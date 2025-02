(1)

«Leo» Fagúndez y Ezequiel Martínez y esa franja al pecho que los espera

Cuando nació el período de pases en la Liga Salteña de Fútbol, Leonardo Fagúndez pasó a Ferro Carril desde Libertad, mientras Rodrigo Ezequiel Martínez Igualmente a la franja. Para el volante, el final de ciclo en Ceibal. En tanto Enzo Suárez, contempló el objetivo de Nacional, porque ya es de los tricos. Otro que se va de Ceibal para esta temporada 2025.

(2)

Aranda, Cáceres, Rosas Pîntos y Emanuel Fraga

El segundo día habilitado en la Liga Salteña de Fútbol fue de superior contenido en materia de transferencia, con más de una sorpresa y alguna que otra confirmación, como en el caso de Alan Aranda ya con destino garantizado a Nacional desde River Plate, mientras Jean Rosas Pintos concluyó su ciclo en Salto Uruguay y Nicolás Cáceres para sumarse al plantel que orientará Héctor Alejandro Torrens.

Hay que saberlo bien

Pases intersectorial dentro del departamento (a través de O.F.I.)

Cada club podrá recibir hasta un máximo de 3 (tres) pases, no estarán comprendidos dentro del cupo aquellos jugadores que aún tengan edad para la actividad SUB 21 (nacidos del 01/01/2004 en adelante) a los que no se les establece cupo.

Pases intersectorial interdepartamentales (a través de O.F.I.)

Cada club podrá recibir hasta un máximo de 5 (cinco) pases, no estarán comprendidos dentro del cupo aquellos jugadores que aún tengan edad para la actividad SUB 21 (nacidos del 01/01/2004 en adelante) a los que no se les establece cupo.

Pases interior-capital (A.U.F – O.F.I.)

Cada club podrá recibir únicamente 3 pase por temporada, no entran dentro del cupo aquellos jugadores que retornen al club de origen y quienes sean nacidos del 01/01/2004 en adelante.

Pases internacionales (F.I.F.A. – A.U.F. – O.F.I.)

Cada club podrá recibir únicamente 1 pase por temporada, no entran dentro del cupo los jugadores nacidos del 01/01/2004 en adelante.

Pases para clubes que participan en torneo de OFI

Una vez que hubieren completado los cupos dispuestos en los puntos: Pases interdepartamentales e internacionales, de OFI, de OFI – AUF y de FIFA – AUF – OFI, podrán ampliar igualmente estos cupos pero estos jugadores quedarán habilitados únicamente para el torneo de OFI.