Los Teros perdieron amistoso ante Francia. 

Uruguay disputó el pasado miércoles el primero de los tres Test Match que jugará en el marco de la ventana internacional de World Rugby.

Los Teros recibieron en el estadio Charrúa a Francia y perdieron por cifras de 28-43. Los galos se pusieron 0-17 arriba en los primeros 19 minutos gracias a dos tries de Baptiste Couilloud, dos conversiones de Leo Berdeu y un penal también anotado por este último.

A los 27’ descontó Uruguay con un try de Germán Kessler y una conversión de Felipe Etcheverry, pero Francia se fue 7-23 arriba al descanso gracias a otros dos penales de Berdeu.

Los celestes comenzaron mejor el segundo periodo y se pusieron 14-23 con try de Felipe Arcos Pérez y una conversión de Etcheverry, pero Berdeu volvió a aparecer con otros dos penales. Posolo Tuilagi ingresó con todo en la visita y anotó dos tries seguidos que fueron concluidos con conversiones de Joris Segonds, para ponerse 14-43 arriba a los 63’. Dos minutos después vino un try de Guillermo Pujadas y una conversión de Etcheverry, y el partido se cerró con un try penal a los 77’.

La siguiente prueba de la selección uruguaya será el sábado 20, también en el Charrúa, contra Escocia, mientras que cerrará la ventana enfrentando a Argentina el miércoles 27 en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.