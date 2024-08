Novedosa tesis de grado en Facultad de Psicología: la Terapia Hortícola y sus aportes a la salud mental

Luciana Arredondo Beneditto egresó recientemente de la Licenciatura en Psicología, en la sede Salto de la Universidad de la República. Apasionada por las plantas, trabajadora de un vivero; logró conjugar a través de su tesis de grado, dos temas que la apasionan: las plantas y la Psicología.

En su paso por radio La Regional, compartió su experiencia como estudiante de la carrera presente en Salto, cómo surgió el interés por estas temáticas; y cómo continuará su carrera.

“La verdad es que mi introducción a la Terapia Hortícola, fue por casualidad. Cuando estaba cursando el tercer año de la carrera, en plena pandemia, y con clases por Zoom; Leonardo Pelusso un día me ve conectada y rodeada de plantas, y ahí se le ocurre introducirme en el tema. Tengo un vivero, trabajo de eso, y la verdad que cuando me lo comentó, me voló la cabeza y arranqué a buscar información”, comenzó narrando.

La terapia hortícola es una disciplina que le permite a las personas mejorar la salud física, mental y emocional; a través de distintas dinámicas como la jardinería y el cuidado de huertos. y curso de terapeuta hortícola, estimulación cognitiva con adulto mayor, etc . Cuando Luciana se adentró en el tema, poco tenía de información sobre su aplicación en Uruguay. “Sí hay casos y más trabajos en Argentina, en Brasil, en Ecuador. Aquí tenemos muchas huertas orgánicas en funcionamiento, pero no con enfoque psicológico digamos”.

Terapia hortícola y aportes psicológicos: un enfoque en la salud mental, es el título bajo el cual presentó su tesis de grado. “Como seres humanos estamos conectados con la naturaleza, y esa conexión fue uno de los puntos de partida para conectar las plantas con la Psicología. Nos ayuda con la memoria, con la atención, con la estimulación. Hay beneficios sociales también, ya que la terapia hortícola trabaja en grupo, al aire libre en el contacto con las plantas. Es una terapia complementaria, no es farmacológica, y debe ser guiada por un terapeuta. Tiene que ver con cultivar, con plantar, con generar paseos y recorridos; conectando con la naturaleza, trabajando con los sentidos, conociendo y explorando texturas, etc. Es un camino para conectar con la naturaleza que permite salir de lo clásico, de lo tradicional, generando un encuentro en un lugar abierto. Como profesional debo tener entrevista o encuentro previo, para poder conocer qué opción generar para esa persona”.

Para culminar sus estudios en la Licenciatura en Psicología, la estudiante propuso la realización de un ensayo académico para investigar sobre el tema y dar conocimiento sobre lo que trata esta terapia. “Es algo bastante innovador, hay mucho recorrido por realizar en nuestro país. Pude descubrir y obtener mucha información, y ahora el proyecto genera un espacio, para poder armar una propuesta para aplicar este tipo de terapia. Continúo estudiando sobre el tema, continúo investigando, mientras en paralelo planifico mi propio proyecto”.

Actualmente se encuentra desarrollando una experiencia de aplicación en este sentido en un hogar de ancianos, donde señala que es muy beneficiosa para personas que se encuentran en esta etapa de la vida.

Joven y entusiasmada, mientras continúa llevando adelante diferentes propuestas de profesionalización, Luciana continúa trabajando para la concreción del proyecto que le permita dar los primeros pasos en la aplicación de la terapia hortícola en nuestra ciudad.

Concluyó narrando que “las plantas son mi lugar seguro. Por eso deseo poder generar experiencias similares en otras personas, con un enfoque en salud mental. Crear una parte sensorial, poder generar sensaciones desde el olfato, trabajando con diferentes aromas, texturas, y sonidos. Un verdadero sueño que espero poder concretar”.