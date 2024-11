Oigan: ¿cuántos lo tenían a este Ceibal?

«Alguna vez dije que el aspecto económico te pone de rodillas. Y es verdad que a nosotros nos pasó este año, porque las dificultades no faltaron. ¿Qué buscamos entonces?….el compromiso de los jugadores. Fue y es la única manera de salir adelante o de no dejar de ser lo que Ceibal puede siempre ser. Esto tiene que ver con la historia de los últimos años. Hay que ser fieles a esa historia.»

ALVARO MARTÍNEZ, «Toquera» para la barra, es el vicepresidente de Ceibal. Al fin de cuentas, ceibaleño de todos los días. Como uno más en esa línea de batalla donde la pretensión de la dignidad no precisamente juega a las escondidas.

Con Ceibal hubo una realidad de hecho: bajar los costos. Limitar el presupuesto. Mientras que el fin de semana resultó a la medida de lo buscado: ganando 3 a 0 a Salto Uruguay se quedó con una plaza liguillera.

Con la Dirección Técnica de GONZALO GANICOCHE, el que llegó desde el mando Sub 14, «porque tratándose de Ceibal a la mano se la doy. Es cierto que fuimos alcanzando un nivel que nos permitió no solo ganar, sino también convencernos a nosotros mismos. Importó el reintegro de Sebastián Farías y el aporte goleador de Dalton Bueno, eso no está en discusión. Pero me quedo con el Ceibal-equipo. Ese logro es de futuro, la mejor garantía que podemos tener.»

Cuando el domingo que pasó se fue volviendo noche y la recompensa de ese 3 a 0, de valor inocultable. Después en el vestuario, el ritual de quien ganó en uso de las facultades que le confiere su propia estabilidad de rendimiento. Al fin de cuentas, a este Ceibal….¿quién lo tenía? ¿De dónde salió?

La continuidad de los 31 años

En 1980 con la Dirección Técnica de Roberto Campos (uno de los estrategas de aquel tiempo), Ceibal alcanzaba la consagración en la entonces Tercera Extra (ahora Divisional «C»), para ascender a Intermedia (ahora la «B»). No está demás el rescate de aquel Ceibal, porque hace también a su historia.

Pero es concreto que el definitivo amanecer de Ceibal nace en 1992, cuando asciende a la «A», tras el duelo sostenido con Universitario y Arsenal. Finalmente ascendieron los rojos y Ceibal, como Campeón y Vice. Ya en 1993 y con Ceibal jugando en el círculo mayor, NUNCA MÁS DESCENDIÓ DE CATEGORÍA y como consecuencia de su crecimiento y protagonismo, las consagraciones en 1994, 1995, 1996, 2002, 2006, 2013 y 2022. Un total de siete coronas. Sus sistemáticas presencias en las liguillas y en este 2024, otra vez. Como tantas veces. Pero el hecho relevante es ese: 31 años de continuidad en la «A».

River Plate vice campeón: así como quien no quiere la cosa…

Se fue al descenso y volvió a la «A». En este 2024, la variante en la Dirección Técnica. Tras el final de ciclo de Alejandro Torrens (fueron tres temporadas), a River Plate llegó Ramón Romero. Más elocuente producción en la suma del Acumulado….¡imposible!

La imposición de última ante Saladero y la derrota de Nacional a manos de Salto Nuevo, para que River Plate se quedara con la condición de segundo, al cabo de las 16 fechas disputadas. La postergación de algunos jugadores de la plana mayor, teniendo en cuenta la cercanía de la liguilla, fue igualmente una forma de concederle más minutos a quienes ocasionalmente juegan.

Por lo demás, «no tenemos un plantel largo», al decir del DT. El comienzo de la liguilla marcará la vuelta de Agustín Acevedo, ausente por lesión en los últimos partidos. El River Plate de tres argentinos en cancha: Axel Flores, Nahuel González y Valentín Peralta (ex Nacional). Mientras cabe la interrogante: ¿cuánto tiempo debió transcurrir sin que River obtuviera un segundo puesto en un Acumulado de la «A»?