Pablo Sosa, Secretario Oficina Electoral Departamental Salto

104.855 salteños eligen hoy quién será el nuevo Intendente y cómo se conformará el resto del gobierno departamental

EL PUEBLO dialogó con el Doctor Pablo Sosa, Secretario de la Oficina Electoral Departamental de Salto para conocer detalles del acto eleccionario de la jornada de hoy.

– ¿Cuántos salteños estamos habilitados para votar en cuántos circuitos?

– La cifra de habilitados ronda los 104.855 en 281 circuitos, de los cuales 24 son rurales mientras que el resto, 257 son urbanos. Por otra parte, el padrón siempre tiene modificaciones, porque como solemos decir, en cierta forma está vivo porque se hacen cambios de manera permanente, si bien tenemos fecha de cierre del padrón. Pero en comparación a la última elección, hubo gente que se incorpora, ha habido incapacidades y fallecimientos. Es decir que hay altas y bajas al padrón. Hay chicos que van cumpliendo 18 años a medida que se aproxima el 11 de mayo, porque al cierre del período inscripcional que fue el 15 de abril del año pasado, podía gestionar su credencial cívica cualquier persona que cumpliera 18 años antes del 11 de mayo de 2025, o sea este domingo. Por decir un caso, ayer fue a la Oficina a levantar su credencial porque ayer cumplió 18 años. Esos chicos son nuevas incorporaciones.

– ¿Hubo modificaciones al plan circuital?

– Hubo, siempre hay modificaciones. Por ejemplo, en octubre o noviembre te toca votar en el Circuito 20 y capaz que aunque se encuentre en el mismo lugar por esas movidas que recién comenté, hora te toca el Circuito 19.

– ¿Cuál es el horario de votación?

– Va a comenzar a la hora 8, aunque la mesa receptora de votos estará preparándose desde las 7 de la mañana organizándose, pero la gente podrá sufragar a partir de las 8 hasta, en principio y dentro de lo normal, las 19.30 horas.

– En caso de excepción en que en algún circuito llegada la hora de cierre se siga votando, ¿habrá extensión del horario de votación?

– Es así, si se llega a las 19.30 horas y un circuito todavía tiene gente votando o hay cola esperando turno para votar adentro del local porque todavía no pudo hacerlo, lo que se hace es cerrar el local de votación, se cierran las puertas para que no pueda ingresar más gente, y se le sigue tomando el voto a esas personas hasta terminar. O sea que si fueran pocas personas y 19.45 horas se terminó de emitir el voto, fin de la historia, a esa hora se cierra el circuito. Si fuera mucha gente que quedó votando, lo máximo que se puede extender es hasta las 20.30 horas, a esa hora hay que cerrar sí o sí.

– ¿Quiénes pueden o deben votar de forma observada?

– Generalmente tenemos cuatro votos observados por circuito, que son los tres integrantes de la comisión receptora de votos más el custodia. A ellos en las localidades más alejadas hay que sumarle también al chofer que los traslada y se queda en la campaña. Salvo la hipótesis, que no siempre se da, es difícil que suceda que justo alguno de los integrantes de la comisión receptora de votos, el custodia o el chofer, le toque estar trabajando en el mismo circuito donde además votaría. Eso es muy difícil que pase, pero puede pasar. Otra situación, es que si yo soy integrante de la mesa de un circuito que está en el Liceo 1 pero voto en otro circuito del Liceo 1, en ese caso no voto observado, porque seguramente en algún momento del día estando adentro del mismo edificio voy y voto.

Otro caso donde puede darse el voto observado es entre series rurales. Es por eso que en Termas del Daymán y Colonia Osimani siempre se recargan de votos observados, porque si por ejemplo, tengo la credencial en Pueblo Fernández o de cualquier otra localidad rural, puedo votar en otra localidad rural, porque hay mucha gente que tiene esa circunscripción pero nunca hizo el traslado de la credencial cuando pasó, por ejemplo, a vivir a la ciudad de Salto, y para no ir a votar a Pueblo Fernández o a su localidad va hasta Termas del Daymán que es rural, y hace el cruzamiento rural con rural y vota observado. Obviamente, al votar observado, tiene que ir sí o sí con la credencial cívica. Y así terminamos en lo que suelen ser unos 1.800 o 1.900 votos observados que tenemos en Salto.

– ¿Otra posibilidad de voto observado puede ser el de una persona con alguna discapacidad física que no le permita llegar al circuito y pueda votar en otro que sea más accesible dentro de su misma serie?

– Es correcto, esa posibilidad es más novedosa que viene en una Ley que se promulgó en el mes de setiembre de 2019. Así que si tienes una discapacidad transitoria o permanente, que puede darse con una parálisis en las piernas o que justo en esos días se viene recuperando de una quebradura de alguna de sus extremidades inferiores, y justo te toca votar en uno de los circuitos que no es accesible, por decir algo, por ejemplo, le toca votar en el Colegio y Liceo Salesianos, que tiene una escalera bastante prominente y se complica, en ese caso podés votar en otro circuito, pero con la condición, como bien dijiste, que sea dentro de tu misma serie. En ese caso te harán firmar una declaración jurada de por qué estás votando afuera de tu circuito, y como todo voto observado, tiene que ser con credencial.

– ¿Cuál sería la sanción en caso de no concurrir a votar?

– La multa es de una unidad reajustable al valor del día de la elección, que ronda los $ 1.820, en caso de ser funcionario público o profesional universitario la multa será el doble, más todos los inconvenientes que acarrea. La mayoría de las faltas administrativas que genera el no votar, digamos que se levantan o subsanan con el pago de la multa, cuando se realiza cualquier tipo de trámites ante cualquier organismo del Estado como la tramitación del pasaporte, etcétera. Lo único que no se subsana con el pago de la multa por no concurrir a votar, es en la mayoría de los organismos públicos que ahora exigen que para poder acceder a un empleo público no solo se debe tener credencial cívica y estar inscripto en el Registro Cívico Nacional sino haber cumplido con la obligatoriedad de votar.