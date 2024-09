Plaza Rural cerró setiembre con 30.939 vacunos vendidos

Con otra voluminosa oferta de 19.207 vacunos y cerca de mil lanares, Plaza Rural concretó su remate 292 desde el Hotel Cottage en Carrasco, comercializando un total de 17.982 vacunos durante el martes, miércoles y jueves con la financiación del Banco de la República.

De esta manera, el consorcio logró sumar unos más de 30 mil vacunos subastados en sus dos ediciones de setiembre.

En relación a la primera jornada, Ignacio Victorica destacó que fue un muy buen remate, con un muy alto porcentaje de ventas, con mucha agilidad y varias preofertas en la mayoría de las categorías. Además, el consignatario resaltó la estabilidad de los valores, muy “similares” a los del remate de principios de mes.

Por su parte, Gerónimo Brea, director de la firma Juan Brea Saravia, señaló que el miércoles las ventas fueron muy positivas, destacando el 96% de colocación de la categoría de terneras con un muy buen promedio así como también resaltó que lo que no se pudo vender, fue por no alcanzar las pretensiones vendedoras ya que ofertas hubo por dichos lotes. Otro de los destaques de la segunda jornada fue el de las vaquillonas que se comercializaron en su totalidad con mucha demanda, finalizando las ventas con los vientres preñados, categoría que encontró mayor selectividad, con ventas parciales pero con un incremento interesante en las referencias.

Finalmente, el presidente de Zambrano & Cía., Gerardo Zambrano, calificó al remate en general como “muy bueno de punta a punta”, con muy buenos volúmenes de venta en la gran mayoría de las categorías, con importantes valores y mucha puja. Zambrano llamó la atención y destacó el gran diferencial que genera la oferta de ganados definidos y de buena clase en los remates, así como también de aquellos lotes destacados Angus que se diferenciaron frente al resto de los ganados cruza o definidos de otras razas. En síntesis fue un remate exitoso, señaló.

VALORES PROMEDIOS US$

Terneros -140 kg.: US$ 3,01 (0,2%); Terneros -180 kg.: US$ 2,61 (-6,7%); terneros +180 kg.: US$ 2,47 (-0,8%); terneros: US$ 2,50 (-2,3%); terneras: US$ 2,23 (-2,2%); terneros y terneras: US$ 2,18 (-8,1%); mixtos más de 1 año: US$ 2,00 (0,1%): más de 1 año enteros: US$ 2,15; novillos 1 a 2 años: US$ 2,15 (-0,6%); novillos 2 a 3 años: US$ 2,08 (-0,1%); novillos mayores a 3 años: US$ 2,09 (10,0%); Holando: US$ 1,51; vacas de invernada: US$ 1,59 (-2,8%); vaquillonas 1 a 2 años: US$ 2,08 (0,0%); vaquillonas + 2 años: US$ 1,96 (-2,0%); vientres preñados: US$ 742,92 (2,0%); piezas de cría: US$ 439,31 (11,0%).

Lanares: corderos DL: US$ 43,50; corderos/as: US$ 28; ovejas de cría 2 o más encarneradas: US$ 43 y piezas de cría: US$ 30.