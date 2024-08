Nostalgia y mucho más para recordar con un referente de la música y los eventos

Se acerca una de las noches más esperadas del año, hablamos de la Noche de la Nostalgia.

Es por eso que consultamos a uno de los referentes salteños sobre este evento, Víctor Hugo Solís.

Un poco de historia sobre esta noche tradicional uruguaya.

“Un poquito de la historia, nace con Carlos Lecueder en Montevideo haciendo una fiesta con música de 10 años anteriores, música que él pasaba en su programa de radio y después tuvo una notable aceptación, tanto así que lo empezó a hacerla todos los años cada 24 de agosto como la previa de la fecha patria. A lo largo de los años es el día que sale más gente en todo Uruguay, incluso que Navidad y Año Nuevo, que es donde la gente sale a disfrutar un poco de algunas fiestas puntuales o a cenar.

El 24 de agosto se ha constituido como recordar la época de los 70, 80, 90, para nosotros, y hoy que estamos en el 2024 la música de los 2000 también. Marcaron una época muy especial, esos temas hasta el día de hoy. Hay programas de radio, incluso nosotros en la Siglo, que se basan en clásicos, en clásicos de inglés, clásicos latinos, románticos también. Se habla por ejemplo del rock nacional nuestro con Los Tontos, con Buitre, con Traidores.

Todo eso es nostalgia y volver a repasar aquella generación. Pero hoy en día también los padres, a veces, al llevar a sus hijos, van escuchando los programas de radio que quedan algunos todavía por acá, en el caso de Sergio Horno, en el mío, en el caso de algunas radios que pasan old hits. Los gurises, la nueva generación, van escuchando un poco de eso también.

Ha ayudado mucho también que los nuevos DJs de esta nueva generación de música electrónica han remixado muchos temas de antes y los escuchas traídos a los 2000, 2021, 22, 23, 24.

Pero es una noche muy especial, es una noche que uno no encuentra muchas veces en nuestra ciudad. Pasa tiempo y no ves a alguien que estuvo en una clase con vos o al amigo de la adolescencia, que dentro de la ciudad, al estar con trabajo todos los días y cada uno lo suyo, no tenía oportunidad de ver cómo estaba reunirse.

Y en una fiesta puntual de clásicos es donde se vuelve a encontrar toda aquella generación de los 80, de Estudiantina , Papi que llevaba a 2.500 personas por domingo. Te encontrás con la gente que aprendió a salir en el CRES, con los DJs de aquel entonces, con McKennon, Boliche, que la generación de hoy nos llegó a conocer. Y luego, bueno, Oasis, Planeta X, Corner con Miguel Iriarte, El Peñón, si hablamos de Concordia, Hostal del Río, Garage.

Y uno que es de esa época, 1984, que comenzamos Radio Cultural, vamos a festejar 40 años en noviembre, aprendimos de Pepe Vinci, Leonardo Vinci, de Miguelito Iriarte, de tanta gente que hacía ya música de aquel entonces con la música disco de los 80 e incluso de los 70, los Creedence y demás. La verdad, después la música disco con Donna Summer, Whitney Houston y tantos referentes.

Nosotros lo que hacemos en la noche de la nostalgia es, uno ya como animador, los DJs que han pasado, en el caso nuestro, Néstor Rasedo, Martín Mena, Mario Goldman.

Un viaje imaginario

Hacemos un viaje imaginario que arranca de los 70, 80 y que no solamente es música en inglés, que hay de The Rolling Stones, Bee Gees, que fue la banda que deportó la época de las discotecas, porque acá en Salto había más de 30, 40 orquestas y los bailes grandes se hacían con orquestas como los asaltos de carnaval en Salto Uruguay, Universitario, Ferro, Chaná.

Y luego a partir de Fiebre del Sábado a la Noche, comenzó la era de las discotecas, de las discotecas en todo el Uruguay, con Fiebre del Sábado a la Noche, con Travolta. A partir de ahí comenzó la fiebre de las discotecas y nosotros en 1984 ingresamos a Radio Cultural donde aprendimos con mucha gente y desde ahí estamos en esto.

Y vamos haciendo un viaje imaginario que se lleva también a presentar algo de ahora como adelantando la próxima fiesta de los temas actuales, que se suelen escuchar también, pero es un viaje lindo, un viaje de reencontrarte con amigos de la escuela, quizá de sexto año, del liceo, primero, segundo, tercero, de los cócteles.

Ahora que uno baja un tema, lo presentan en Youtube y a los dos minutos tiene dos millones de visitas, antes cada DJ trataba de conseguir su música, de comprar, nosotros recibíamos en la radio los carretes abiertos de la voz de los Estados Unidos, después recibíamos los cassettes de Radio Netherland, el Europarade, y cada uno buscaba tener, y se imponían los temas a través de la radio, con los diferentes conductores de radio, en el caso de aquel entonces, de Sergio, San Cristóbal, o los referentes nuestros como fue Abel Duarte, Arthur Martin, y ese viaje nosotros hacemos todos los años, tres fiestas, la noche del reencuentro, la noche de la nostalgia y el aniversario de la radio, que creo da motivo para festejar.

Un saludo grande y nostalgia para todos, le mandamos un apretado abrazo y lo esperamos en Le Park.

