Pedirle a Iemanjá que ayude a encontrar caminos de claridad, luz y certeza para que los problemas de los más necesitados sean los primeros en ser atendidos

Voces de Aruanda, grupo de salteños de religiosidad afro e impulsores del legado y tradición afro amerindia, se encuentran organizando la festividad de Iemanjá del próximo domingo 2 de febrero en Playa Las Cavas. Para conocer detalles de lo que será esta actividad religiosa que convoca a muchas personas, EL PUEBLO dialogó con el Pai Jorge de Ogum.

El próximo domingo será día de Iemanjá, ¿qué significado particular tendrá este año?

Siempre que se acerca la fecha del 2 de febrero, pensar y sentir a Iemanjá comienza a movilizar a la comunidad afro, amerindia, afroumbandista y a aquellas personas que también sin ser o sin considerarse africanistas o cercanas a la religiosidad de matriz afro, de todas maneras creen en la figura materna de Iemanjá. Siempre pensamos de qué manera nos vamos a conectar ese día con Iemanjá y de qué manera lo hemos venido haciendo. Somos parte de un grupo que organiza la festividad intentando nuclear e invitar a toda la comunidad activa afroumbandista de Salto para celebrar juntos un año más. Recordemos, como venimos haciendo todos los años, que para nosotros el hecho que se haya declarado de interés departamental la Fiesta de Iemanjá el 2 de febrero también nos compromete a que la celebración religiosa tenga otros aspectos que tengan que ver más con el legado cultural de la fe de matriz afro. Es por esa razón que este año nuevamente vamos a tener una exposición de cuadros pintados en lienzo sobre figuras de Orixás de la artista salteña Silvana Días, y la internacionalmente reconocida artista plástica que recientemente hizo una exposición en Punta del Este, Dita Carbone, que va a estar pintando en vivo algunos aspectos de la celebración.

Me parece que son dos hechos destacados que incorporan un aspecto cultural diferente, que invitan a que la gente se acerque no solo a poner en práctica su fe y su devoción a Iemanjá, sino también conocer otros aspectos que tienen que ver con esa mirada artística. Este año sumamos una cuerda de tambores de Xangó Candombe a cargo de Yamandú Carballo, que es una comparsa lubola destacada en el medio que abrirá la procesión al momento de hacer las entregas de las ofrendas y de las reconocidas barcas. De esta manera, uniendo lo que es la cultura del candombe y ese llamado primigenio de los negros a través del toque del tambor a esas energías espirituales, será algo novedoso que nos acercará desde otro lugar a la religiosidad y a la fe a Iemanjá.

En estos últimos tiempos se te ha podido ver realizando transmisiones por streaming desde tu Terreiro dándonos a conocer parte de lo que es la religiosidad umbandista, ¿cómo ha sido ese proceso comunicacional?

Lo que estás planteando es un gran tema de debate dentro de nuestra comunidad sobre si es necesario mostrar todo a través de los streaming y de las redes sociales. La pandemia que pasó dio lugar y cabida a que no solo los cultos de matriz afroumbandista sino prácticamente todas las religiones, aprovecharan y canalizaran sus cultos a través de las redes sociales para llegar de esta manera a la gente. Quienes practicamos la religiosidad afro no quedamos exentos de ese camino que se abría, entonces aprovechamos los streaming para darnos a conocer. En particular, haré el próximo jueves 30 a la hora 21.30 un streaming a través de mi página de Facebook dando a conocer algunos aspectos que tienen que ver con la festividad de Iemanjá, y acercando de esta manera información. Recordemos que nosotros no somos evangelizadores, no salimos casa a casa a evangelizar. Formamos a nuestros discípulos dentro de cada uno de los Terreiros, quienes reciben formación como futuros jefes o caciques de Umbanda o Pai de Santo o Sacerdotes de Quimbanda. O sea que no somos evangelizadores, pero hemos ido viendo que hay una necesidad de que la gente se informe acerca de nuestro culto, los streaming es una forma de acercar información. El 2 de febrero es un acto puntual que la comunidad umbandista hace pública y notoria su presencia, pero además es un momento oportuno para mostrar aspectos que no solo tengan que ver con la fe sino que también tengan que ver con aspectos culturales y de tradición, y de esta manera, estamos dando herramientas para que algunos prejuicios instalados desde hace algunos años, finalmente se vengan abajo.

Ninguna religión vive en una burbuja, se encuentra inserta en un mundo en permanente cambio, ¿cuál sería el mensaje que este año se dará en esta festividad de Iemanjá?

Para las religiones de matriz afro este es el año comandado por Xapaná, que es el Orixá africano dueño de la trasmutación, es el dueño de la salud y el Orixá de la tierra. Xapaná fue el Orixá que comandó el año en que apareció la pandemia del COVID, por ejemplo. Este año en particular, la súplica y el pedido a Iemanjá no solo pasa por el pedido que se le puede hacer a cualquier madre que nos abrace, que nos acompañe, que nos calme, que nos una como religiosos, que una a la familia, sino también pedirle a Xapaná que nos proteja en la salud y que ayude al mundo entero a esa trasmutación de la cual él es parte. Trasmutar es poder lograr el cambio necesario para que a través del equilibrio y del aspecto espiritual, seamos mejores personas y que todos podamos tener, como siempre decimos, vida digna con salud y felicidad para todos, en un año bastante particular, porque la comunidad umbandista no queda exenta de los movimientos políticos y sociales que se vienen registrando en Uruguay.

Recordemos que los Pai de Santo, los Jefes de Umbanda, son los oídos de muchas de las necesidades del pueblo. Nosotros somos portavoces también, por qué no decir, de las necesidades que tienen no solo los más humildes sino a veces los que más tienen, pero necesidades al fin que terminan siendo iguales para todos, pedirle a Iemanjá en este 2 de febrero que ayude a encontrar los caminos necesarios de claridad, de luz y de certeza, que sean con calma, con menos enfrentamientos para que los problemas de los más necesitados sean los primeros que sean atendidos.

Hay religiones que tienen un santo determinado para pedirle cosas, como por ejemplo, trabajo. ¿Se puede ir este 2 de febrero a pedir por trabajo?

En nuestro caso el santo dueño del trabajo es Ogum, representado en la figura de San Jorge, a él se le pide por trabajo. Este 2 de febrero se puede ir a pedir por todo lo que cada ser humano necesite. El primer vínculo con la figura de los Orixás o de las energías en las cuales creemos es a través del agradecimiento. Estoy convencido que a través del agradecimiento son escuchados los pedidos, y que esas energías espirituales por ser elevadas, nos acompañan y saben de nuestras necesidades.

Un momento característico del ritual de cada 2 de febrero es cuando se lanzan los barquitos con ofrendas y alimentos. Hemos visto que en particular este año viene bastante complicado el río con alguna vida que se ha llevado, pero de todas maneras hay personas que suelen ir nadando hasta los barquitos para ver si encuentran algo de valor para llevarse, ¿qué consejo puedes dar sobre este tema en particular?

Partamos de la base que la gente se tiene que cuidar en el río, es por eso que siempre recibimos el apoyo de los guardavidas y de Prefectura, que está cuidando y asegurando el normal y tranquilo desempeño del ritual. Los barquitos y las ofrendas es lo que la gente reconoce como los presentes de Iemanjá. Este año nuevamente van a ser entregados esos barcos y ofrendas, que a través de los años se ha ido elaborando barcas que tienen que ver con material que no contamine las aguas. Hoy ya no vemos barcas de telgopor, vemos barcas de madera, de caña, de mimbre. La comunidad umbandista ha tomado conciencia que debemos respetar el culto que decimos sentir. O sea que en ese sentido estamos seguros que una vez más vamos a aportar al cuidado del medioambiente y del río Uruguay. Las ofrendas no se deberían tocar, ni dentro ni fuera del agua, porque está direccionada a una energía en particular que en este caso se llama Iemanjá.

¿Cuáles son los detalles para el próximo domingo?

La invitación está hecha para Playa Las Cavas a la hora 19, el punto de concentración es donde está el monumento a Iemanjá, ahí se van a hacer cánticos para los Orixás, luego se cantará el himno de Umbanda y posteriormente, acompañado por esa cuerda de tambores lubolos se entregarán las ofrendas a Iemanjá a orilla del río. Este año en particular quiero destacar que hay dos hechos puntuales que tienen que ver con nuestra comunidad africanista pero que desde Salto estamos apoyando. Por un lado, la Junta Departamental de Paysandú y a iniciativa del Pai Carlos de Oia Timboa, votó por unanimidad la instalación del monumento a Iemanjá en Playa Park este 2 de febrero. Y por otro lado, acompañamos también desde acá la iniciativa propuesta por la comunidad afroumbandista de Maldonado donde la Junta Departamental ya votó también por unanimidad el proyecto presentado, y se está ahora a la espera que la Intendencia finalice los expedientes para levantar un monumento a Iemanjá en Playa Mansa de Punta del Este. Son dos hechos notorios que desde Salto también impulsamos.

