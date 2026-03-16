Nuevos y antiguos textos proféticos vuelven a resonar

En medio de tensiones internacionales y conflictos armados, resurgen interpretaciones de profecías. Desde textos bíblicos hasta videntes modernos, muchos vuelven a preguntarse si el pasado ya había anticipado los tiempos turbulentos que vive el mundo.

Cada vez que el mundo entra en una etapa de guerras, tensiones diplomáticas o crisis globales, suele ocurrir un fenómeno que se repite a lo largo de la historia, la mirada se dirige hacia las profecías.

Ocurren cuando faltan certezas y sobran interrogantes, resurgen interpretaciones de antiguos textos, visiones místicas y predicciones que intentan explicar —o al menos anticipar— lo que podría venir.

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No es algo nuevo. Desde hace siglos, cada conflicto internacional importante ha sido acompañado por lecturas y reinterpretaciones de profecías que parecían, para algunos, haber anticipado esos acontecimientos.

En estos días, marcados por conflictos regionales, tensiones entre potencias y un clima global de incertidumbre, varias de esas predicciones vuelven a circular con fuerza.

NOSTRADAMUS Y LAS CUARTETAS QUE NUNCA DEJAN DE INTERPRETARSE

Uno de los nombres que siempre reaparece en estos contextos es el del astrólogo francés Nostradamus, autor del célebre libro Las Profecias, publicado en el siglo XVI.

Sus cuartetas, escritas en un lenguaje simbólico y muchas veces enigmático, han sido objeto de interpretaciones durante más de cuatro siglos. A lo largo del tiempo, algunos estudiosos han intentado vincular sus versos con hechos históricos como guerras europeas, revoluciones o el ascenso y caída de líderes políticos.

En el contexto actual, ciertas interpretaciones que circulan en redes sociales y publicaciones alternativas sostienen que algunas de esas cuartetas podrían referirse a conflictos globales y a una etapa de fuertes cambios políticos durante la década de 2020.

Sin embargo, historiadores y especialistas recuerdan que la ambigüedad de los textos de Nostradamus permite múltiples lecturas, lo que explica por qué sus escritos parecen adaptarse a distintas épocas de crisis.

LAS ADVERTENCIAS ESPIRITUALES DE LOS BABALAOS

Otra tradición que suele aparecer cuando se habla de predicciones globales es la de los babalaos, sacerdotes de la tradición yoruba que practican el sistema de adivinación conocido como Ifá.

Cada comienzo de año, distintos consejos religiosos realizan lecturas rituales para interpretar los signos del nuevo ciclo. En esas ceremonias suelen aparecer advertencias sobre conflictos sociales, crisis económicas o tensiones internacionales.

Para los creyentes de esta tradición espiritual, esas lecturas no necesariamente predicen eventos exactos, sino que advierten sobre energías o tendencias que podrían manifestarse en el mundo si no se corrigen ciertos comportamientos humanos.

LA A NTIGUA PROFECÍA BIBLICA DE GOG Y MAGOG

Entre las referencias más antiguas que vuelven a mencionarse en tiempos de crisis internacionales aparece la conocida profecía de Gog y Magog, narrada en los capítulos 38 y 39 del Libro de Ezequiel.

Según el texto bíblico, en los llamados “postreros días” una gran coalición de pueblos del norte se levantaría contra Israel con la intención de invadir su territorio y apoderarse de sus riquezas.

A lo largo de los siglos, intérpretes religiosos han intentado identificar a esos pueblos con regiones actuales del mundo. Algunos han asociado los nombres mencionados en el texto con territorios que hoy corresponderían a países como Irán, Turquía o zonas del norte vinculadas geográficamente con Rusia.

La profecía describe una batalla de enorme magnitud que terminaría con la derrota total de los invasores tras una intervención divina que provocaría desastres naturales, confusión entre los ejércitos y una destrucción masiva. El relato incluso menciona que la magnitud del conflicto sería tal que se necesitarían meses para enterrar a los muertos y años para destruir las armas abandonadas.

Para algunos creyentes, estas palabras describen un enfrentamiento futuro que aún no ha ocurrido. Otros sostienen que se trata de una representación simbólica del enfrentamiento entre fuerzas del bien y del mal.

BABA VANGA Y LAS VISIONES DEL SIGLO XX

Otra figura que suele aparecer en las listas de predicciones es la vidente búlgara Baba Vanga, quien vivió durante el siglo XX y a quien muchos seguidores atribuyen visiones sobre grandes acontecimientos históricos.

A lo largo de los años, distintos intérpretes han señalado que algunas de sus supuestas predicciones hablaban de guerras, crisis energéticas y cambios profundos en el orden mundial.

Aunque la autenticidad de muchas de esas predicciones es debatida, su figura continúa siendo citada cada vez que el mundo atraviesa períodos de turbulencia política o militar.

EL “NOSTRADAMUS ARGENTINO”

En América Latina, uno de los nombres más mencionados cuando se habla de profecías es el del artista y visionario argentino Benjamín Solari Parravicini, conocido popularmente como el “Nostradamus argentino”.

Parravicini realizó durante décadas una serie de dibujos proféticos llamados psicografías, en los que combinaba imágenes con frases breves que muchos interpretaron como anticipaciones de acontecimientos históricos.

Algunas de esas psicografías hablaban de crisis globales, guerras y períodos de transición para la humanidad. Con el paso del tiempo, seguidores de su obra han intentado vincular ciertos dibujos con hechos del siglo XX y XXI, desde conflictos internacionales hasta cambios políticos y tecnológicos.

Más allá de las interpretaciones, su obra continúa despertando curiosidad en distintos países de América Latina, especialmente cada vez que el mundo atraviesa momentos de incertidumbre.

Sin embargo, expertos en historia y religión recuerdan que las profecías suelen ser interpretaciones simbólicas que dependen del contexto cultural de cada época.

En 2026, mientras crecen las tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel, resurgen con fuerza las predicciones.

Cuando el futuro parece escrito en los viejos oráculos y el presente se desangra entre misiles, el conflicto en Medio Oriente volvió a poner bajo la lupa a una constelación de profetas modernos y antiguos.

No es casual. Cuando la historia acelera su paso, las preguntas se multiplican y la razón parece no alcanzar, la imaginación humana vuelve a buscar respuestas en las sombras del porvenir.

La advertencia de los babalaos en el año de Oggún. La presencia dominante de Oggún suele anunciar tiempos de confrontación, conflictos armados y un aumento de la violencia. El mensaje incluyó advertencias claras: – Incremento de enfrentamientos bélicos internacionales. – Riesgo de crisis sociales y políticas por “quebrantamiento de la conducta”. – Necesidad de que los líderes mundiales apuesten por la diplomacia antes de que sea demasiado tarde.

Con la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán a fines de febrero de 2026, muchos creyentes interpretaron que el oráculo había anticipado el clima global actual.

“LA GUERRA QUE COMENZARÍA EN EL ESTE”

Otro nombre que volvió a circular es el de **Baba Vanga**, la mística búlgara conocida popularmente como “la Nostradamus de los Balcanes”. Seguidores de la vidente aseguran que habría anticipado que una gran guerra mundial comenzaría en Oriente y escalaría hasta afectar a todo el planeta. Aunque nunca mencionó países concretos, algunos interpretan hoy esa visión como una referencia a la tensión geopolítica entre Irán, Israel y Estados Unidos, con la posible intervención de potencias como Rusia o China.

LO QUE PREDIJO EL ARGENTINO

Los seguidores del argentino Solari Parraviccini sostienen que habría anticipado acontecimientos como: – el ascenso del nazismo – el atentado contra las Torres Gemelas – la caída de la Unión Soviética – la renuncia del papa Benedicto XVI

Entre sus mensajes más comentados aparecen advertencias sobre tensiones entre potencias globales, el avance tecnológico y el surgimiento de nuevas formas de poder en el mundo. Incluso dejó dibujos y textos sobre objetos voladores y contactos con civilizaciones extraterrestres, lo que alimenta hasta hoy un aura enigmática en torno a su obra.

ENTRE EL MITO, LA FE Y LA INCERTIDUMBRE

Desde la antigüedad, las sociedades han recurrido a profetas, oráculos y adivinos cuando la historia parece entrar en un terreno incierto. Más que predecir el futuro con precisión, estas visiones suelen reflejar los temores, esperanzas y preguntas de cada época. Hoy, en medio de tensiones geopolíticas y avances tecnológicos que transforman la vida humana a gran velocidad, las viejas profecías vuelven a circular como si fueran espejos del presente.

“QUÉ HAY DE NUEVO, VIEJO?”

Quizás la pregunta que mejor resume este fenómeno no provenga de un filósofo ni de un profeta, sino de un personaje animado. Porque cuando la historia se llena de señales, augurios y advertencias sobre el futuro, siempre queda flotando la misma duda que lanzaba el irreverente Bugs Bunny: *¿Qué hay de nuevo, viejo?”.

Tal vez la respuesta sea que no hay nada demasiado nuevo. El mundo cambia, las guerras vuelven y las profecías resucitan. Y la humanidad, entre la razón y el misterio, sigue mirando el horizonte tratando de adivinar qué página escribirá mañana la historia.

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