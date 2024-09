Noestássola vs Machos Alpha

Estos días pasados, leía respecto a un nuevo vocabulario que se está poniendo de moda, y que lamentablemente las palabras, no solo suenan raras, sino hieren por dónde se las lea, escuche, mire. Ellas son Ghosting love Bombing, benching, entre otras, hay gente que las utiliza ya cómo verbo; me están ghostiando…¿perdón? ¿Tenemos que acostumbrar a este nuevo vocabulario hiriente también?

Días pasado presté atención a una persona que nombraba todo este nuevo vocabulario en inglés, sin dudas el primero que fue de alto impacto, fue el “Bullying”, hoy muy conocido, trillado, y en algunas oportunidades muy mal utilizado también, ya sea por padres, e instituciones, cuándo hay cosas que no se logran resolver o no encuentran la razón del proceder, aparece la palabra clave… lo primero en decir es “ a mi hijo le hacen bullying”, o “ el pobrecito viene padeciendo bullying de hace años”..bla bla bla…puede que sí, pero puede que no sea así la realidad.

Es un tema preocupante, y que realmente hay que darle la importancia que se debe, primeramente, con profesionales entendidos del tema. Si ocurre en una institución educativa ya sea pública o privada, se debe de actuar automáticamente de forma profesional con el equipo multidisciplinario que tenga la institución. El diálogo con el niño, familia, compañeros de clase, docentes, es fundamental. Si sucede en un ámbito de recreación o de diciplina cómo puede ser un club social, o deportivo, también tendrá su equipo multidisciplinario de trabajo, el tema es actuar con premura y no dejar padecer a un menor si está sufriendo.

- espacio publicitario -

No dejemos a un lado que nos ha tocado estar viviendo en el Tercer Mundo, pero cómo tal, todo llega.

No se es ajeno a la falta de respeto que vive la juventud, la educación comienza desde la casa indudablemente, y si en ésta no se tiene la costumbre de enunciar malas palabras, blasfemas, no levantar la voz al hablar, o simplemente se convive en un hogar destruido quizá pero sin discusiones, a pesar de las diferencias; nos preguntamos desde el punto de vista de padres; de dónde sale ese vocabulario de los adolescentes, o de niños, porque menores de diez años tienen hoy en día un vocabulario que los adultos desconocemos, y se los escucha de forma demasiado naturalizada.

Es una realidad que el poder que tienen casi todos en sus manos, las 24/7 llamado Celular es el factor común de todos, y ven, escuchan buscan y aprenden lo bueno y lo no tanto.

En otros momentos, un padre con sólo mirarnos decía mucho más que con palabras, éstas eran innecesarias, cuestión de códigos, entendíamos y acatábamos, ni hablar de la famosa chancleta que más de un lector, le vino a la memoria. Ni hablar de la posibilidad cómo padre pensar en dar un sopapo (por las dudas les aclaro que era una caricia en la mejilla con un poquito más de ahínco) y eran reservadas para alguna ocasión en particular, de un adulto para un menor que algo no bueno había realizado. Era más espontánea que la penitencia. Hoy no se nos permite ni pensar en dar una bofetada, aunque sea de un padre a su propio hijo, porque las leyes ya se las enseñaron a los niños, los educadores, psicólogos entre otros también le han leído el Código de la Niñez y Adolescencia, y ellos (los menores) son indican hasta las leyes y decretos qué dicen, dejó de ser una cuestión de códigos para pasar al Código literalmente. Pensemos, ¿no será oportuno enseñar límites, y ponerlos desde el hogar, enseñar que es lo que está bien y saber detectar a tiempo lo que está mal?

Otra cosa que se ha puesto no sé si decir de moda, pero en muchos espacios participativos, pueden ser talleres, cursos, clases hasta por zoom, el cliché de que debemos dejar de preguntarnos el porqué, sino, el para qué suceden las cosas; y con ello, que mensaje nos está dando el Universo.

Estamos viviendo una etapa dónde las mujeres estamos apoyándonos de hombres que consideran que está bien “jugar” al no compromiso, al que “ellos” ponen las reglas, y ellas aceptan o se quedan solas; o simplemente las hacen sufrir, y les pregunto a Uds, lectoras y lectores, ¿está bien? ¿hasta cuándo?

Hace un par de años las estadísticas marcaban que en el Uruguay había un hombre por cada nueve mujeres, hoy con el paso del tiempo ha cambiado y bastante, ha bajado notoriamente, además tenemos que tener presente que no sólo es cuestión de estadísticas, sino que en la realidad hay menos hombres heterosexuales, con suerte y viento a favor serán cada cinco hombres heteros, la relación sería 5 cada 9 mujeres nacidas en Uruguay, teniendo presente que aquel momento se hablaba sólo de heterogeneidad.

Ya hoy con el “Open mind” y que existe el matrimonio igualitario, esas cifras son del pasado. Debemos de considerar las parejas homosexuales, bisexuales, y ahora hasta los niños no binarios y que elijan ellos lo que quieran ser, teniendo en cuenta todas las opciones del siglo XXI, ya transcurriendo el último semestre del 2024.

El tema fundamental, y las palabras que estamos sintiendo cada vez con más frecuencia salieron del primer mundo, les dejaré una breve reseña de cuales son y el significado de cada una, eso sí, hay que reconocer que ya nos llegó y está pegando fuerte sobre todo a mujeres de más de 40 años, o por lo menos no las que están en la década de los veinte aún; quizá ya con una vida que se truncó, con hijos, con una versión más vulnerables en muchos casos y llenas de dolor.

Sí, esta es la nueva moda: el Ghosting, el Benching, Crusining, Catfishing entre otras más, dónde ya los profesionales médicos no pueden hacer nada, mientras los Machos Alpha siguen destruyendo maravillosas mujeres que creen en volver a apostar a que el amor existe y que la gente no es tan mala.

Que me lleva a pensar esto, que hay que crear un sitio dónde sepan que no estarán solas, que entre mujeres se pueden apoyar y a salir de situaciones complejas he hirientes por dónde se las mire. #noestassola será un lugar dónde tendrán siempre el apoyo de mujeres que también la están peleando, pero tienen un hombro para poner quizá un poco más curtido para la otra, un hombro empático sin dudas, y que obtendrá un abrazo espontáneo y genuino.

Pongamos de ahora en más si quieres ayudar #noestassola y sabremos que contarás con alguien y otra contará contigo.

Mujeres; no se sorprendan que se abracen, heridas por el mismo macho Alpha.

Les dejo el nuevo vocabulario con el significado de cada palabra, aprendamos para ayudar a una mujer que esté pasando por una situación así.

Ghosting: cortar de repente toda comunicación sin explicación alguna, dejar a la persona en absoluta incertidumbre.

Love Bombing: Acostumbran a una persona con excesivas muestras de afecto, y luego de repente se demuestra distante y frío.

Benching: cuando se demuestra interesado, pero resulta que va explorando de forma simultánea varias opciones, explorando, en crudas palabras, eres el plan B.

Cushioning: mantienen muchas opciones de relaciones cubiertas, para ver si la relación principal no le funciona.

Catfishing: crear una identidad falsa para engañar a alguien con fines románticos.

Breadcrumbing: Dar señales místicas, sin tener ninguna intención. No conduce a relación sana.

Stashing: Cuando alguien sale contigo, pero no te presenta a ningún familiar, o a ningún amigo porque siente vergüenza.

Deseo que no se crucen con ninguno, pero hay que estar preparadas, porque andan sueltos, o quizá no lo estén y eso sería peor.

#noestassola