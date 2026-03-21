Pese al ajuste, el gordo firme, buena dinámica en reposición

En Actualidad Agropecuaria dialogamos con Gastón Araujo, principal de la firma norteña que lleva su nombre, quien analizó el momento del mercado ganadero y la operativa comercial en plena zafra.

En cuanto a las condiciones forrajeras, Araujo señaló que la zona se mantiene en muy buen estado, a la espera de precipitaciones anunciadas para el fin de semana que permitirían sostener la disponibilidad de pasturas. “El campo está bien y eso le da al productor otra cintura para manejar las cargas”, explicó.

Respecto al mercado del ganado gordo, reconoció que la semana comenzó con un ajuste a la baja impulsado por la industria frigorífica, en un contexto marcado por plantas cerradas por licencia y algunas dificultades en la operativa con China. Según indicó, este escenario llevó a “poner un techo” a los valores, luego de semanas de subas continuas.

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Actualmente, los valores de referencia se ubican en el entorno de US$ 5,20 y US$ 5,30 por kilo para el novillo, mientras que para vacas las referencias se encuentran alrededor de US$ 5 por kilo.

Araujo explicó que la oferta continúa siendo limitada, por lo que el ajuste responde más a factores industriales que a un aumento de disponibilidad. “No creo que volvamos a ver un novillo de seis dólares, pero el mercado se va a regularizar”, afirmó.

Reposición con demanda sostenida

En materia de reposición, destacó que el mercado se mantiene ágil, con especial interés por el ternero, aunque sin las subas pronunciadas de semanas anteriores.

Las referencias ubican a los terneros pesados entre US$ 3,80 y US$ 4,20, los lotes destacados en negocios puntuales pueden alcanzar entre US$ 4,20 y US$ 4,50, dijo Araujo.

El consignatario norteño indicó que los buenos campos han permitido ganar kilos, enlenteciendo algo la salida de ganados. A su vez, la falta de lluvias en zonas del litoral y sur del país mantiene expectantes a invernadores y corrales, que aguardan mejores condiciones para intensificar compras.

“Son valores excelentes; el año pasado soñábamos con terneros a tres dólares y hoy estamos claramente por encima”, remarcó.

Otra de las categorías que continúa firme y demandada es la pieza de cría, impulsada por productores que buscan alternativas de negocio combinando recría e invernada. Araujo advirtió que, si bien es una categoría atractiva, debe comercializarse en valores razonables.

En tanto, las categorías formadas mantienen precios sólidos, novillos entre US$ 3,25 y US$ 3,30 por kilo, valores considerados “muy buenos” para el momento productivo.

Finalmente, Araujo subrayó que la demanda se mantiene en prácticamente todas las categorías, tanto para industria como para reposición, y se mostró optimista respecto a la evolución del mercado en las próximas semanas.

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