Pensemos en lo que tendremos

No somos de los que piensan que todo lo que hace un gobierno democrático está mal y todo lo que se promete es mejor. Tampoco creemos que sea bueno considerar que todo lo que hace un partido de nuestro agrado está bien y, en cambio, lo que ha hecho otro está mal.

Nunca fuimos de los que así piensan. Nunca le hemos dado carta blanca a un gobierno; siempre hemos tratado de pensar, analizar y reflexionar sobre los elementos que se nos plantean.

Es así que sabemos que en la más absoluta “normalidad” hay alguien que se beneficia, que saca provecho de ello. Como también sabemos que “a río revuelto, ganancia de pescadores”, o sea, que cuando alguien patea el tablero, a la larga algo logra, así sea solo plantear y difundir los argumentos de su disconformidad.

En materia política, no siempre se analiza. Hay quienes prefieren que no se lo haga, que lo mejor es tener un pueblo que no sepa mucho, que no analice mucho y, en definitiva, que no sea demasiado instruido. No siempre se dice la verdad, toda la verdad y solo la verdad, porque hay quienes prefieren decir la parte de la película que les favorece y ocultar la que no lo hace.

La democracia uruguaya no escapa a esta realidad, y los años de gobierno en que ha incurrido un solo partido no sabemos si han sido mejores o peores por aquello de que el poder corrompe.

Pero una cosa es cierta: cada vez que alguien se creyó inamovible e hizo del poder “su” propio poder, creyendo que el ciudadano común no lo notaría, se equivocó y, a la larga, debió pagar sus excesos.

La experiencia en el poder ha servido en algunos casos para marcar los errores, y para saber qué es lo que no se debe hacer y, sobre todo, cómo no se debe hacer.

La mayoría de los gobiernos de nuestros días ha asumido y conducido el poder por primera vez. Esto determina que tengan aciertos y errores que podrán gustar o no, pero todo partido o sector de un partido que asuma por primera vez la conducción de un país deberá tenerlo en cuenta, porque nadie escapa a esta realidad.

Esto determina que consideremos que no se trata de buscar culpables, de ver de qué forma podemos endilgar los defectos o errores de la situación que tenemos hoy a los gobiernos anteriores. Debieran entender que lo que la ciudadanía espera y quiere es saber qué harían y de qué forma.

Luego decidirá qué es lo que considera mejor para sus intereses.

A.R.D.