PGG Wrightson Seeds presentó nuevas herramientas forrajeras para mejorar la eficiencia ganadera

En el marco del ciclo por los 10 años de “Pasturas en Acción”, el gerente de Desarrollo de PGG Wrightson Seeds, Ing. Federico Nolla, destacó el fuerte interés de productores y técnicos por incorporar genética superior que permita ganar eficiencia en la producción de carne.

“El contexto de precios y demanda internacional está impulsando a los productores a apostar fuerte a las pasturas para intensificar los sistemas. Sembrar mejor y manejar mejor es producir más carne con el mismo campo”, señaló.

Nolla, con extensa trayectoria de trabajo en el país, valoró especialmente la participación de públicos diversos en las jornadas técnicas. “Productores, técnicos, estudiantes, industria… esa interacción es muy enriquecedora y confirma que el sector busca herramientas para ser más eficiente”.

Nuevas variedades adaptadas a Uruguay

Durante su presentación, el técnico detalló algunos de los nuevos materiales que la empresa incorporó para la zafra forrajera, con fuerte foco en adaptación local y mejora sanitaria.

Entre las novedades se destacan nuevos cultivares de lotus adaptados a distintas condiciones productivas.

Una nueva festuca desarrollada en conjunto con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, con mejoras productivas y mayor aporte de forraje en otoño e invierno.

Raygrases provenientes del programa de mejoramiento en Brasil, con mayor tolerancia a enfermedades que afectan con frecuencia al norte del país.

“Son materiales seleccionados durante años, validados a campo y pensados específicamente para los ambientes productivos de Uruguay. Cada lanzamiento busca mejorar persistencia, producción de forraje y estabilidad sanitaria”, explicó.

Más producción y mejor sanidad

Nolla subrayó que la mejora genética no solo impacta en volumen de pasto, sino también en la estabilidad de los sistemas productivos.

“En el norte tenemos enfermedades como el brusone que afectan mucho a cultivares sin tolerancia. Por eso estamos posicionando materiales con mejor comportamiento sanitario, para que el productor tenga alternativas confiables cuando la presión de enfermedad es alta”.

En ese sentido, enfatizó que mayor producción de materia seca y mejor sanidad se traducen directamente en mejores resultados económicos. “Si el productor logra más forraje utilizable, mejora la carga, la ganancia de peso y la eficiencia global del sistema”.

Disponibilidad y respaldo técnico

El gerente de Desarrollo aseguró que la empresa cuenta con abastecimiento suficiente para la campaña y destacó el rol de la planificación forrajera.

“La logística ha mejorado mucho y hoy tenemos disponibilidad de semilla sin inconvenientes. Invitamos a los productores a planificar la rotación forrajera con tiempo y apoyarse en el asesoramiento técnico”.

Asimismo, remarcó el valor del trabajo conjunto con Agrocentro en la recomendación y seguimiento de cada sistema productivo.

“Hay muchas especies y variedades, por eso es clave entender cada predio y cada sistema. El intercambio con productores y técnicos permite ofrecer la alternativa más eficiente para cada situación” concluyó.

