Carrasco.

Sobre las ventas, Alejandro Zambrano director de la firma Zambrano y Cía. destacó la jornada del jueves como “exuberante” tanto por la colocación total de los ganados de invernada, así como también por el crecimiento de las referencias que alcanzaron hasta cerca del 15% en alguna categoría, en un mercado muy dinámico. En referencia a la segunda jornada de actividad, Zambrano mencionó que “arrancó a todo ritmo” con la venta total de los lanares así como también de las vaquillonas solteras de 1 a 2 y de más de 2 años. La demanda también se hizo presente y se reflejó en el comienzo de los vientres preñados quedando algún lote con mayor resistencia teniendo en cuenta las pariciones previstas para verano u otoño próximo, de todas maneras el objetivo se cumplio al comercializar el 86% de la categoría con un promedio superior a 750 dólares dijo Zambrano.

Finalmente el director de la firma de la calle Gral. Nariño al 1600 en síntesis agregó que se logró generar algo que es muy difícil de alcanzar como comercializar el 100% de las categorías salvo los vientres preñados que así mismo lograron un muy buen porcentaje de ventas, en un mercado que se encontró. Plaza Rural una vez más demostró que es una empresa que genera innovación, no solamente decimos que vamos hacer las cosas sinó que las hacemos, lanzamos la nueva herramienta PRia la cual permite a través de un whatsapp conseguir información de los lotes, promedios, información del remate, reglamentos entre otros, información que seguramente se van a ir actualizando a medida que pasen los remates, concluyó.

- Advertisement -

Plaza rural el mes próximo tendrá dos ediciones de remates previstas para los días 4 y 5 y Plaza Angus los días 24 y 25 de setiembre.

VALORES PROMEDIOS US$

Terneros -140 kg.: US$ 2,85 (1,8%); terneros -180 kg.: US$ 2,75 (6,9%); terneros +180 kg.: US$ 2,49 (2,9%); terneros: US$ 2,62 (6,2%); terneras: US$ 2,27 (10%); terneros y terneras: US$ 2,23 (0,5%); novillos 1 a 2 años: US$ 2,35 (13,6%); novillos 2 a 3 años: US$ 2,09 (11%); novillos mayores a 3 años: US$ 1,90 (5,2%); vacas de invernada: US$ 1,65 (8%); vaquillonas 1 a 2 años: US$ 2,14 (15%); vaquillonas + 2 años: US$ 1,88 (1%); vientres preñados: US$ 757,76 (4%); piezas de cría: US$ 407,34 (3,3%) y vientres entorados: US$ 624,15.

Lanares: corderos/as: US$ 33; borregas 2di: US$ 41; borregos 2di: US$ 40, ovejas de cría 2 o más encarneradas: US$ 62,11 (28%) y pieza de cría: US$ 42,06.