Pablo Sánchez y «REVÉS»: el arte como enigma, tensión y espejo invertido

El artista y docente Pablo Sánchez presenta una intervención plástica-performática que invita a mirar donde nadie mira: en los pliegues de lo oculto, en la textura del error, en la parte de atrás de la imagen. «REVÉS» se inaugura el viernes 13 de junio en el Museo María Irene Olarreaga Gallino, como una experiencia que desarma lo visible para hacer lugar al misterio.

Esto es lo que nos propone un artista con mayúscula, que siempre nos sorprende, de derecho y de revés….

PABLO SANCHEZ

Presenta:

“REVES”

(el otro lado de lo mismo)

(Intervención Plástico / Performatica)

Viernes 13 de JUNIO

MUSEO MARIA IRENE OLARREAGA GALLINO

(URUGUAY 1067)

REVES, el lado opuesto o no visible del hecho artístico

REVES, como “yacimiento arqueológico” que deja ver lo oculto

REVES, la muestra del error como parte inherente del proceso de creación.

REVES, el “interés sobre los reversos”, la posibilidad de “espiar” las partes que regularmente cuentan con “anclajes de seguridad” que los tienen ocultos, en un segundo plano.

REVES, como un mirar en silencio lo que no se detiene nunca y descubrir su otra cara.

La búsqueda, los nuevos encuentros dieron origen a REVES… inmerso en el territorio de la metáfora visual a través de la asociación de objetos e imágenes para expresar ideas a las cuales, quizás, resultaría difícil llegar de otro modo.

En REVES, lo que se oculta es más interesante que lo que se muestra. En esta propuesta, el hecho artístico debe crear una tensión para activarse en la mente del espectador, y la tensión se crea entre lo que el espectador conoce y desconoce. En REVES, resulta más interesante lo que el espectador cree que hay, que aquello que realmente se muestra.

Cabe recordar que el término «oculto” se usó por primera vez en 1545 para denotar lo que “no es aprehendido o no es aprehensible por la mente; lo que está más allá del alcance del en­tendimiento o el conocimiento común”

En REVES, la acción es sugerir, teniendo siempre en cuenta que intención de mostrar no es accidental. Cuando muestro enseño exactamente lo que quiero enseñar, pero no porque pretenda dar información, sino por generar una tensión que desemboca en inquietud. Crear ese desasosiego vital que tenemos todos. En definitiva, que las personas se den cuenta de lo que desconocen.

Incertidumbre: lo que se oculta es más importante que lo que se ve. Existe algo que se oculta porque existe algo que se ve. La tensión que desemboque en inquietud.

REVES, poner en relación lo que se trata de contar y de ocultar con la propia naturaleza de la imagen, con la relación enigmática que se establece entre la lógica de lo verbal y el terreno resbaladizo y polisémico de la imagen. Un enigma que llama nuestra atención y que nos atrapa frente a un hecho artístico del mismo modo que el agujero negro de la madriguera o el frío hormigón del búnker nos absorbe en todo su misterio.

Por lo general sucede que lo que no entiendo es justamente lo que me interesa. Me es muy interesante ese juego.

Ocultar y Mostrar: Ambas consideraciones son necesarias. Existe algo que se oculta porque existe algo que se muestra.

REVES, como un trampantojo de la realidad… es algo que juega a engañarte, a decirte que es muy real pero ni es real la lógica de cómo está construida, ni los materiales, ni como se representa, entonces… es algo que tiene apariencia de ser completamente real y completamente cierto pero en el fondo no es más que la representación de una idea que hay en la mente… como lo fueron las mentes de Horacio Quiroga y Edgar Alan Poe.

La vida, a veces, es muy trágica en algunas personas, y la personalidad humana se destaca por eso. Hombres que estuvieron marcados por las constantes muertes de seres cercanos, tragedias familiares, desamores y, finalmente, la muerte llegada a cada uno de ellos o de nosotros mismos. La literatura está sumamente influenciada por ello, escritores plasman en tinta y papel su estilo característico, ya sea con tintes semiautobiográficos.

REVES… Poe/Quiroga, Quiroga/Poe… ambos creían que no había una separación real entre literatura y vida y trabajaban su vida como si fuera una obra de arte. Quisieron convertirse a sí mismo en un personaje literario…

Edgar Allan Poe y Horacio Quiroga fueron dos hombres trastornados que marcó la vida…

Estos creadores de universos nos hacen viajar por el mundo de lo oculto, lo que hay detrás, el misterio y lo aparentemente imposible… practicar el juego de en qué cambia que el objeto este en mi cabeza a que este aquí o en la cabeza de otro?, donde empieza y termina cada cosa?, hasta entrar en un terreno metafísico: Porque el objeto es real si está en un lugar determinado y si está en mi cabeza es una ensoñación ?… encuentro con lo mágico en el arte.

La capacidad de los autores mencionados los llevo a ser capaces de materializar un pensamiento y entregárselo a alguien para que él lo pueda recoger… entonces, allí, todas las fronteras se desdibujan…

El lugar del observador es la realidad y el lugar del objeto es la ficción, ambos están en el mismo lugar pero son ámbitos diferentes… o no?

En REVES ambas cosas están vivas (realidad y ficción) y se conectan energéticamente. Todo trabajo en el que interviene un proceso, inevitablemente al final siempre va a quedar una textura. Que exista la textura significa que existe alguien detrás, en el proceso o como espectador.

En REVES, esa “textura” no necesariamente, ni obligatoriamente se tiene que entender, en esta experiencia, en todo este viaje, siempre hay algo que no se tiene claro; entonces lo mejor es pensar lo siguiente: que es lo que no se entiende?, que es lo que no se puede expresar con palabras?. Entonces luego de un lapso de tiempo, nos damos cuenta que a lo experimentado se lo puede sentir y no explicarlo, no todo puede ser convertido al código de lo nombrable, pero sí se puede sentir y eso solamente puede ser experimentado si estamos vivos. Es a partir de ahí donde empieza el juego, el juego es cuando algo no se entiende, no se puede explicar y nos permitimos jugar el juego.

JUGAR EL JUEGO… “REVES”…