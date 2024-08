Pedro Bordaberry en Salto

“Aquí estoy, con mucha humildad para tratar de ayudar en lo que podamos hacer de bueno para Salto, Uruguay, el partido y la coalición republicana” Dr. Pedro Bordaberry

Acompañado por Gabriel Gurméndez, Tabaré Viera, Germán Coutinho, Omar Estévez y el candidato a Diputado por la Lista 10 Mariano Casola, además de un destacado número de dirigentes locales, estuvo en nuestra ciudad el exsenador Pedro Bordaberry en el marco de la campaña electoral respaldando la candidatura presidencial de Andrés Ojeda. En conferencia de prensa tocó varios temas de los que fue consultado.

Pero Bordaberry inició sus palabras con palabras de recuerdo a lo que lo une con Salto. “Cuando venía para acá empecé a remover tantos momentos tan lindos que he vivido aquí en Salto, siempre acordándome que al final de esta calle Uruguay nació mi abuelo. El padre de mi madre, el arquitecto Jorge Herrán, nació en la Casa de Gobierno”.

LA VUELTA DE BORDABERRY

En referencia a su retorno a la actividad política, manifestó que “más allá de la generosidad de mucha gente, de muchos amigos del partido y de afuera del partido que entendieron que era bueno que me volviera a sumar, ahí la pelea más grande siempre es con uno mismo cuando toma estas decisiones, y además ya es una decisión definitiva en la vida porque a esta altura, no hay marcha atrás”.

Pese a su trabajo relacionado con el deporte y particularmente el fútbol, que era “como el sueño del pibe porque me pagaban por ir a ver fútbol”, le pasaba que “cuando leía la prensa o entraba en las redes, empezaba por la página política, no por la página deportiva. Así que aquí estoy, con mucha humildad para tratar de ayudar y aportar de nuevo en lo que podamos hacer de bueno para Salto, ni qué hablar, el Uruguay todo, el partido, la coalición republicana”.

“Tenemos a un gran candidato a Presidente, que es Andrés Ojeda, no me canso de repetirlo. Joven, inteligente, que forma equipos. Estamos trabajando con mucha unidad y en coordinación con él en todo, y esperamos que aquí en Salto con la Lista 10, que es la lista con la que pueden votar a Ojeda con Bordaberry y con Mariano (Casola), nos acompañen como nos han acompañado tantas veces los salteños”.

GOBIERNO Y LOS COLORADOS

“Nadie puede desconocer lo que fue el manejo de la pandemia por este gobierno, y por suerte acá, tienen enfrente lo que pasaba en Argentina que los que mandaban los encerraban y hacían fiestas, que ahora estamos viendo que eran fiestas y algo más, mientras que acá teníamos la libertad responsable, conseguimos la vacuna rápido, nos vacunamos todos rápidos, no se privilegió a nadie, nos trataron a todos por igual, porque allá estaban los vacunatorios VIP, que es lo que hacían los Kirchner y los Fernández. Lo que hizo este gobierno con la pandemia fue tremendamente acertado, y además no paró la economía”.

“Y esa economía que se paró dos años hoy está mejor que antes de la pandemia. Los salarios en Uruguay hoy están mejor que en el año 2019 pese a la pandemia, y eso hay que reconocerlo, eso no es estar pegado al gobierno, es decir que lo hizo bien, como puedo decir que Tabaré Vázquez hizo bien la política contra el tabaco, ¿y eso es estar pegado a Tabaré Vázquez? No. Ahora, que a este gobierno le faltaron algunas áreas creo que sí, ¿y eso es decir que estoy contra el gobierno? No, lo que quiero decir es que le faltó concretar cosas”.

“Ahora me están diciendo que porque busco el diálogo con el Frente Amplio resulta que me pego al Frente Amplio. No, siempre busqué el diálogo. Después, hay acentos y cosas que uno dice cómo la ve. Andrés y Robert tienen una forma de ver las cosas, yo tengo otra, pero diré que estamos de acuerdo en un 95% de las cosas”.

EL VALOR DEL DÓLAR

Consultado por EL PUEBLO sobre la situación del dólar que reclama el sector exportador, Bordaberry dijo compartir el reclamo. “Siento que es así, tengo un negocio en el sector productivo en Durazno. El tema es que no podés decir que al dólar lo subís por decreto, o que podés volver a una tablita ni ninguna de esas cosas. Por suerte desde que Benito Nardone bregaba porque no hubiera control de cambios, allá en el año 58 se terminó, y hoy ya nadie lo pide. Control del cambio lo tienen los argentinos, y dólar tienen tres o cuatro, el turista, éste y el otro. Entonces, lo que tenemos que lograr es que el mercado actúe de mejor forma, y ahí hay mucho por hacer”.

“Para ayudar al sector productivo hay muchas herramientas sin ir al control de cambios, que es lo que ha hecho Argentina, y por suerte tenemos el ejemplo acá al lado de lo que no hay que hacer”, dijo en parte de una conferencia de prensa donde además opinó como algo positivo el ingreso a la política de la periodista Blanca Rodríguez. Además, dijo estar a favor del plebiscito sobre los allanamientos nocturnos como una herramienta necesaria en materia de seguridad y se declaró en contra del plebiscito sobre la reforma de la seguridad social impulsado por el PIT CNT.