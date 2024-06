Para el River nuestro, la última vez campeón

La verdad no ofende ni teme en este caso, porque no se trata solo de un año asociado a la Argentina Campeona del Mundo en 1978. También ese mismo año marcó para River Plate de la Liga Salteña de Fútbol, su última consagración como CAMPEÓN SALTEÑO, con la Dirección Técnica de Jorge Díaz y la influencia de un plantel notablemente experto para alcanzar la gloria que alcanzó. Este 2024… a 46 años de ese River Plate que no le faltó protagonismo en una década que no olvida. Fue también Campeón Salteño en 1974 y 1976.

